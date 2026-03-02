Buda nagyon megváltozott: sok mindent újra kell gondolnunk a jobboldal és a polgári világ viszonyában

A polgári oldal egészen a közelmúltig magától értetődőnek gondolhatta a budai választók bizalmát, és talán nem vett tudomást róla, hogy időközben sok minden megváltozott.

A legfontosabb: a gyerekek felnőttek, választópolgárok lettek. A ki- és beköltözés is érdemi nyomot hagyott Buda társadalmi összetételén. Az új helyzetre a polgári oldal nem mindig találta meg a jó válaszokat, nemcsak az új támogatók megszerzésében nem jeleskedett, de a régieket sem tudta mindig megtartani. Szaporodtak az elkényelmesedés és az elfáradás jelei.

Ez mára oda vezetett, hogy sok mindent újra kell gondolnunk a jobboldal és a polgári világ viszonyában. Mert Budának polgárai vannak. Függetlenségükre büszke kisiparosok, vállalkozók, vezetők, tisztviselők és értelmiségiek. Ez a polgári réteg kifejezetten kritikus, egyszerre vannak intellektuális, érték- és érdekbeli elvárásai.

Budaváron a 2024-ben megkezdett munkával azon vagyunk, hogy a lehető legjobban megfeleljünk ezen elvárásoknak.

Célunk, hogy gondos és tisztességes gazdái legyünk a kerületnek. Ez Budapest legkisebb kerülete ugyan, de kiváló polgárok lakják, és több millió turistát látunk vendégül évente.