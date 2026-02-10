Kátyúk mindenhol, de már látszik a vége: jövő hétre fordulat jöhet az utakon

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
A Budapest Közút a jövő hét végére ígéri a kátyúk javítását, de érdemi változás aligha várható.
Több, mint 17 ezer kátyú jelent meg rövid idő alatt a főváros leromlott úthálózatán az évek óta nem tapasztalt hideg és havas januári időjárás miatt. Jelenleg még nagyjából 3600 úthiba vár javításra, amellyel – kedvező időjárási viszonyok mellett – a jövő hét végére készülhetnek el a szakemberek a Budapest Közút ígérete szerint – írja az Infostart.
Szabó Gábor, a Budapest Közút műszaki vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban elmondta, még február közepe sincs, de már majdnem az éves várható kátyúmennyiség fele megjelent,
a kátyúk a főváros által kezelt utak nagyjából 80 százalékát érintik.
Szabó Gábor a javítási munkáltatok részleteiről elmondta, „Harminc brigáddal dolgozunk három műszakban, tehát 24 órás munkavégzéssel. Ez azt jelenti, hogy egyszerre 10-11 brigád van kint az utakon. Emellett van még két keretszerződéssel rendelkező alvállalkozónk, akik további három-három, illetve néha négy-négy brigáddal tudnak munkát végezni. Szerződést kötünk további hat céggel, akik szintén cégenként két-három brigáddal fogják végezni a helyreállítási feladatokat, tehát csütörtöktől kezdve az eddig sem kicsi munkaerő-létszám jelentősen növekedni fog” – tette hozzá.
