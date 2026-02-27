Ft
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna ukrajnai háború hadsereg

„Valaki harcoljon értünk” – európai csapatokat vár az ukrán ezredes

2026. február 27. 11:41

Roman Kosztenko ukrán nemzetbiztonsági ezredes sürgeti a nyugati katonák érkezését.

2026. február 27. 11:41
null

Roman Kosztenko, az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat ezredese, védelmi bizottsági titkár és parlamenti képviselő világossá tette, hogy Ukrajna azt akarja, hogy legyenek biztonsági garanciák és harcoljanak értük – szerinte ezért is telepítene Európa katonai csapatokat Ukrajnába.

Kijelentette, hogy olyan nyugati csapatokra van szükségük, akiket az orosz határra lehet vezényelni, 

és mindaddig, amíg ez nem valósul meg, Ukrajna folytatni fogja a háborút. 

Nyitókép: Képernyőmentés 

 

falcatus-2
2026. február 27. 13:07
"az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat ezredese, védelmi bizottsági titkár és parlamenti képviselő világossá tette, hogy Ukrajna azt akarja, hogy legyenek biztonsági garanciák és harcoljanak értük –..." Az a baj ezredes elftárs, hogy Európa is világossá tette, azt akarja, hogy harcoljatok értük, és ti balgák ezt meg is ígértétek, és fizetjük is a cechet, mint a katona tiszt. Kitartás elvtárs, kitartás..az utolsó ukránig. vagy nem ezt akartátok?
Válasz erre
0
0
mai nap
2026. február 27. 12:47
Ez gyakorlatilag ugyanazt jelenti, mint a saját csapataik esetében: kiirtani az európai nemzőkéoes férfi korosztályokat. Mivel az LMBTQ… , az abortusz népszerűsítése nem hozta meg a várt eredményeket, ki kellett robbantani egy háborút is, hátha … 😡
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. február 27. 12:42
na mi van ukrán kutyák !!!!! Más faszával veritek a csalánt ??? egyedül nem megy ??? lejmoltok eltartja azt a tetves náci hordát ez a beltenyésztett brüszel korcs picsa.. a háborút meg idegen katonák nyerjék meg meg nektek ?? élve lesz ez a vastag bőr a pofátokról lenyúzva ukrán kutyák !!!!
Válasz erre
0
0
Geza2
2026. február 27. 12:34
Ha elfogytatok, akkor elveszítettétek a háborút. Akkor szépen alá kell írni a békemegállapodást az oroszokkal.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!