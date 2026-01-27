Hidat építenének Budapesten, hogy párbeszéd alakuljon ki Orbán Viktor, Karácsony Gergely és a kerületek között

A tapasztalat- és véleménycsere érdekében meg is kereste az érintett polgármestereket a választókerületben, mivel itt koncentrálódik az Airbnb-lakások körülbelül 80 százaléka.

„Alapvetően a szigorítás pártján vagyok, mert a közbiztonságra, a közterületek tisztaságára is kihat a turizmus minősége, nem szeretném, ha az egész belváros bulinegyeddé, a vár pedig skanzenné válna, de fontosnak tartom a párbeszédet, együttműködést a kérdésben a kerületek vezetői és a lakosság között” – fogalmazott az alpolgármester.

Nők a közéletben

„Valljuk be – a tapasztalatok alapján – a nők emocionálisabbak, mint a férfiak: megértőbbek és kompromisszumkészebbek, ezért máshogy közelítik meg a problémákat” – válaszolt a politikus arra a kérdésre, hogy hölgyként nem találja-e túl keménynek a közéleti pályát.

„A fővárosi Fidesz-frakciót is nő vezeti, ráadásul a fővárosi jobboldali képviselők között is szép számmal vannak hölgyek, ahogy a közigazgatásban is számos női vezető van, az I. kerületi hivatalban az irodavezetők többsége hölgy” – tette hozzá.