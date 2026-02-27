Cigányátokként ábrázolja az anyaságot az Oscarra jelölt film

És akárcsak az előbb említett dráma, Mary Bronstein rendezése is olykor a horrorral kacérkodik. Nem úgy, hogy hatalmas vérengzésbe torkollana a cselekmény, vagy valaki hirtelen kiugrana a ruhásszekrényből (bár egy váratlan képi és hanghatással azért él a film), hanem csúcsra járatja a szorongatást. A kislány ugyanis egy ritka, rejtélyes betegségben szenved, különféle csövek vannak rákötve, viszont, hogy még nyomasztóbb legyen az egész, igencsak eredeti alkotói húzásból egy másodpercig nem látjuk a gyereket; a fantáziánk pedig élénkebb, mint a valóság, így a lehető legrosszabbat vízionáljuk.

Emellett az anya, aki úgy próbál helyt állni, hogy a férje közben üzleti utakon mulatozik, ráadásul a mennyezet megjavításáért kirendelt munkás is faképnél hagyja, jó sok borral és némi marihuánával próbálja ellazítani a damilként feszülő idegeit. Ezáltal pedig

nem éppen egy tisztafejű nő szemén keresztül követjük a történetet, a film él is ezzel, ahogyan egyre jobban szétcsúszik a tudata, úgy szaporodnak a David Lynch-re hajazó szürreális, rémálomszerű jelenetek.

Máskor némi fanyar humorral oldja a hangulatot, de nem igazán éri el a célját; napokkal az alkotás megtekintése után ugyan lehet, elmosolyodunk egy-egy paródiába hajlóan nyomorúságos pillanaton, a moziban ülve azonban olyan hangulatba rángat, amelyben nem is feltétlenül értjük a poént, de még kevésbé szeretjük.

Rose Byrne viszont a lelkét is kijátssza, Oscarra is jelölték a legjobb főszereplőnő kategóriájában, valószínűleg régóta várt arra, hogy végre megcsillogtassa a tehetségét, korábban ugyanis mások mellett plázahorrorokban (Insidious-franchise), vagy kommersz vígjátékokban (Rossz szomszédság 1-2, Koszorúslányok) nem sok lehetősége akadt az érvényesülésre.