Jennifer Lawrence teljesen megborult a gyerekvállalás után, rémálommá vált a kapcsolata Robert Pattinsonnal

Ricky Gervais viccelődött az egyik stand-upjában azzal, hogy állítólag van egy olyan internetes portál, amin meg lehet nézni, egy adott filmben baja esik-e állatoknak. Még a Schindler listája is szerepel az adatbázisban, azaz sokakat jobban izgat egy házi kedvenc halála, mint zsidók millióinak a meggyilkolása. Utóbbiak számára semmiképpen sem ajánlott a Dögölj meg, szerelmem.

A két sztár ugyanis egy házaspárt alakít, akik New Yorkot hátrahagyva egy frissen örökölt vidéki házba költöznek a semmi közepére, és miután gyerekük születik, a nő egyre jobban megkattan. Míg a férje eljár dolgozni, addig ő a napjai nagy részét emberi interakciók hiányában, szinte teljesen elszigetelve éli, és bár orvosi diagnosztika nem hangzik el – a szereplők intellektuálisan igencsak ki vannak számolva ahhoz, hogy szakember segítségét kérjék –, de nem kell diploma hozzá, hogy egyértelmű legyen: az asszony szélsőséges bipoláris depresszióval vagy borderline személyiségzavarral küzd. Az pedig kezeletlenül súlyosan ön- és közveszélyessé válthat;

e folyamat kicsúcsosodását követhetjük végig bő két órán keresztül.

Ráadásul míg Lars von Trier Melankóliájában a hasonlóképpen komoly pszichológiai problémákban szenvedő főhősnő számára a közelgő apokalipszis egyfajta megváltást jelent, itt nincs kívülről érkező feloldozás. Csak egyre jobban elharapózó viták és brutális konfliktusok; nem meglepő, hogy a filmet az IMDb-n a felhasználók tízből 6,1 pontra értékelték, ami egy mélylélektani drámánál rendkívül alacsony, ugyanis a Dögölj meg, szerelem a vagány címe ellenére sokaknak kínszenvedés lehet. Minden percéből árad a szürkeség és a reménytelenség, a saras vidéki tájból valószínűleg Tarr Béla is ihletet merített volna, nincs egy pillanata a filmnek, amit hagyományos értelemben élvezni lehetne.

És ezt a kényelmetlenséget tovább fokozhatja, hogy sokan a saját életükre is ráismerhetnek közben. Mert a néző megkínzása nem öncélú, ugyan egy szélsőségesen rossz viszonyon keresztül, de a féltékenységről, a hűtlenségről, a társas magányról vagy éppen a közös nyelv megtalálásának a képtelenségéről beszél, azaz mindarról, ami bármely kapcsolatot tönkretehet.