Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
szent istván bëlga főváros buda

Buda nagyon megváltozott: sok mindent újra kell gondolnunk a jobboldal és a polgári világ viszonyában

2026. március 02. 20:46

Ez a polgári réteg kifejezetten kritikus, egyszerre vannak intellektuális, érték- és érdekbeli elvárásai.

2026. március 02. 20:46
null
Böröcz László

„1541, oda Buda. 
1686, ide Buda.” 


A Bëlga együttes a megmondhatója, hogy ezek az évszámok milyen meg­ingathatatlan pillérei középiskolai történelemtudásunknak. Buda (a mai I. kerület) évszázadok óta a magyarság szellemi-hatalmi központja szimbolikus és gyakorlati értelemben egy­aránt. Amikor IV. Béla az ország létét veszélyeztető tatárjárást követően lerakja Buda (akkor a pesti Újhegy vára) alapjait, sikertörténetet indít útjára. Az utókor IV. Béla életművét mégsem becsüli meg annyira, mint megérdemelné.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Van kultusza Szent István és Mátyás királyainknak, de még Ferenc Józsefnek is több figyelmet szentelünk, mint Buda városalapítójának.

2019, oda Buda. 
2024, ide Buda. 
A történelem után nézzük meg Budát politikai szemmel is! A főváros nyugati oldala 1990 után a magyar jobboldal egyik legfőbb bástyája lett. 1994-ben, a mindent elsöprő MSZP-s és SZDSZ-es parlamenti henger idején az ország mindössze 9 jobboldali képviselőt választ a 176 egyéni körzetben – ebből 4-et Budán (az I., a II. és a XII. kerületet lefedő négy választókerületben).

A polgári oldal egészen a közelmúltig magától értetődőnek gondolhatta a budai választók bizalmát, és talán nem vett tudomást róla, hogy időközben sok minden megváltozott. 

A legfontosabb: a gyerekek felnőttek, választópolgárok lettek. A ki- és beköltözés is érdemi nyomot hagyott Buda társadalmi összetételén. Az új helyzetre a polgári oldal nem mindig találta meg a jó válaszokat, nemcsak az új támogatók megszerzésében nem jeleskedett, de a régieket sem tudta mindig megtartani. Szaporodtak az elkényelmesedés és az elfáradás jelei. 

Ez mára oda vezetett, hogy sok mindent újra kell gondolnunk a jobboldal és a polgári világ viszonyában. Mert Budának polgárai vannak. Függetlenségükre büszke kisiparosok, vállalkozók, vezetők, tisztviselők és értelmiségiek. Ez a polgári réteg kifejezetten kritikus, egyszerre vannak intellektuális, érték- és érdekbeli elvárásai. 

Budaváron a 2024-ben megkezdett munkával azon vagyunk, hogy a lehető legjobban megfeleljünk ezen elvárásoknak.

Célunk, hogy gondos és tisztességes gazdái legyünk a kerületnek. Ez Budapest legkisebb kerülete ugyan, de kiváló polgárok lakják, és több millió turistát látunk vendégül évente. 

Történelmi városrészünkben nyolc évszázados alapokra építkezünk, de az 1990 utáni örökségünkből is sok olyan dolog van, amivel érdemes kezdenünk valamit. Többször végiggondolva és átbeszélve a korábbi időszak tanulságait, első lépéseink arra irányultak, hogy rendet tegyünk az önkormányzat dolgaiban. Volt teendő bőven: rendezetlen szerződések, ki nem számlázott bérleti díjak, szabályozási és intézményi összevisszaság. Még csak egy év telt el, de már látszanak az első eredmények. Nagyot javult a kerület gazdálkodása, működnek a közösségi programjaink, tisztábbak lettek az utcáink és a parkjaink, megoldásokat keresünk a lakhatási nehézségekre, és nem utolsósorban mi adjuk ki a főváros legszebb lapját. És ami a legfontosabb: elérhetők vagyunk.

Igyekszünk segíteni a budavári polgároknak, akkor is, ha nem feltétlenül a mi feladatunk lenne az adott probléma megoldása. Azt hiszem, jó úton járunk, hogy kiérdemeljük a választók bizalmát – jobboldaliakét és nem jobboldaliakét egyaránt. 

Budaváron ma is nagyon jó élni, a masszív múlt, a jókedvű jelen és a reményteli jövő hármasa kegyelmi állapot. Azon leszünk, hogy megállítsuk a belső városrészeket jellemző elnéptelenedést, hogy minél több fiatalt és családot csábítsunk budai polgárnak. Hogy maguk is úgy érezzék: tetszik ez a hely, szívesen laknának itt.

Nyitókép: Szépművészeti Múzeum Gyűjteménye

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
•••
2026. március 02. 20:56 Szerkesztve
Óbudán megépült már a "Mengele-emlékpark"? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 hvg.hu/itthon/20200629_laszlo_imre_ujbuda_mengele_mandela
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!