Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt közgygűlés főváros ukrajna

Tiszás képviselők a Barátság kőolajvezeték leállításáról: „Hazugság!" – Mandiner-exkluzív a Fővárosi Közgyűlésről (VIDEÓ)

2026. február 25. 12:25

Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket. A Mandiner stábja arról kérdezte a Tisza Párt fővárosi képviselőit, hogy mit gondolnak az ukránok lépéséről. Értelmes válaszok híján vádaskodást kaptunk.

2026. február 25. 12:25
null

Magyar Péter fővárosi emberei nem voltak hajlandóak normálisan válaszolni, Bujdosó Andrea pedig egyenesen hazugságnak nevezte az ukrán elnök lépését.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. február 25. 13:02
Euek le lettek oltva valamilyen ursula férje által kikisérletezett agyelszivó injekciókkal.
Válasz erre
0
0
zsanett-kúnrum
2026. február 25. 12:53
szerintem is marhaság, nincs ahhoz zselének kulcsa, hogy nyissa zárja
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 25. 12:53
Tényleg agyhalottak.
Válasz erre
1
0
Hangillat
2026. február 25. 12:51
"Bujdosó Andrea pedig egyenesen hazugságnak nevezte az ukrán elnök lépését" Politikái olaj csapzár van ellenünk> < Hazugság, nincs ilyen! Vanisták > < nincsisták Nincs von M.Agyar
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!