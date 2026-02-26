Aggódtak Sallai miatt a Galatasaraynál, ezért nem játszotta végig a Juventus elleni meccset

Dráma a Bajnokok Ligájában – Sallai és Szoboszlai egymás ellen a nyolcaddöntőben?
A Juventus ledolgozta a háromgólos hátrányát, végül mégis a Galatasaray jutott tovább.
Edzője megindokolta a döntését. Sallait nem merte fennhagyni a pályán.
Ahogyan arról beszámoltunk, drámai végjátékot hozott a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray és az olasz Juventus visszavágója a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásában. A lefújás után a vendégek vezetőedzője, Okan Buruk elárulta, miért cserélte le a magyar játékosát az 59. percben.
Az isztambuli együttes háromgólos előnyből várhatta a visszavágót, de a torinói gárda – majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban játszva – a 82. percre ezt ledolgozta. A kétszer 15 perces hosszabbításban azonban megemberelte magát a Galatasaray, és kétszer is betalált, amivel kiharcolta a nyolcaddöntőbe jutását.
A jobbhátvédként játszó Sallait – aki a 33. percben sárga lapot kapott – még 1–0-nál hozta le a vezetőedző.
„Miután az ellenfelünk tíz emberre fogyatkozott, kettős cserét hajtottam végre.
Sallai Roland sárga lapos volt, a Juventus szélsői pedig veszélyesen játszottak. Emiatt aggódalommal töltött el Sallai helyzete”
– idézte Burukot a dha.com.tr.
A Liverpoollal szóba hozott Sallai akár a Vörösök ellen is bizonyíthat a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, ugyanis a pénteki sorsoláson csapata vagy a Tottenham Hotspurt, vagy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt kapja a nyolc közé kerülésért.
Nyitókép: Isabella Bonotto/AFP
