02. 26.
csütörtök
sárga lap csere Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland Juventus

Aggódtak Sallai miatt a Galatasaraynál, ezért nem játszotta végig a Juventus elleni meccset

2026. február 26. 20:23

Edzője megindokolta a döntését. Sallait nem merte fennhagyni a pályán.

2026. február 26. 20:23
null

Ahogyan arról beszámoltunk, drámai végjátékot hozott a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray és az olasz Juventus visszavágója a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásában. A lefújás után a vendégek vezetőedzője, Okan Buruk elárulta, miért cserélte le a magyar játékosát az 59. percben.

Az isztambuli együttes háromgólos előnyből várhatta a visszavágót, de a torinói gárda – majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban játszva – a 82. percre ezt ledolgozta. A kétszer 15 perces hosszabbításban azonban megemberelte magát a Galatasaray, és kétszer is betalált, amivel kiharcolta a nyolcaddöntőbe jutását.

Sallai nagyot küzdött a szélen
Sallai nagyot küzdött a szélen (Fotó: Isabella Bonotto/AFP)

A jobbhátvédként játszó Sallait – aki a 33. percben sárga lapot kapott – még 1–0-nál hozta le a vezetőedző.

„Miután az ellenfelünk tíz emberre fogyatkozott, kettős cserét hajtottam végre.

Sallai Roland sárga lapos volt, a Juventus szélsői pedig veszélyesen játszottak. Emiatt aggódalommal töltött el Sallai helyzete”

– idézte Burukot a dha.com.tr.

A Liverpoollal szóba hozott Sallai akár a Vörösök ellen is bizonyíthat a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, ugyanis a pénteki sorsoláson csapata vagy a Tottenham Hotspurt, vagy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt kapja a nyolc közé kerülésért.

Nyitókép: Isabella Bonotto/AFP

***

