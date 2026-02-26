Ft
volodimir zelenszkij brüsszel szankciók oroszország

Zelenszkij főtanácsadója totálisan kiakadt Orbánra, nagyon izzadhatnak Kijevben

2026. február 26. 10:51

Vladiszláv Vlaszjuk egy interjúban közölte, Magyarország túszként tartja fogva a huszadik szankciós csomagot.

2026. február 26. 10:51
null

Magyarország „túszul ejti” az EU 20. szankciócsomagját Oroszországgal szemben – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij egyik főtanácsadója az Euractivnak, miután Budapest blokkolta Brüsszel legújabb Moszkva elleni intézkedéseit.

A cikk is beszámol a Barátság kőolajvezeték körülötti vitáró, de elfogadja az ukrán narratívát, miszerint az oroszok rongálták meg a vezetéket, és még nincs helyreállítva. 

„Először is, miért keverné bárki is össze a szankciócsomagot az olajvezetékkel? Másodszor pedig nem mi romboltuk le a vezetéket. Mindent megteszünk, hogy helyrehozzuk, de ez nem olyan egyszerű, mint bárki elképzeli” 

– mondta Vladiszláv Vlaszjuk.

Orbán elutasítása „nagyon úgy tűnik, mintha túszul ejtené a szankciócsomagot” – tette hozzá. A cikk szerint a patthelyzet Kijev számára kritikus időpontban jött, mivel áprilisban elfogy a pénze.

Brüsszel remélte, hogy keddig – Oroszország teljes körű inváziójának negyedik évfordulójáig – jóváhagyja mind a kölcsönt, mind a szankciócsomagot, de végül nem sikerült meggyőznie Budapestet.

Vladiszláv Vlaszjuk azonban azt is megjósolta, hogy Magyarország ellenállása végül legyőzhető lesz.

Magyarország és Szlovákia viselkedése „meglehetősen váratlan volt... és azt mondanám, hogy meglehetősen udvariatlan” – mondta Vlasiuk. „De még mindig úgy gondolom, hogy végül megoldódik a helyzet. Eddig 19 alkalommal oldották meg, és szerintem a 20. alkalommal is megoldják.”

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

Ne szájalj
2026. február 26. 12:02
Magyarország és Szlovákia viselkedése „meglehetősen váratlan volt... Egyszeruen tulfeszitettek a hurt, azt hittek, hogy erobol le tudjak nyomni Orbant es Ficot. Szep szoval sokkal tobbre mennenek, a labda az o terfelukon pattog. Tartsak be a ketoldalu szerzodeseket, adjak vissza a kisebbsegi jogokat, ugyeljenek a Baratsag vezetekre, stb, es Orbant szolitsak Viktorkanak. Mindenki jol jarhatna.
csulak
2026. február 26. 11:36
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet !
Galsó Atya
2026. február 26. 11:33
Hazug patkány. A dízelt azért küldjük, nem igaz? Különben bevonultok és elveszitek magatok.
google-2
2026. február 26. 11:29
Ukrajna már évek óta tartja fogva az Uniót. Az kiabál, akinek a háza ég. Mert nem oltja, szítja.
