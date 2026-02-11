Ft
Elképesztő magasságokban Szoboszlai: már másolják a szabadrúgását

2026. február 11. 09:13

A magyar válogatott játékos ebben az esztendőben már három szabadrúgásgólt is szerzett. Szoboszlai a legjobb szabadrúgáslövők csapatát erősíti.

2026. február 11. 09:13
null

Mint ismert, Szoboszlai Dominik a múlt hétvégén egy újabb nagy szabadrúgásgólt szerzett, ezúttal a Manchester City kapuját vette be az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) előző fordulójának egyik rangadóján. A több mint négymillió követőt számláló Pro Football Academy több videót is kitett, amelyben megpróbálták lemásolni a Gianluigi Donnarummának lőtt találatát.


Szoboszlai góljáról a fizikus

A Blikk sportrovata egy fizikust is megkért arra, hogy elemezze a lövést.

„Az úgynevezett Magnus hatás következménye az, ahogyan a labda elkanyarodik. Amikor a játékos megpörgetve elrúgja a játékszert, a forgó felület magával ragadja a környező levegőt. Az egyik oldalon a forgás iránya megegyezik a légáramlattal, alacsonyabb nyomás, a másikon ellentétes vele, magasabb nyomás. A nyomáskülönbség oldalirányú erőt hoz létre, ami a labdát az alacsonyabb nyomású irányba »húzza« – magyarázta a szakember. – Amikor lassul a játékszer sebessége, ez az oldalra húzás még inkább érvényesül, ezért száll hirtelen még erőteljesebben oldalra a labda.”

Vagyis ahogyan közeledett és lassult a lövés, úgy húzott el egyre jobban, a kapustól távolodva a labda. Donnarummának ezért nem volt esélye a hárításra.

Szoboszlai gólja ellenére kikapott a Liverpool
Szoboszlai gólja ellenére kikapott a Liverpool (Paul Ellis/AFP)

Szoboszlai már négy szabadrúgásgólnál jár az idényben, ráadásul az utóbbi hármat ebben a naptári évben szerezte:

  • Arsenal (2025. augusztus 31.)
  • Olympique Marseille (2026. január 21.)
  • AFC Bournemouth (2026. január 24.)
  • Manchester City (2026. február 8.)

Ezzel a teljesítménnyel a Transfermarkt 2010 óta íródó listáján már most a 22. helyen áll az egy idényen belül szerzett szabadrúgásgólok terén.


Annyi most már egészen biztos, hogy Szoboszlai Trent Alexander-Arnold távozása után a Liverpool első számú szabadrúgáslövője lett. Az Arsenalnak lőtt győztes szabadrúgásgólja óta folyamatosan megkapja a bizalmat, de arra is láttunk már példát, hogy ő készít le Mohamed Szalahnak.

A Liverpool ma (szerdán) este az újonc Sunderland vendége lesz. Szoboszlai a Manchester City ellen kapott piros lapja miatt nem lép pályára, az egymeccses eltiltását tölti.

Nyitókép: Paul Ellis/AFP

