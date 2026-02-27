Kiderült, összejön-e még egyszer a magyaros rangadó a Bajnokok Ligájában!

Így alakult a Bajnokok Ligája-sorsolás!

Az idei szezon alapszakaszában már összecsapott egymással a Galatasaray és a Liverpool, Isztambulban akkor Sallaiék örülhettek, Fortuna pedig úgy hozta, hogy ezúttal is megvolt rá az esély, hogy összejöjjön a magyaros rangadó. Az már korábban eldőlt, hogy az angol bajnok a Galatasarayt vagy az Atlético Madridot kaphatta, a Galata pedig a Liverpoolt vagy a Tottenhamet.