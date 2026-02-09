Az egész világ cserélne a magyarral, aki a lehető legjobb szögből látta Szoboszlai szabadrúgásgólját (VIDEÓ)

Ő látta a legjobb szögből Szoboszlai gólját

Kerkez látta a legjobb szögből Szoboszlai gólját. Fotó: MTI/AP/Jon Super

A gólról előkerült a közösségi médiában egy szurkolói felvétel, amely a másik kapu mögötti szektorból készült, vagyis a lehető legjobb szögben a szabadrúgáshoz.

Ezen pedig az látszik, hogy bizony az egész világon egy másik magyar volt az, aki a lehető legjobb helyről nézhette a lövést, mégpedig Kerkez Milos.

A magyar balhátvéd Szoboszlai mögött, a kezdőkör legszélén helyezkedett el, és hatalmas terpeszben állva még le is hajolt, hogy jól lássa a lövést – úgy tűnik, mintha érezte volna, valami nagy dolog van készülőben. Az említett felvételen ez már nem látszik, de így Kerkez az elsők között ért oda, hogy gratulálhasson csapattársának.