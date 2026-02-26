Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Robert Fico Magyarország Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Barátság kőolajvezeték Orbán Viktor Szlovákia

Kimondták az oroszok: Ukrajna teljesen kiszolgáltatottá tette Magyarországot

2026. február 26. 10:24

Zelenszkij még mindig Putyinra mutogat.

2026. február 26. 10:24
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentése szerint a Barátság kőolajvezeték Szlovákiába irányuló orosz olajszállításai legkorábban március 3-án indulhatnak újra, miután az ukrán fél ismét elhalasztotta a tranzit folytatását – írja a Kommerszant. A vezeték január 27-e óta áll, aminek okát Kijev dróntámadás okozta berendezéssérüléssel indokolta.

Magyarország és Szlovákia finomítói továbbra is jelentős mértékben függenek az Urals típusú orosz olajtól,

alternatív tengeri útvonalak hiányában. Mindkét ország kormányzata Ukrajnát tartja felelősnek a leállás elhúzódásáért.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 26. 11:39
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet !
Válasz erre
0
0
blackorion
•••
2026. február 26. 11:34 Szerkesztve
A napnál is világosabb. Orbánnak fel kell kérnie Putyint, hogy legyen a Magyar köztársasági elnöke. Nincs még egy nép és vezető Orbánon kívül , aki ennyit tett és tesz a szeretett hazánkért, mint a ruszkik és Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin Oroszország elnöke. Sulyok Tamásnak meg már kijár a rengeteg alázatos munkájáért a nyugdíj. Isten óvja a hazánkat ebben az ukrán fenyegetéssel beárnyékolt időkben.
Válasz erre
0
1
rasputin
2026. február 26. 11:11
pulsarito 2026. február 26. 10:52 rasputin "A MOL mikor ajánlja fel a saját karbantartó csapatát, hogy segítenek az ukránoknak a javításban?" Az öntökönlövés tipikus esete, amit mondtál! Ugyanis a Külügyminiszterek tanácsán a holland külügymniszter megkérdezte az ukrán külügymisztert Videod is van róla? Vagy Szijjártó mesélte?
Válasz erre
0
2
pulsarito
2026. február 26. 10:52
rasputin "A MOL mikor ajánlja fel a saját karbantartó csapatát, hogy segítenek az ukránoknak a javításban?" Az öntökönlövés tipikus esete, amit mondtál! Ugyanis a Külügyminiszterek tanácsán a holland külügymniszter megkérdezte az ukrán külügymisztert, hogy hozzájárulnak-e, hogy magyar és szlovák szakértők menjenek Ukrajnába a vezeték javítása ill. ellenőrzése miatt! Mire a szerencsétlen ukrán elkezdett hebegni, habogni, végül azt nyögte ki, hogy ezt meg kell beszélnie és majd lehet, hogy valamikor lehetséges lesz. Azaz a vezetéknek a világon semmi baja, csak Ursula meg Weber és a ferdehajlamúak koalíciója csibészeli Zelenszkijt, hogy zárja el az olajat!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!