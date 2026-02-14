Így vált a világ egyik legjobb szabadrúgáslövőjévé Szoboszlai Dominik

Szoboszlai főszereplő volt a Manchester City ellen: bombagólt lőtt, kiállították, kikapott a Liverpool (VIDEÓ)
Elképesztő mérkőzés, hihetetlen végjáték!
A magyar világsztár hatása konkrét számokban mérhető két évtizedes Premier League-távlatban. Szoboszlai Dominik idén már négy szabadrúgásgólt szerzett a Liverpoolban, ezzel kezd egészen elképesztő magasságokba emelkedni.
Vasárnap este, a Manchester City ellen végül emlékezetes végjátékban elveszített Premier League-rangadón a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik ismét elkápráztatta a futballvilágot újabb rendkívüli szabadrúgásgóljával. A címvédő Vörösök idei legjobbja minden sorozatot figyelembe véve idén már a negyedik gólját lőtte ily' módon, ami a mai modern labdarúgásban nagyjából fehér holló-ritkaságú fegyvertény.
Ezt is ajánljuk a témában
Elképesztő mérkőzés, hihetetlen végjáték!
A részletekbe menő sportelemzések bibliája, az Opta éppen tavaly közölt egy remek és szemléletes kimutatást arról, milyen drasztikusan csökkent a tizenhatoson kívülről leadott lövési kísérletek száma az elmúlt két évtizedben a Premier League-ben, amely korábban a nehéztüzérek álomterepének számított.
Erre a jelenségre két fő magyarázatot találni.
Persze vannak a régi vágásúak, akik fittyet hánynak az ilyen modern úri huncutságokra, mint amilyen a híres-hírhedt xG-mutató. Például az idén már három, tizenhatoson kívülről lőtt gólnál járó angol válogatott Aston Villa-támadó, Morgan Rogers egy januári interjújában prózaian csak
egy nagy rakás baromságnak”
titulálta az egész xG-őrületet, ezzel mintegy rácsatlakozva a mi Bognár Györgyünkre.
Az igazság mint mindig, valahol félúton lehet: jól alkalmazva ezek a mutatók igenis óriási segítséget jelenthetnek a megfelelő fizikai és taktikai felkészüléssel ideálisan kiegészítve – még ha önmagukban nyilván nem „mindenhatók” is. A The Times kiváló összegző cikke például arra mutat rá, hogy – megint csak az Opta modellje alapján –
Szoboszlai ManCity elleni szabadrúgása esetében előzetesen mindössze 0,03-as volt az xG-érték,
vagyis a számok nyelvére lefordítva elenyésző esélyű. Matematikailag három a tízezerhez valószínűséget adtak arra, hogy abból, onnan gól születik. Csak hát vannak a számok, meg van a valóság – és Szoboszlai idén nem először mutatta meg, hogy a pályán azért még mindig a hús-vér emberek fociznak és döntenek számok helyett.
Az ugyanakkor megint csak számszerűsíthető tény, hogy a mostani PL-idényben alaposan megugrott a tizenhatoson kívülről esett gólok száma (a 2013–2014-es évad óta idén született a legtöbb ilyen), és
a közvetlen szabadrúgásokat is a mostani bajnoki kiírásban értékesítik a legmagasabb arányban (9,3 százalék) a 2008–2009-es bajnokság óta. Ebben pedig konkrétan, statisztikailag kimutatható főszerepet játszik Szoboszlai Dominik, aki a Manchester Citynek lőtt őrületes bombájával bezárólag az idei évadban minden sorozatot figyelembe véve már a negyedik szabadrúgásgólját szerezte (ebből hármat a bajnokságban).
S noha szorosan nem kapcsolódik a témához, de itt érdemes aláhúzni, hogy a két bajnoki csúcsrangadón, az Arsenal és a City ellen egyaránt a világ egyik legjobb kapusát mattolta David Raya, majd Gianluigi Donnarumma személyében – és ezen az sem változtat semmit, hogy az olasz klasszis teljesen érthetetlen módon mindössze kéttagú sorfalat állított fel, azt is rosszul.
A két szabadrúgásnál egyébként más-más technikát alkalmazott Szoboszlai. Az Arsenal ellen inkább a lábfeje belső részével lőtte meg a labdát, így kanyarította át a sorfal felett, védhetetlenül be a bal kapufa mellé (Raya reakciója továbbra is mindennél beszédesebb), míg
a City ellen az angolban csak „knuckleballnak” nevezett módszerrel varázsolt.
Ezt a baseballból származó kifejezést inkább meg sem kíséreljük lefordítani magyarra, a lényege mindenesetre az, hogy a lövő úgy rúgja el a labdát nagy erővel, rögzített bokával, lefeszített lábfejjel és teli rüszttel, hogy a játékszer szinte semmilyen forgó mozgást nem végez a levegőben, így a kapus számára teljesen kiszámíthatatlan röppályán csapódik – ahogy az ebből a szögből is tökéletesen látszik.
Szoboszlai Dominik előtt olyan világklasszisok fejlesztették tökélyre ezt a technikát, mint a magyar sztár egyik példaképe, Cristiano Ronaldo, vagy a brazilok legendás szabadrúgásspecialistája, Juninho Pernambucano – és most már válogatottunk csapatkapitányát is egészen nyugodtan ide lehet sorolni. Olyannyira, hogy honfitársunk tökéletes technikájára egyre több helyen oktatási alapanyagként hivatkoznak (az alábbi videóban például azt illusztrálják, hogyan teszi bele a védjegyének számító elemi erőt a lövéseibe a farizom segítségével).
Ezt is ajánljuk a témában
Eddig csak másolták, már részletesen tanítják a zseniális lövést.
Korábban többen is próbálták megfejteni Szoboszlai titkát. Emlékezhetünk, napjaink legnagyobb sportportálja, a The Athletic például nemrég még külön cikket is szentelt annak a felvetésnek, hogy
kivételes rúgótechnikájában relatíve kicsi, 41-es lábmérete is szerepet játszhat; kiegészítve azzal a városi legendával, hogy Szoboszlai Dominiket gyerekkorában szándékosan a kelleténél kisebb cipőben járatták a tökéletes „eredmény” elérése érdekében.
Ezt aztán édesapja, egyben gyermekkori edzője, Szoboszlai Zsolt élből megcáfolta, és neves nemzetközi szakemberek is kifejtették, noha a futballvilágban valóban létező jelenség, hogy egyes profik fél mérettel kisebb cipőt húznak fel, hogy jobban ráfeszüljön a lábfejükre, valójában sokkal fontosabb a megfelelő technika elsajátítása, a lábak, a törzs és a kezek megfelelő tartása a rúgás közben (példaként pont a „nagylábú” C. Ronaldót hozták fel).
A megfelelő technikát pedig egyetlen módon lehet elsajátítani: gyakorlással, gyakorlással, és gyakorlással. Szoboszlaiban és Ronaldóban az például biztosan közös, hogy már egészen fiatal koruktól kezdve nap mint nap a szó szoros értelmében órákon át tökéletesítették a rúgótechnikájukat, ez mindkettejük életrajzi könyvéből kristálytisztán kiderül.
Szoboszlai Dominik esetében például gyerekkorától kezdve bevallottan napi 4-5 óra tréning volt a penzum iskola után – ahogy édesapja fogalmazott, ők otthon „legózás helyett odakint gyakoroltak a pályán.”
Mi tagadás, meg is lett az eredménye...
Nyitókép: AFP/Paul Ellis