Aggódtak Sallai miatt a Galatasaraynál, ezért nem játszotta végig a Juventus elleni meccset

Ahogyan arról beszámoltunk, drámai végjátékot hozott a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray és az olasz Juventus visszavágója a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásában. A lefújás után a vendégek vezetőedzője, Okan Buruk elárulta, miért cserélte le a magyar játékosát az 59. percben.

Az isztambuli együttes háromgólos előnyből várhatta a visszavágót, de a torinói gárda – majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban játszva – a 82. percre ezt ledolgozta. A kétszer 15 perces hosszabbításban azonban megemberelte magát a Galatasaray, és kétszer is betalált, amivel kiharcolta a nyolcaddöntőbe jutását.