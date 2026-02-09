Ft
02. 09.
hétfő
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Az egész világ cserélne a magyarral, aki a lehető legjobb szögből látta Szoboszlai szabadrúgásgólját (VIDEÓ)

2026. február 09. 21:30

Kerkez Milos volt az, aki az egész világon a legjobb szögből láthatta azt a bizonyos szabadrúgásgólt. Szoboszlai Dominik parádés találatáról előkerült egy szurkolói felvétel.

2026. február 09. 21:30
null

Már eltelt több mint egy nap, de a vasárnapi Liverpool–Manchester City angol bajnoki rangadó még mindig beszédtémát szolgáltat a világsajtóban. Nem csoda, hiszen a mérkőzés tele volt emlékezetes jelenetekkel, ráadásul ezek jó része Szoboszlai Dominikhez köthető.

A magyar válogatott csapatkapitánya előbb fantasztikus szabadrúgásgóllal szerezte meg a vezetést, majd az utolsó pillanatokban piros lapot kapott, miután óriási versenyfutás közben visszarántotta ziccerben jóbarátját, Erling Haalandot. 

Nyilván a bődületes rakéta a szebb emlék mindenki számára, Szoboszlai olyan pazarul találta el a labdát, hogy Gianluigi Donnarummának esélye sem volt reagálni arra az ívre, amit leírt a levegőben.

Ő látta a legjobb szögből Szoboszlai gólját

Szoboszlai
Kerkez látta a legjobb szögből Szoboszlai gólját. Fotó: MTI/AP/Jon Super

A gólról előkerült a közösségi médiában egy szurkolói felvétel, amely a másik kapu mögötti szektorból készült, vagyis a lehető legjobb szögben a szabadrúgáshoz. 

Ezen pedig az látszik, hogy bizony az egész világon egy másik magyar volt az, aki a lehető legjobb helyről nézhette a lövést, mégpedig Kerkez Milos.

A magyar balhátvéd Szoboszlai mögött, a kezdőkör legszélén helyezkedett el, és hatalmas terpeszben állva még le is hajolt, hogy jól lássa a lövést – úgy tűnik, mintha érezte volna, valami nagy dolog van készülőben. Az említett felvételen ez már nem látszik, de így Kerkez az elsők között ért oda, hogy gratulálhasson csapattársának.

Szoboszlai egyébként a piros lapjáért egymeccses eltiltást kapott, így csak a Sunderland elleni, szerdai bajnokit kell kihagynia.

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

bekeev-2025
2026. február 09. 22:42
VeressZoltánbekeev-2025 2026. február 09. 22:27 "Lássátok, feleim, szemetekkel,"; ilyen egy szellemi fogyatékos hülyekomcsilipsi! "Komcsilipcsi"? Ne keverd a fociba a szaros kormányotok szaros propagandáját. :)
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. február 09. 22:41
Tökibekeev-2025 2026. február 09. 22:27 Irígy genyó!!! Neked minden fantasztikus sportsikerhez ide kell böfögnöd, ugye kis geci!!! Hogy haljál éhen kutya geci!!! Remélem egyszer összehoz veled a jó Isten, hogy .....!!!! Baszd szájba!!! Fúúú, mekkora sportsiker egy olyan szabadrúgásgól egy vesztes meccsen, amelyet Ronaldinho, Roberto Carlos, Messi vagy Pirlo edzéseken is megrúg. Fú, micsoda magyar siker, az EGÉSZ világ kíváncsi rá. 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Pametan
2026. február 09. 22:38
Azt a szabadrúgást a kapus csak a szemével tudta követni, mozdulni rá már nem - pedig nem akárki volt a kapus. A felvétel fantasztikus, ahogy a kapufára vágódás előtt a labda irányt vált. Rég láttam ehhez hasonló lövést.
Válasz erre
1
0
Töki
2026. február 09. 22:28
Hááát! Nem rossz szög, de azért lehetett volna jobb is!!! De szép volt innen is a gól!
Válasz erre
1
0
