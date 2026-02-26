Ft
02. 26.
csütörtök
rakétacsapás Harkiv Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború

Kegyetlen éjszakája volt Ukrajnának: kulcsfontosságú városokat bombáztak szét az oroszok, még felsorolni is nehéz a károkat (VIDEÓ)

2026. február 26. 11:23

Kijev, Harkiv és Zaporizzsja is rakétazuhatag alá került.

2026. február 26. 11:23
null

Az orosz hadsereg összesen 39, különböző típusú rakétával és 420 drónnal támadott ukrajnai energetikai és infrastrukturális létesítményeket csütörtökre virradóra; a támadásnak egy halálos áldozata és sebesültjei is vannak, lakóházak és épületek rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Csütörtök éjszaka robbanássorozat rázta meg Harkivot, az északkelet-ukrajnai nagyvárost és környékét rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz kombinált légicsapás érte, a támadássorozatban 16 ember, köztük 2 gyerek sebesült meg – jelentette Ihor Terehov polgármester és Oleh Szinehubov megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzései alapján az Unian hírügynökség.

Közvetlen találat ért egy többszintes lakóházat a Sevcsenkivszkij kerületben, emellett más városrészekben is többlakásos épületekben és családi házakban károk keletkeztek, megrongálódott egy gázvezeték, és több helyen leszakadtak az elektromos vezetékek.

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja is orosz légitámadás célpontja volt – tette közzé Ivan Fedorov katonai kormányzó a Telegramon. Az előzetes adatok szerint a légicsapások következtében egy ember meghalt, kilencen pedig megsebesültek, 19 többlakásos épület, valamint négy családi ház és két bevásárlóközpont rongálódott meg, a város három kerületében több mint 500 épületben nincs fűtés – fűzte hozzá a megyevezető.

Kijevet egy ballisztikus rakétával és drónokkal támadta az orosz hadsereg. Darnyickij kerületben egy kilencszintes épületet ért találat, az előzetes információk szerint ott nincsenek halálos áldozatok és sebesültek – jelentették Timur Tkacsenko, a fővárosi katonai közigazgatás vezetőjének Telegramon közölt információi alapján vezető ukrán hírügynökségek. Kijev két további kerületében családi házak rongálódtak meg, az áldozatokra vonatkozó információk ellenőrzése folyamatban van.

A támadás nyolc megyében okozott károkat, többtucatnyian megsebesültek, köztük gyerekek is – összegzett Volodimir Zelenszkij elnök a Telegramon. Az orosz megszállók támadást intéztek Poltava megye gázinfrastruktúrája, valamint Kijev és Dnyipro megye elektromos alállomásai ellen is – fűzte hozzá.

Kiemelte: a rakéták többségét azért sikerült lelőni, mert a partnerek haladéktalanul elküldték azoknak a légvédelmi rakétáknak egy részét, amelyekről a legutóbbi Ramstein-találkozón született megállapodás. Zelenszkij további együttműködésre szólított fel, mivel szavai szerint „a hideg még nem múlt el teljesen, és a légvédelmi rakétákra minden nap szükség van, amíg Oroszország megpróbálja szétverni az energetikánkat”.

(MTI)

Nyitókép: Képernyőfotó/X/TVNet

Jospehe998
2026. február 26. 12:08
Ez már még viccnek is rossz. Nemrég mutatták hogy az űrből is lehetett látni a robbanást ami Kijevet érte. Erre egy kilenszintes lakóépületet ért találat de nincs sérült sem. Ezek a ukrán házak elpusztíthatatlanok…
Válasz erre
0
0
egyszeri
2026. február 26. 12:02
Most még csak ballisztikus rakéta ment Kijevre de mi lesz ha jobbisztikussal is elkezdik támadni az oroszok?
Válasz erre
1
1
ThunderDan
2026. február 26. 12:01
Mondjuk azt továbbra sem tudom, hogy miként tudósítana a mandiner pl. a 43-as, 44-es bombázásokról... Hamburgtól Tokióig, Berlintől Drezdáig (45. febr.)... mert hát kb. MINDEN JELZŐT ELHASZNÁLTAK AZ ELŐBB EMLÍTETT PUSZTÍTÁSOK EZREDÉT, TÍZEZREDÉT, SZÁZEZREDÉT SEM ELÉRŐ ESETEKRE...
Válasz erre
0
0
akosb
2026. február 26. 11:58
De legalább tovább tudnak gyűjteni aranybudikra. "Tán meghaltok páran, de ilyen áldozatra hajlandó vagyok" - Lord Farquaad aka Zselé
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!