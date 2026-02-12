Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gól premier league szoboszlai dominik manchester city gianluigi donnarumma

Már oktatják Szoboszlai világhírű mozdulatát – ez a titka (VIDEÓ)

2026. február 12. 12:41

Eddig csak másolták, már részletesen tanítják a zseniális lövést.

2026. február 12. 12:41
null

A Premier League honlapján Szoboszlai Dominik Manchester Citynek lőtt gólját választották az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában a legszebb találatnak.

A magyar válogatott csapatkapitánya mintegy 27 méterről, szabadrúgásból talált Gianluigi Donnarumma kapujába, az olasz hálóőr megmozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövés után, amely a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához, és onnan vágódott a hálóba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

A PL szakértője szerint mindent elmond a gólról, hogy Szoboszlai liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk alig hitt a szemének, és a fejét fogva gyönyörködött a kivitelezésben.

Bár végül nem jelentett győzelmet a gól, a szurkolók ezt választották a forduló legszebb találatának.

Pep Guardiola, a City vezetőedzője azt mondta, le a kalappal Szoboszlai lövése előtt, a csapat korábbi válogatott kapusa, Joe Hart pedig úgy fogalmazott: ez az egyik legjobban kivitelezett lövés, amit valaha látott, Roberto Carlos emlékezetes találatához hasonlította.

„Annyira jó – mondta a magyar játékosról –, hogy amikor látta, hogy csak kétfős a sorfal, azt gondolta, ellőheti belülről. Igazi varázsló.”

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a több mint tízmillió követőt számláló Pro Football Academy több videót is közzétett, amelyekben megpróbálták lemásolni a bődületes bombagólt. Az oldal legújabb videójában már részletesen oktatják a zseniális lövést. 

A Szoboszlai szabadrúgás tutorial itt megtekinthető:

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
petike21
2026. február 12. 13:50
Szoboszlai világklasszis játékos efelől nincs kétség. Amiben nálam még fejlődhetne, hogy a 16-os környékén bátrabban lőhetne kapura, sokszor önzetlenül própálja társakat megjátszani, ahelyett hogy lőne.
Válasz erre
1
1
Reszelő Aladár
2026. február 12. 13:27
Én azon lepődtem meg, hogy bizonyos válogatásokban nem fér bele aPL hivatalos csatornáján a TOP15 legszebbe az Arsenal ellen rúgott. Pedig az legalább annyira szép volt. Ez azért volt kiváló mert a kapus mozdulni sem tudot, az meg azért mert a világ egyik legjobbja tett meg mindent, hogy védje és még úgy sem sikerült.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!