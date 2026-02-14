Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
szabadrúgásgól szabadrúgás Manchester City Cristiano Ronaldo Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Így vált a világ egyik legjobb szabadrúgáslövőjévé Szoboszlai Dominik

2026. február 14. 09:13

A magyar világsztár hatása konkrét számokban mérhető két évtizedes Premier League-távlatban. Szoboszlai Dominik idén már négy szabadrúgásgólt szerzett a Liverpoolban, ezzel kezd egészen elképesztő magasságokba emelkedni.

2026. február 14. 09:13
null
Kohán Gergely

Vasárnap este, a Manchester City ellen végül emlékezetes végjátékban elveszített Premier League-rangadón a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik ismét elkápráztatta a futballvilágot újabb rendkívüli szabadrúgásgóljával. A címvédő Vörösök idei legjobbja minden sorozatot figyelembe véve idén már a negyedik gólját lőtte ily' módon, ami a mai modern labdarúgásban nagyjából fehér holló-ritkaságú fegyvertény. 

Szoboszlai Dominik Liverpool-Manchester City
Szoboszlai Dominik a Manchester City ellen ismét elkápráztatta a futballvilágot szenzációs szabadrúgásgóljával / Fotó: AFP/Paul Ellis

Ezt is ajánljuk a témában

A részletekbe menő sportelemzések bibliája, az Opta éppen tavaly közölt egy remek és szemléletes kimutatást arról, milyen drasztikusan csökkent a tizenhatoson kívülről leadott lövési kísérletek száma az elmúlt két évtizedben a Premier League-ben, amely korábban a nehéztüzérek álomterepének számított. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron
Szembetűnő a tizenhatoson kívülről leadott lövések számának drasztikus csökkenése a Premier League elmúlt két évtizedében (Forrás: OptaAnalyst)

Erre a jelenségre két fő magyarázatot találni.

  • Az egyik a Pep Guardiola-féle „tiki-taka-iskola” egyetemes hatása, melynek „köszönhetően” az utóbbi években alapvető taktikai átalakulás volt tapasztalható a nemzetközi topfutballban: a labdabirtoklásra, rövid és gyorspasszos játékra épülő stílus egyik lényege, hogy a csapatok a lehető legközelebbről teremtsenek helyzeteket, s ezzel mind nagyobb esélyt a gólszerzésre. 
  • A másik magyarázat pedig, hogy mára a profi sport is erősen statisztika- és analitika-központúvá vált, és ez a labdarúgásra hatványozottan igaz. Márpedig az egyre magasabb szintű adatelemzések nyomán az olyan előrejelzések, mint a várható gólok száma (expected goals, vagyis az xG-mutató) minimális esélyt jósolnak a távoli lövésekből, próbálkozásokból születő találatokra – a csapatok ezért inkább az olyan „műfajokra” fekszenek rá, mint a nagyobb eséllyel gólt hozó pontrúgás-kombinációk (lásd a jelen pillanatban a PL-t és Európát is domináló Arsenal). 

Persze vannak a régi vágásúak, akik fittyet hánynak az ilyen modern úri huncutságokra, mint amilyen a híres-hírhedt xG-mutató. Például az idén már három, tizenhatoson kívülről lőtt gólnál járó angol válogatott Aston Villa-támadó, Morgan Rogers egy januári interjújában prózaian csak 

egy nagy rakás baromságnak”

titulálta az egész xG-őrületet, ezzel mintegy rácsatlakozva a mi Bognár Györgyünkre

 

Az igazság mint mindig, valahol félúton lehet: jól alkalmazva ezek a mutatók igenis óriási segítséget jelenthetnek a megfelelő fizikai és taktikai felkészüléssel ideálisan kiegészítve – még ha önmagukban nyilván nem „mindenhatók” is. A The Times kiváló összegző cikke például arra mutat rá, hogy – megint csak az Opta modellje alapján – 

Szoboszlai ManCity elleni szabadrúgása esetében előzetesen mindössze 0,03-as volt az xG-érték,

vagyis a számok nyelvére lefordítva elenyésző esélyű. Matematikailag három a tízezerhez valószínűséget adtak arra, hogy abból, onnan gól születik. Csak hát vannak a számok, meg van a valóság – és Szoboszlai idén nem először mutatta meg, hogy a pályán azért még mindig a hús-vér emberek fociznak és döntenek számok helyett. 

Az ugyanakkor megint csak számszerűsíthető tény, hogy a mostani PL-idényben alaposan megugrott a tizenhatoson kívülről esett gólok száma (a 2013–2014-es évad óta idén született a legtöbb ilyen), és 

a közvetlen szabadrúgásokat is a mostani bajnoki kiírásban értékesítik a legmagasabb arányban (9,3 százalék) a 2008–2009-es bajnokság óta. Ebben pedig konkrétan, statisztikailag kimutatható főszerepet játszik Szoboszlai Dominik, aki a Manchester Citynek lőtt őrületes bombájával bezárólag az idei évadban minden sorozatot figyelembe véve már a negyedik szabadrúgásgólját szerezte (ebből hármat a bajnokságban).

S noha szorosan nem kapcsolódik a témához, de itt érdemes aláhúzni, hogy a két bajnoki csúcsrangadón, az Arsenal és a City ellen egyaránt a világ egyik legjobb kapusát mattolta David Raya, majd Gianluigi Donnarumma személyében – és ezen az sem változtat semmit, hogy az olasz klasszis teljesen érthetetlen módon mindössze kéttagú sorfalat állított fel, azt is rosszul. 

 

A Szoboszlai-féle „knuckleball”

A két szabadrúgásnál egyébként más-más technikát alkalmazott Szoboszlai. Az Arsenal ellen inkább a lábfeje belső részével lőtte meg a labdát, így kanyarította át a sorfal felett, védhetetlenül be a bal kapufa mellé (Raya reakciója továbbra is mindennél beszédesebb), míg 

a City ellen az angolban csak „knuckleballnak” nevezett módszerrel varázsolt.

Ezt a baseballból származó kifejezést inkább meg sem kíséreljük lefordítani magyarra, a lényege mindenesetre az, hogy a lövő úgy rúgja el a labdát nagy erővel, rögzített bokával, lefeszített lábfejjel és teli rüszttel, hogy a játékszer szinte semmilyen forgó mozgást nem végez a levegőben, így a kapus számára teljesen kiszámíthatatlan röppályán csapódik – ahogy az ebből a szögből is tökéletesen látszik.

Szoboszlai Dominik előtt olyan világklasszisok fejlesztették tökélyre ezt a technikát, mint a magyar sztár egyik példaképe, Cristiano Ronaldovagy a brazilok legendás szabadrúgásspecialistája, Juninho Pernambucano – és most már válogatottunk csapatkapitányát is egészen nyugodtan ide lehet sorolni. Olyannyira, hogy honfitársunk tökéletes technikájára egyre több helyen oktatási alapanyagként hivatkoznak (az alábbi videóban például azt illusztrálják, hogyan teszi bele a védjegyének számító elemi erőt a lövéseibe a farizom segítségével).

@instinctfooty Tap the LINK IN BIO to join🔗 You DON’T need big leg muscles to shoot with more power like Dominik Szoboszlai 😳✅ #szoboszlai #liverpool #footballer #soccer ♬ ominous - insensible

Ezt is ajánljuk a témában

Korábban többen is próbálták megfejteni Szoboszlai titkát. Emlékezhetünk, napjaink legnagyobb sportportálja, a The Athletic például nemrég még külön cikket is szentelt annak a felvetésnek, hogy 

kivételes rúgótechnikájában relatíve kicsi, 41-es lábmérete is szerepet játszhat; kiegészítve azzal a városi legendával, hogy Szoboszlai Dominiket gyerekkorában szándékosan a kelleténél kisebb cipőben járatták a tökéletes „eredmény” elérése érdekében.

Ezt aztán édesapja, egyben gyermekkori edzője, Szoboszlai Zsolt élből megcáfolta, és neves nemzetközi szakemberek is kifejtették, noha a futballvilágban valóban létező jelenség, hogy egyes profik fél mérettel kisebb cipőt húznak fel, hogy jobban ráfeszüljön a lábfejükre, valójában sokkal fontosabb a megfelelő technika elsajátítása, a lábak, a törzs és a kezek megfelelő tartása a rúgás közben (példaként pont a „nagylábú” C. Ronaldót hozták fel).

RONALDO, Cristiano; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik és idolja, Cristiano Ronaldo – egyre több közös van bennük / Fotó: MTI/Illyés Tibor

A megfelelő technikát pedig egyetlen módon lehet elsajátítani: gyakorlással, gyakorlással, és gyakorlással. Szoboszlaiban és Ronaldóban az például biztosan közös, hogy már egészen fiatal koruktól kezdve nap mint nap a szó szoros értelmében órákon át tökéletesítették a rúgótechnikájukat, ez mindkettejük életrajzi könyvéből kristálytisztán kiderül. 

Szoboszlai Dominik esetében például gyerekkorától kezdve bevallottan napi 4-5 óra tréning volt a penzum iskola után – ahogy édesapja fogalmazott, ők otthon „legózás helyett odakint gyakoroltak a pályán.”

Mi tagadás, meg is lett az eredménye...

Nyitókép: AFP/Paul Ellis

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aninom
2026. február 14. 11:52
A menedzselése viszont szörnyű. Chiesa jobb fizetést kap, mint Szobo.
Válasz erre
1
0
madre79
2026. február 14. 10:33
Ő egy csúcs ember, nem akarom, hogy az ukránokkal itthon játsszon!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!