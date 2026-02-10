Kátyúk mindenhol, de már látszik a vége: jövő hétre fordulat jöhet az utakon

Több, mint 17 ezer kátyú jelent meg rövid idő alatt a főváros leromlott úthálózatán az évek óta nem tapasztalt hideg és havas januári időjárás miatt. Jelenleg még nagyjából 3600 úthiba vár javításra, amellyel – kedvező időjárási viszonyok mellett – a jövő hét végére készülhetnek el a szakemberek a Budapest Közút ígérete szerint – írja az Infostart.

Szabó Gábor, a Budapest Közút műszaki vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban elmondta, még február közepe sincs, de már majdnem az éves várható kátyúmennyiség fele megjelent,