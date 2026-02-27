Roman Kosztenko, az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat ezredese, védelmi bizottsági titkár és parlamenti képviselő világossá tette, hogy Ukrajna azt akarja, hogy legyenek biztonsági garanciák és harcoljanak értük – szerinte ezért is telepítene Európa katonai csapatokat Ukrajnába.

Kijelentette, hogy olyan nyugati csapatokra van szükségük, akiket az orosz határra lehet vezényelni,

és mindaddig, amíg ez nem valósul meg, Ukrajna folytatni fogja a háborút.