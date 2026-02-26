Kimondták az oroszok: Ukrajna teljesen kiszolgáltatottá tette Magyarországot

Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentése szerint a Barátság kőolajvezeték Szlovákiába irányuló orosz olajszállításai legkorábban március 3-án indulhatnak újra, miután az ukrán fél ismét elhalasztotta a tranzit folytatását – írja a Kommerszant. A vezeték január 27-e óta áll, aminek okát Kijev dróntámadás okozta berendezéssérüléssel indokolta.

Magyarország és Szlovákia finomítói továbbra is jelentős mértékben függenek az Urals típusú orosz olajtól,

alternatív tengeri útvonalak hiányában. Mindkét ország kormányzata Ukrajnát tartja felelősnek a leállás elhúzódásáért.