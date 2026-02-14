Így vált a világ egyik legjobb szabadrúgáslövőjévé Szoboszlai Dominik

vagyis a számok nyelvére lefordítva elenyésző esélyű. Matematikailag három a tízezerhez valószínűséget adtak arra, hogy abból, onnan gól születik. Csak hát vannak a számok, meg van a valóság – és Szoboszlai idén nem először mutatta meg, hogy a pályán azért még mindig a hús-vér emberek fociznak és döntenek számok helyett.

Az ugyanakkor megint csak számszerűsíthető tény, hogy a mostani PL-idényben alaposan megugrott a tizenhatoson kívülről esett gólok száma (a 2013–2014-es évad óta idén született a legtöbb ilyen), és

a közvetlen szabadrúgásokat is a mostani bajnoki kiírásban értékesítik a legmagasabb arányban (9,3 százalék) a 2008–2009-es bajnokság óta. Ebben pedig konkrétan, statisztikailag kimutatható főszerepet játszik Szoboszlai Dominik, aki a Manchester Citynek lőtt őrületes bombájával bezárólag az idei évadban minden sorozatot figyelembe véve már a negyedik szabadrúgásgólját szerezte (ebből hármat a bajnokságban).

S noha szorosan nem kapcsolódik a témához, de itt érdemes aláhúzni, hogy a két bajnoki csúcsrangadón, az Arsenal és a City ellen egyaránt a világ egyik legjobb kapusát mattolta David Raya, majd Gianluigi Donnarumma személyében – és ezen az sem változtat semmit, hogy az olasz klasszis teljesen érthetetlen módon mindössze kéttagú sorfalat állított fel, azt is rosszul.