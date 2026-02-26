Zelenszkij főtanácsadója totálisan kiakadt Orbánra, nagyon izzadhatnak Kijevben

Kettős front nyílt Magyarországgal szemben: Orbán Viktor szerint indokolt a megerősített katonai jelenlét
A kormány megerősítette a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét a drónfenyegetésre tekintettel.
Vladiszláv Vlaszjuk egy interjúban közölte, Magyarország túszként tartja fogva a huszadik szankciós csomagot.
Magyarország „túszul ejti” az EU 20. szankciócsomagját Oroszországgal szemben – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij egyik főtanácsadója az Euractivnak, miután Budapest blokkolta Brüsszel legújabb Moszkva elleni intézkedéseit.
A cikk is beszámol a Barátság kőolajvezeték körülötti vitáró, de elfogadja az ukrán narratívát, miszerint az oroszok rongálták meg a vezetéket, és még nincs helyreállítva.
„Először is, miért keverné bárki is össze a szankciócsomagot az olajvezetékkel? Másodszor pedig nem mi romboltuk le a vezetéket. Mindent megteszünk, hogy helyrehozzuk, de ez nem olyan egyszerű, mint bárki elképzeli”
– mondta Vladiszláv Vlaszjuk.
Orbán elutasítása „nagyon úgy tűnik, mintha túszul ejtené a szankciócsomagot” – tette hozzá. A cikk szerint a patthelyzet Kijev számára kritikus időpontban jött, mivel áprilisban elfogy a pénze.
Brüsszel remélte, hogy keddig – Oroszország teljes körű inváziójának negyedik évfordulójáig – jóváhagyja mind a kölcsönt, mind a szankciócsomagot, de végül nem sikerült meggyőznie Budapestet.
Vladiszláv Vlaszjuk azonban azt is megjósolta, hogy Magyarország ellenállása végül legyőzhető lesz.
Magyarország és Szlovákia viselkedése „meglehetősen váratlan volt... és azt mondanám, hogy meglehetősen udvariatlan” – mondta Vlasiuk. „De még mindig úgy gondolom, hogy végül megoldódik a helyzet. Eddig 19 alkalommal oldották meg, és szerintem a 20. alkalommal is megoldják.”
