Jennifer Lawrence teljesen megborult a gyerekvállalás után, rémálommá vált a kapcsolata Robert Pattinsonnal

A világvége krónikása – Tarr Béla négy remekműve a Filmio kínálatában
Mondhatnánk, hogy folyamatosan a kisiklott emberek mindennapjait dokumentálta, de valójában az ábrázolt sorsok talán sosem voltak egyenesben.
Rendkívül nyomasztó nézni, amit egymással művelnek több mint két órán keresztül. A Dögölj meg, szerelmem az év egyik legkellemetlenebb filmélménye, de ez nem azt jelenti, hogy rossz lenne.
Meggyőződésem, hogy az Alkonyatban rendezői instrukció volt, hogy mindenki játsszon gyengén, mert féltek attól, hogy a célközönséget jelentő tizenkét éves lányok még az árnyaltabb pillanatokat sem biztos, hogy képesek dekódolni, ezért látványos gesztusokat és jelentőségteljes tekinteteket vártak a szereplőktől. Ugyanis, ha létezne olyan szteroid, ami nem az izmokra, hanem a színészi képességekre hat, az sem magyarázná, miként lehetséges, hogy ugyanabban az évben, amikor bemutatták a vámpíros franchise utolsó epizódját, Robert Pattinson már egy David Cronenberg-filmben (Cosmopolis) bizonyította a drámai vénáját. Nem sokra rá az Országúti bosszú gyengeelméjű bűnözőjeként pedig olyat alakított, hogy a világ igazságtalansága az, hogy nem jelölték Oscarra, majd jött mások mellett a Bret Easton Ellis világát idéző Térkép a csillaghoz vagy a Tarr Béla stílusát horrorral vegyítő A világítótorony és egyértelművé vált, zseniális a srác.
A Dögölj meg, szerelmem pedig újabb bizonyíték erre.
Ezt is ajánljuk a témában
Mondhatnánk, hogy folyamatosan a kisiklott emberek mindennapjait dokumentálta, de valójában az ábrázolt sorsok talán sosem voltak egyenesben.
A párját alakító Jennifer Lawrence egészen más utat járt be, mondhatni most talált haza: a karrierje egyik legelső fontos szerepe szintén egy vidéken játszódó dráma volt (Winter's Bone – A hallgatás törvénye). Egyből Oscarra is jelölték, de a szobrot csak két évvel később, a Napos oldal női főszerepéért vehette át. Számtalan díjnyertes alakításának dacára azonban Hollywood inkább a szépségére, mint a tehetségére figyelt fel, így olyan blockbusterekben feszített szűk ruhákban, mint Az éhezők viadala- vagy a X-Men-sorozat. Akik viszont a külseje miatt kedvelik, most örülhetnének, mert ezúttal nem egy jelenetben teljesen meztelenül látható, de a film végére az élettől is könnyen elmehet a nézők kedve, a szexuális vágy a Maslow-piramison olyan magasra kerül, hogy hunyorogva sem látunk fel odáig.
Ricky Gervais viccelődött az egyik stand-upjában azzal, hogy állítólag van egy olyan internetes portál, amin meg lehet nézni, egy adott filmben baja esik-e állatoknak. Még a Schindler listája is szerepel az adatbázisban, azaz sokakat jobban izgat egy házi kedvenc halála, mint zsidók millióinak a meggyilkolása. Utóbbiak számára semmiképpen sem ajánlott a Dögölj meg, szerelmem.
A két sztár ugyanis egy házaspárt alakít, akik New Yorkot hátrahagyva egy frissen örökölt vidéki házba költöznek a semmi közepére, és miután gyerekük születik, a nő egyre jobban megkattan. Míg a férje eljár dolgozni, addig ő a napjai nagy részét emberi interakciók hiányában, szinte teljesen elszigetelve éli, és bár orvosi diagnosztika nem hangzik el – a szereplők intellektuálisan igencsak ki vannak számolva ahhoz, hogy szakember segítségét kérjék –, de nem kell diploma hozzá, hogy egyértelmű legyen: az asszony szélsőséges bipoláris depresszióval vagy borderline személyiségzavarral küzd. Az pedig kezeletlenül súlyosan ön- és közveszélyessé válthat;
e folyamat kicsúcsosodását követhetjük végig bő két órán keresztül.
Ráadásul míg Lars von Trier Melankóliájában a hasonlóképpen komoly pszichológiai problémákban szenvedő főhősnő számára a közelgő apokalipszis egyfajta megváltást jelent, itt nincs kívülről érkező feloldozás. Csak egyre jobban elharapózó viták és brutális konfliktusok; nem meglepő, hogy a filmet az IMDb-n a felhasználók tízből 6,1 pontra értékelték, ami egy mélylélektani drámánál rendkívül alacsony, ugyanis a Dögölj meg, szerelem a vagány címe ellenére sokaknak kínszenvedés lehet. Minden percéből árad a szürkeség és a reménytelenség, a saras vidéki tájból valószínűleg Tarr Béla is ihletet merített volna, nincs egy pillanata a filmnek, amit hagyományos értelemben élvezni lehetne.
És ezt a kényelmetlenséget tovább fokozhatja, hogy sokan a saját életükre is ráismerhetnek közben. Mert a néző megkínzása nem öncélú, ugyan egy szélsőségesen rossz viszonyon keresztül, de a féltékenységről, a hűtlenségről, a társas magányról vagy éppen a közös nyelv megtalálásának a képtelenségéről beszél, azaz mindarról, ami bármely kapcsolatot tönkretehet.
Viszont ez a hangvétel nem érheti meglepetésként azokat, akik nem a két sztár, hanem Lynne Ramsay miatt ülnek be rá: a rendező ugyanis a Beszélnünk kell Kevinről vagy a Sosem voltál itt esetében is bizonyította, tőle sosem Sas kabarét várhatunk. A túlságosan lírainak szánt finálé ugyan csorbítja az addig rögrealista élét, de az odáig elvezető pokoljárás hatása alól így sem menekülünk egykönnyen.
Dögölj meg, szerelmem – amerikai dráma, thriller. 2026. január 15-től az ADS Service Kft. forgalmazásában országszerte a mozikban.