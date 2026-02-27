Ft
sorsolás liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája

Kiderült, összejön-e még egyszer a magyaros rangadó a Bajnokok Ligájában!

2026. február 27. 12:16

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is azért küzd, hogy május végén Budapestre utazhasson a klubcsapatával. Elkészült a Bajnokok Ligája sorsolása.

null

A héten véglegessé vált a legjobb 16 mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a legnagyobb bravúr a norvég kiscsapat, a Bodö/Glimt, illetve a Sallai Roland nevével fémjelzett török bajnok Galatasaray nevéhez fűződik. Mind a két gárda olasz együttest búcsúztatott, előbb az előző kiírás döntősét, az Intert, utóbbi hosszabbításban a Juventust. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Liverpool is tagja a nyolcaddöntős mezőnynek, így a pénteki BL-sorsolás több szempontból is érdekesnek ígérkezett.

Bajnokok Ligája
Még 16 csapat bízik benne, hogy eljuthat az idei budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe
Fotó: Franck Fife/AFP

A NYOLCADDÖNTŐ MEZŐNYE A BAJNOKOK LIGÁJÁBAN

Kiemeltek: Arsenal (angol), Barcelona (spanyol), Bayern München (német), Chelsea (angol), Liverpool (angol), Manchester City (angol), Sporting CP (portugál), Tottenham (angol)
Nem kiemeltek: Atalanta (olasz), Atlético Madrid (spanyol), Bayer Leverkusen (német), Bodö/Glimt (norvég), Galatasaray (török), Newcastle United (angol), Paris Saint-Germain (francia), Real Madrid (spanyol)

A nyolcaddöntőben a kiemelt csapatok (az alapszakasz első nyolc helyezettjei) a nem kiemeltek közül kaptak ellenfelet. Összekerülhettek egymással azonos nemzetbeli együttesek is.

Így alakult a Bajnokok Ligája-sorsolás!

Az idei szezon alapszakaszában már összecsapott egymással a Galatasaray és a Liverpool, Isztambulban akkor Sallaiék örülhettek, Fortuna pedig úgy hozta, hogy ezúttal is megvolt rá az esély, hogy összejöjjön a magyaros rangadó. Az már korábban eldőlt, hogy az angol bajnok a Galatasarayt vagy az Atlético Madridot kaphatta, a Galata pedig a Liverpoolt vagy a Tottenhamet.

Ismét magyaros rangadót rendeznek EUrÓPÁBAN, ezúttal a BL-nyolcaddöntőben!

Pénteken délben Nyonban eldőlt, hogy alakulnak a párosítások, íme:

A BL-nyolcaddöntő párosításai:

Leverkusen–Arsenal

Newcastle–Barcelona

Atalanta–Bayern München

Paris SG–Chelsea

Galatasaray–Liverpool

Real Madrid–Manchester City

Bodö/Glimt–Sporting

Atlético Madrid–Tottenham

Fotó: Harold Cunningham/AFP

***

