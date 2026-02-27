Kiderült, összejön-e még egyszer a magyaros rangadó a Bajnokok Ligájában!

Dráma a Bajnokok Ligájában – Sallai és Szoboszlai egymás ellen a nyolcaddöntőben?
A Juventus ledolgozta a háromgólos hátrányát, végül mégis a Galatasaray jutott tovább.
Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is azért küzd, hogy május végén Budapestre utazhasson a klubcsapatával. Elkészült a Bajnokok Ligája sorsolása.
A héten véglegessé vált a legjobb 16 mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a legnagyobb bravúr a norvég kiscsapat, a Bodö/Glimt, illetve a Sallai Roland nevével fémjelzett török bajnok Galatasaray nevéhez fűződik. Mind a két gárda olasz együttest búcsúztatott, előbb az előző kiírás döntősét, az Intert, utóbbi hosszabbításban a Juventust. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Liverpool is tagja a nyolcaddöntős mezőnynek, így a pénteki BL-sorsolás több szempontból is érdekesnek ígérkezett.
A NYOLCADDÖNTŐ MEZŐNYE A BAJNOKOK LIGÁJÁBAN
Kiemeltek: Arsenal (angol), Barcelona (spanyol), Bayern München (német), Chelsea (angol), Liverpool (angol), Manchester City (angol), Sporting CP (portugál), Tottenham (angol)
Nem kiemeltek: Atalanta (olasz), Atlético Madrid (spanyol), Bayer Leverkusen (német), Bodö/Glimt (norvég), Galatasaray (török), Newcastle United (angol), Paris Saint-Germain (francia), Real Madrid (spanyol)
A nyolcaddöntőben a kiemelt csapatok (az alapszakasz első nyolc helyezettjei) a nem kiemeltek közül kaptak ellenfelet. Összekerülhettek egymással azonos nemzetbeli együttesek is.
Az idei szezon alapszakaszában már összecsapott egymással a Galatasaray és a Liverpool, Isztambulban akkor Sallaiék örülhettek, Fortuna pedig úgy hozta, hogy ezúttal is megvolt rá az esély, hogy összejöjjön a magyaros rangadó. Az már korábban eldőlt, hogy az angol bajnok a Galatasarayt vagy az Atlético Madridot kaphatta, a Galata pedig a Liverpoolt vagy a Tottenhamet.
Pénteken délben Nyonban eldőlt, hogy alakulnak a párosítások, íme:
A BL-nyolcaddöntő párosításai:
Leverkusen–Arsenal
Newcastle–Barcelona
Atalanta–Bayern München
Paris SG–Chelsea
Galatasaray–Liverpool
Real Madrid–Manchester City
Bodö/Glimt–Sporting
Atlético Madrid–Tottenham
