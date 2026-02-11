Elképesztő magasságokban Szoboszlai: már másolják a szabadrúgását

Mint ismert, Szoboszlai Dominik a múlt hétvégén egy újabb nagy szabadrúgásgólt szerzett, ezúttal a Manchester City kapuját vette be az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) előző fordulójának egyik rangadóján. A több mint négymillió követőt számláló Pro Football Academy több videót is kitett, amelyben megpróbálták lemásolni a Gianluigi Donnarummának lőtt találatát.



Szoboszlai góljáról a fizikus

A Blikk sportrovata egy fizikust is megkért arra, hogy elemezze a lövést.