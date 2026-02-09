Az egész világ cserélne a magyarral, aki a lehető legjobb szögből látta Szoboszlai szabadrúgásgólját (VIDEÓ)

Kiderült, mit mondtak Szoboszlai Dominiknek a sorsdöntő lövés előtt
Rendesen elküldték.
Kerkez Milos volt az, aki az egész világon a legjobb szögből láthatta azt a bizonyos szabadrúgásgólt. Szoboszlai Dominik parádés találatáról előkerült egy szurkolói felvétel.
Már eltelt több mint egy nap, de a vasárnapi Liverpool–Manchester City angol bajnoki rangadó még mindig beszédtémát szolgáltat a világsajtóban. Nem csoda, hiszen a mérkőzés tele volt emlékezetes jelenetekkel, ráadásul ezek jó része Szoboszlai Dominikhez köthető.
Ezt is ajánljuk a témában
Rendesen elküldték.
A magyar válogatott csapatkapitánya előbb fantasztikus szabadrúgásgóllal szerezte meg a vezetést, majd az utolsó pillanatokban piros lapot kapott, miután óriási versenyfutás közben visszarántotta ziccerben jóbarátját, Erling Haalandot.
Nyilván a bődületes rakéta a szebb emlék mindenki számára, Szoboszlai olyan pazarul találta el a labdát, hogy Gianluigi Donnarummának esélye sem volt reagálni arra az ívre, amit leírt a levegőben.
A gólról előkerült a közösségi médiában egy szurkolói felvétel, amely a másik kapu mögötti szektorból készült, vagyis a lehető legjobb szögben a szabadrúgáshoz.
Ezen pedig az látszik, hogy bizony az egész világon egy másik magyar volt az, aki a lehető legjobb helyről nézhette a lövést, mégpedig Kerkez Milos.
A magyar balhátvéd Szoboszlai mögött, a kezdőkör legszélén helyezkedett el, és hatalmas terpeszben állva még le is hajolt, hogy jól lássa a lövést – úgy tűnik, mintha érezte volna, valami nagy dolog van készülőben. Az említett felvételen ez már nem látszik, de így Kerkez az elsők között ért oda, hogy gratulálhasson csapattársának.
Szoboszlai egyébként a piros lapjáért egymeccses eltiltást kapott, így csak a Sunderland elleni, szerdai bajnokit kell kihagynia.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan