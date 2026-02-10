Ft
budapest közút főváros közút kátyú

Kátyúk mindenhol, de már látszik a vége: jövő hétre fordulat jöhet az utakon

2026. február 10. 22:46

A Budapest Közút a jövő hét végére ígéri a kátyúk javítását, de érdemi változás aligha várható.

2026. február 10. 22:46
kátyú

Több, mint 17 ezer kátyú jelent meg rövid idő alatt a főváros leromlott úthálózatán az évek óta nem tapasztalt hideg és havas januári időjárás miatt. Jelenleg még nagyjából 3600 úthiba vár javításra, amellyel – kedvező időjárási viszonyok mellett – a jövő hét végére készülhetnek el a szakemberek a Budapest Közút ígérete szerint – írja az Infostart.

Szabó Gábor, a Budapest Közút műszaki vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban elmondta, még február közepe sincs, de már majdnem az éves várható kátyúmennyiség fele megjelent, 

a kátyúk a főváros által kezelt utak nagyjából 80 százalékát érintik.

Szabó Gábor a javítási munkáltatok részleteiről elmondta, „Harminc brigáddal dolgozunk három műszakban, tehát 24 órás munkavégzéssel. Ez azt jelenti, hogy egyszerre 10-11 brigád van kint az utakon. Emellett van még két keretszerződéssel rendelkező alvállalkozónk, akik további három-három, illetve néha négy-négy brigáddal tudnak munkát végezni. Szerződést kötünk további hat céggel, akik szintén cégenként két-három brigáddal fogják végezni a helyreállítási feladatokat, tehát csütörtöktől kezdve az eddig sem kicsi munkaerő-létszám jelentősen növekedni fog” – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

nuevoreynuevaley
2026. február 10. 23:31
vagy betometi a kratereket Orban vagy nagyon megbasszuk aprilisban
socialismo-e-muerte
2026. február 10. 23:14
„Mert ez a nép már rég — amióta vevő szavazatra nincs — túltette magát minden gondon, s akitől rég vesszős bárd, sereg és hatalom függött, ma egészen meglapul és csak e két dolgot kívánja szorongva: cirkuszt és kenyeret..." (Muraközy Gyula fordítása)
cutcopy
•••
2026. február 10. 23:10 Szerkesztve
És karigeri ki is fizeti vagy majd bérlet és parkolás árakat emel..? Amúgy jövő héten újabb csapadék és kemény mínuszok..
