És itt jön a másik lehetőség: hogy ez nem katonai realitás, hanem kampánykommunikáció. Egy erős, érzelmi töltetű mondat, amely félelmet generál, összezárást provokál, és tematizálja a közbeszédet. Csakhogy a »megtámadtak minket« nem olyan szófordulat, amit következmények nélkül lehet használni. A közveszéllyel való riogatás a jog szerint is létező kategória, és nem azért, mert bárki túlérzékeny, hanem mert egy ország biztonságérzetével játszani nem politikai játék.

A kettő együtt nem működik. Nem lehet egyszerre háborús retorikát használni és közben kampányüzemmódban működni. Nem lehet azt állítani, hogy támadás ért minket, miközben nincs látható szövetségi mozgás, nincs rendkívüli állami reakció, nincs nemzetközi egyeztetés. Vagy valóban megtámadták Magyarországot – és akkor a NATO-mechanizmusokat kell aktiválni, azonnal és transzparensen –, vagy nem történt ilyen, és akkor ez egy politikai kommunikációs eszköz.

Döntsük el, melyik az igaz. Mert olyan nincs, hogy háborús helyzet van, de a kormány kampánykörúton van. Olyan nincs, hogy megtámadtak minket, de minden a megszokott mederben zajlik. Ha ez valós támadás, akkor cselekedni kell. Ha pedig nem az, akkor fel kell tenni a kérdést: miért használ valaki ilyen súlyú állítást kampányeszközként? Ennyire rosszak a számok? Ennyire fél a hatalma elvesztésétől?”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP