02. 08.
vasárnap
02. 08.
vasárnap
Sunderland Manchester City Liverpool kiállítás Premier League Szoboszlai Dominik

Erre várt mindenki: közleményt adott ki a Liverpool Szoboszlai piros lapja miatt

2026. február 08. 21:37

Bajban vannak a Vörösök. Szoboszlait valahogyan pótolniuk kell az újonc Sunderland ellen.

2026. február 08. 21:37
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester City idegenben 2–1-re legyőzte a Liverpoolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának rangadóján. Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, a végén viszont kiállították.

A magyar válogatott játékos a mérkőzés hajrájában azonnali piros lapot kapott, mivel gólhelyzetben szabálytalankodott Erling Haalanddal szemben. Szoboszlainak ez volt az első kiállítása az idényben, de nem először lesz eltiltott, ugyanis nem olyan régen, december végén az öt begyűjtött sárga lapja miatt a Wolverhampton Wanderers elleni bajnokit már ki kellett hagynia.

A Liverpool meccs utáni közleménye szerint

a nyilvánvaló gólhelyzetben szabálytalankodó Szoboszlait egy mérkőzésre tiltják el, vagyis a szerdai, Sunderland elleni idegenbeli PL-találkozón nem játszhat.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Szoboszlait hivatalosan a 103. percben állították ki
Szoboszlait hivatalosan a 103. percben állították ki (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A Vörösök tehát nemcsak az elbukott rangadó miatt bosszankodhatnak, hanem amiatt is, hogy nem játszhat az egyik legfontosabb játékosuk, ráadásul egészséges jobbhátvédjük sem maradt. Márpedig, ha a Liverpool nem tud nyerni az újonc otthonában, még jobban is leszakadhat az ötödik helytől, amely valószínűleg Bajnokok Ligája-indulást fog érni.

A mérkőzés összefoglalója, benne Szoboszlai góljával és kiállításával


Angol Premier League
25. forduló
Liverpool–Manchester City 1–2 (0–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Craig Pawson
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Chiesa, 90+5.) – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo (C. Jones, 85.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov (Dias, 61.), Guéhi, Ait-Nouri – B. Silva, Rodri, O'Reilly – Semenyo (Aké, 90+6.), Haaland, Marmus (Cherki, 61.). Vezetőedző: Pep Guardiola.
Gólszerző: Szoboszlai (74.), ill. B. Silva (84.), Haaland (90+3. – 11-esből)
Kiállítva: Szoboszlai (90+13.)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Adam Vaughan/MTI/MTVA

 

Takagi
2026. február 08. 22:17
Legalább pihen. Egyedűl ő futott Haland után es beérte, a többi csak nézte. Igy is egy góllal csökkentette a hátranyt.
1
0
monuskaroly
2026. február 08. 21:53
Némi sebességkülönbség mutatkozott köztük!!!
0
0
