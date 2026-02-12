Már oktatják Szoboszlai világhírű mozdulatát – ez a titka (VIDEÓ)

A PL szakértője szerint mindent elmond a gólról, hogy Szoboszlai liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk alig hitt a szemének, és a fejét fogva gyönyörködött a kivitelezésben.

Bár végül nem jelentett győzelmet a gól, a szurkolók ezt választották a forduló legszebb találatának.