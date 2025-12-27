Ahogy a szezonban egyszer sem, Szoboszlai hiányában sem marad magyar nélkül a Liverpool kezdője

Szoboszlai eltiltása jó ómen lehet – így teljesít nélküle a Liverpool
Az abszolút utolsó Wolves érkezik az Anfieldre.
Arne Slot ezúttal nem számíthat az 5 sárga lapja miatt eltiltott Szoboszlai Dominik játékára. A Liverpool–Wolverhampton azonban így sem marad magyar labdarúgó nélkül, hiszen Kerkez Milos ott van a kezdőben.
Ilyen ebben a szezonban még nem volt: Szoboszlai Dominik nem lép pályára csapata aktuális bajnoki mérkőzésén. A magyar középpályás azért nem lehet ott a Liverpool–Wolverhamptonon, mert a Tottenham ellen megkapta ötödik sárga lapját, így eltiltását tölti. Ennek ellenére most sem maradnak magyar kezdőjátékos nélkül a Vörösök, ugyanis Kerkez Milost jelölte a csapatba Arne Slot vezetőedző.
A Liverpool kezdőcsapata: Alisson – Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones, Mac Allister – Chiesa, Ekitike, Wirtz.
Bár a Liverpool a tabellán tökutolsó, mindössze 2(!) pontot szerző Wolverhamptont fogadja a Premier League 18. fordulójában, nem mehet biztosra, ugyanis nem Szoboszlai az egyetlen nagy hiányzója.
Ott van rögtön Mohamed Szalah, aki jelenleg az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel, Alexander Isaknak eltört a lába, de Joe Gomez, Conor Bradley és Cody Gakpo is maródi még – igaz, utóbbi kettő már ott van a kispadon. Így viszont a szezonban először lehet kezdő Federico Chiesa.
A mérkőzés a nyáron elhunyt Diogo Jota korábbi csapatai között délután 4 órakor kezdődik.
Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP