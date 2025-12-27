Ahogy a szezonban egyszer sem, Szoboszlai hiányában sem marad magyar nélkül a Liverpool kezdője

Ott van rögtön Mohamed Szalah, aki jelenleg az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel, Alexander Isaknak eltört a lába, de Joe Gomez, Conor Bradley és Cody Gakpo is maródi még – igaz, utóbbi kettő már ott van a kispadon. Így viszont a szezonban először lehet kezdő Federico Chiesa.

A mérkőzés a nyáron elhunyt Diogo Jota korábbi csapatai között délután 4 órakor kezdődik.