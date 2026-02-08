Erre várt mindenki: közleményt adott ki a Liverpool Szoboszlai piros lapja miatt

Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester City idegenben 2–1-re legyőzte a Liverpoolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának rangadóján. Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, a végén viszont kiállították.

A magyar válogatott játékos a mérkőzés hajrájában azonnali piros lapot kapott, mivel gólhelyzetben szabálytalankodott Erling Haalanddal szemben. Szoboszlainak ez volt az első kiállítása az idényben, de nem először lesz eltiltott, ugyanis nem olyan régen, december végén az öt begyűjtött sárga lapja miatt a Wolverhampton Wanderers elleni bajnokit már ki kellett hagynia.