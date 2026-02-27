Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország barátság NATO ukrajna miniszterelnök

Egy megtámadott ország miniszterelnöke nem turnézik, hanem válságstábot hív össze

2026. február 27. 11:46

Ez nem katonai realitás, hanem kampánykommunikáció.

2026. február 27. 11:46
null
Tibi Atya
Tibi Atya
Facebook

„A miniszterelnök ma reggel a rádióban azt mondta: »megtámadtak minket«. Ez elég súlyos állítás. Nem egy odavetett politikai félmondat, hanem olyan kijelentés, aminek nemzetközi jogi, katonai és diplomáciai következményei vannak.

Korábban már elhangzott, hogy »Ukrajna az ellenségünk«. Ha tehát most »megtámadtak minket«, akkor a logika szerint egy nem NATO-tag ország támadott meg egy NATO-tagállamot. Egy olyan ország, amely épp a NATO-hoz és az EU-hoz szeretne csatlakozni, most rátámad a szövetségi rendszerek egyik tagjára? Ennek stratégiai értelemben finoman szólva sincs realitása. De ha mégis így történt, akkor erre létezik protokoll: ott van a NATO 4. cikkelye, amely konzultációt ír elő, és adott esetben kollektív válaszlépéseket. Ilyenkor nem Facebook-posztok következnek, hanem rendkívüli egyeztetések, nemzetbiztonsági kabinet, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság összehívása, szövetségi koordináció, egységes fellépés.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ehhez képest mit látunk? Kampányrendezvényeket, interjúkat, podcast-felvételeket, nyílt leveleket és folyamatos online kommunikációt. Egy valóban megtámadott ország miniszterelnöke nem kampányhajrában turnézik, hanem válságstábot hív össze, nemzetbiztonsági egyeztetést tart, és szövetségi konzultációt kezdeményez.
Ha az ország ellen fegyveres vagy hibrid támadás történt, történik vagy »történni fog«, akkor az nem kommunikációs fordulat, hanem olyan állítás, amelynek konkrét állami és nemzetközi következményei kellene, hogy legyenek. Ha viszont nincsenek ilyen következmények, akkor felmerül a kérdés: mire szolgál ez a szóhasználat?

Ezt is ajánljuk a témában

És itt jön a másik lehetőség: hogy ez nem katonai realitás, hanem kampánykommunikáció. Egy erős, érzelmi töltetű mondat, amely félelmet generál, összezárást provokál, és tematizálja a közbeszédet. Csakhogy a »megtámadtak minket« nem olyan szófordulat, amit következmények nélkül lehet használni. A közveszéllyel való riogatás a jog szerint is létező kategória, és nem azért, mert bárki túlérzékeny, hanem mert egy ország biztonságérzetével játszani nem politikai játék.

A kettő együtt nem működik. Nem lehet egyszerre háborús retorikát használni és közben kampányüzemmódban működni. Nem lehet azt állítani, hogy támadás ért minket, miközben nincs látható szövetségi mozgás, nincs rendkívüli állami reakció, nincs nemzetközi egyeztetés. Vagy valóban megtámadták Magyarországot – és akkor a NATO-mechanizmusokat kell aktiválni, azonnal és transzparensen –, vagy nem történt ilyen, és akkor ez egy politikai kommunikációs eszköz.

Döntsük el, melyik az igaz. Mert olyan nincs, hogy háborús helyzet van, de a kormány kampánykörúton van. Olyan nincs, hogy megtámadtak minket, de minden a megszokott mederben zajlik. Ha ez valós támadás, akkor cselekedni kell. Ha pedig nem az, akkor fel kell tenni a kérdést: miért használ valaki ilyen súlyú állítást kampányeszközként? Ennyire rosszak a számok? Ennyire fél a hatalma elvesztésétől?”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
22-es csapdája
2026. február 27. 13:17
Tibigatya? Ezt leírtad a Zelenszkij turnék egyikén is? Vagy fogást csak Orbánon akarsz találni?
Válasz erre
0
0
piramis-2
2026. február 27. 13:15
Igazán csodálom Zelenkíjt! Orosz anyanyelvű zsidó gyerekként kiirt, egy majd 50 milliós országot. Ha azt nem is teljesen, de az ukránokat biztos! Igazán csodálom Zelenkíjt! Orosz anyanyelvű zsidó gyerekként, egy nyíltan, vállaltan orosz főparancsnokkal irányíttatja az ukránok lemészárlását. Őt, úgy nevezik: Olekszandr Szirszkij (Oleksandr Syrskyi) Tudjátok hol él a családja? Nem hiszitek el!!! Moszkvában!!! Igazán csodálom Zelenkíjt! Hogy rá tudja venni a liberálnáci LMBTQ-s pedofil buzeráns csürhét, hogy finanszírozzák a fent említett céljait! Ne legyenek illózióink! Ha lehetőségük lesz rá, akkor: majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast akyokushinkaimestere belpest nevű csicskák is fizetni fogják az ukrán arany budik árát! Nem is értem, miért nem fizetik, már most!? Nem is értem, miért nincsenek ezek a csicskák a fronton!?
Válasz erre
0
0
snagyz
2026. február 27. 13:14
Az érthető, ha egy atya a hitelveknek él, de aktuálpolitikai kérdésekben azért a VALÓSÁG relevánsabb megközelítés. Magyarország és Szlovákia hivatalosan jelezte (nem facebook posztban) az EU vezetése felé, hogy az ukránok (az ukrán állam döntéshozói) az EU-val kötött és érvényben lévő szerződések megszegésével szándékosan kárt okoznak ezen országokanak, ami ténylegesen TÁMADÁS. Most megy a kölcsönös politikai érvelés (nyomásgyakorlás), hogy mi legyen a következmény. Ennek ismeretében, az a felütés, hogy itt esetleg csak holmi kampánykommunikáció történik, nettó butaság/hazugság/terelés. Egyébként Szlovákiában nincs is kampány !
Válasz erre
1
0
Mazsola0408
2026. február 27. 13:11
A válságstáb összehívásán már túl vagyunk ( jó reggelt) Orbán párhuzamosan tud több dolgot csinálni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!