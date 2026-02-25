Tiszás képviselők a Barátság kőolajvezeték leállításáról: „Hazugság!" – Mandiner-exkluzív a Fővárosi Közgyűlésről (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket. A Mandiner stábja arról kérdezte a Tisza Párt fővárosi képviselőit, hogy mit gondolnak az ukránok lépéséről. Értelmes válaszok híján vádaskodást kaptunk.
Magyar Péter fővárosi emberei nem voltak hajlandóak normálisan válaszolni, Bujdosó Andrea pedig egyenesen hazugságnak nevezte az ukrán elnök lépését.