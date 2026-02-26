Zelenszkij főtanácsadója totálisan kiakadt Orbánra, nagyon izzadhatnak Kijevben

Orbán elutasítása „nagyon úgy tűnik, mintha túszul ejtené a szankciócsomagot” – tette hozzá. A cikk szerint a patthelyzet Kijev számára kritikus időpontban jött, mivel áprilisban elfogy a pénze.

Brüsszel remélte, hogy keddig – Oroszország teljes körű inváziójának negyedik évfordulójáig – jóváhagyja mind a kölcsönt, mind a szankciócsomagot, de végül nem sikerült meggyőznie Budapestet.

Vladiszláv Vlaszjuk azonban azt is megjósolta, hogy Magyarország ellenállása végül legyőzhető lesz.

Magyarország és Szlovákia viselkedése „meglehetősen váratlan volt... és azt mondanám, hogy meglehetősen udvariatlan” – mondta Vlasiuk. „De még mindig úgy gondolom, hogy végül megoldódik a helyzet. Eddig 19 alkalommal oldották meg, és szerintem a 20. alkalommal is megoldják.”

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP