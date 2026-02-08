Erre várt mindenki: közleményt adott ki a Liverpool Szoboszlai piros lapja miatt

Káosz a legvégén: ezért állították ki a Haalandot lerántó Szoboszlait a Liverpool–Manchester Cityn (VIDEÓ)
Itt a magyarázat!
Bajban vannak a Vörösök. Szoboszlait valahogyan pótolniuk kell az újonc Sunderland ellen.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester City idegenben 2–1-re legyőzte a Liverpoolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának rangadóján. Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, a végén viszont kiállították.
A magyar válogatott játékos a mérkőzés hajrájában azonnali piros lapot kapott, mivel gólhelyzetben szabálytalankodott Erling Haalanddal szemben. Szoboszlainak ez volt az első kiállítása az idényben, de nem először lesz eltiltott, ugyanis nem olyan régen, december végén az öt begyűjtött sárga lapja miatt a Wolverhampton Wanderers elleni bajnokit már ki kellett hagynia.
A Liverpool meccs utáni közleménye szerint
a nyilvánvaló gólhelyzetben szabálytalankodó Szoboszlait egy mérkőzésre tiltják el, vagyis a szerdai, Sunderland elleni idegenbeli PL-találkozón nem játszhat.
A Vörösök tehát nemcsak az elbukott rangadó miatt bosszankodhatnak, hanem amiatt is, hogy nem játszhat az egyik legfontosabb játékosuk, ráadásul egészséges jobbhátvédjük sem maradt. Márpedig, ha a Liverpool nem tud nyerni az újonc otthonában, még jobban is leszakadhat az ötödik helytől, amely valószínűleg Bajnokok Ligája-indulást fog érni.
Angol Premier League
25. forduló
Liverpool–Manchester City 1–2 (0–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Craig Pawson
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Chiesa, 90+5.) – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo (C. Jones, 85.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov (Dias, 61.), Guéhi, Ait-Nouri – B. Silva, Rodri, O'Reilly – Semenyo (Aké, 90+6.), Haaland, Marmus (Cherki, 61.). Vezetőedző: Pep Guardiola.
Gólszerző: Szoboszlai (74.), ill. B. Silva (84.), Haaland (90+3. – 11-esből)
Kiállítva: Szoboszlai (90+13.)
Nyitókép: Adam Vaughan/MTI/MTVA