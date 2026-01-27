Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
belváros kormány országgyűlési választás 2026 főváros Fazekas Csilla budapest

Hidat építenének Budapesten, hogy párbeszéd alakuljon ki Orbán Viktor, Karácsony Gergely és a kerületek között

2026. január 27. 15:07

A Fidesz-KDNP a 2026-os áprilisi parlamenti választásokon Fazekas Csillát indítja a fővárosi 01. számú választókerületben. A fiatal politikust arról kérdeztük, mit csinál a Fidesz Budapesten, és hogy milyen programmal nyerné el a budapestiek bizalmát.

2026. január 27. 15:07
null
Kunstár Csaba
Kunstár Csaba

„Az elmúlt években az I. kerületben eltakarítottuk az előző, baloldali városvezetés csontvázait, amellett, hogy saját programunk megvalósításában is nagy léptekkel haladunk előre” – nyilatkozta a Mandinernek Fazekas Csilla, akit a Fidesz-KDNP az április 12-i országgyűlési választásokon képviselőjelöltként indít abban a választókerületben, amely összesen 6 kerületet érint a Belvárostól Újbudáig. Mit csinál a Fidesz Budapesten? Interjúnk a fiatal politikussal.

Mit csinál a Fidesz Budapesten?
Mit csinál a Fidesz Budapesten? A Fidesz-KDNP a 2026-os áprilisi parlamenti választásokon Fazekas Csillát indítja a fővárosi 01. számú választókerületben

Mit csinál a Fidesz Budapesten?

„2022 óta önkormányzati képviselőként, 2024 óta alpolgármesterként dolgozom Budapest I. kerületében. Meghallgatjuk az itt lakók kéréseit és problémáit, rendezett, fejlődő városért, élő helyi közösségekért dolgozunk” – mondta a politikus, aki férjével együtt már régóta a kerületben él.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Fazekas Csilla az ELTE-n végzett kommunikáció- és médiatudomány alapszakon, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) szerzett marketing közgazdász mesterdiplomát. Közéleti tevékenységét az ifjúságpolitikában Böröcz László mellett kezdte, részt vett a Kőrösi Csoma Sándor Programban ösztöndíjasként Bécsben. 2021 óta a Budavári Fidesz alelnöke. A fiatal politikus a Fidesz „új generációs” budapesti politikusainak egyike. Ismertségét jelentősen növelte a 2022-es budavári időközi választás, ahol győzelmével megfordította a kerületi erőviszonyokat az addig ellenzéki vezetésű testületben. 

Bulinegyed helyett otthonos Budapestet: szigorítani kell az Airbnb-lakások működését 

Az elmúlt években rengeteg épület újult meg állami támogatásból Budapest szívében az Operaháztól a Várkert Bazárig. „Foglalkoznunk kell a csodálatos évszázados lakóépületekkel is, hogy megőrizhessék a történelmi hagyományokat, miközben támogatnunk kell, hogy fenntartható és energiahatékony otthonokká váljanak, hogy az itt élők kiadásai hosszútávon is csökkenhessenek” - közölte Fazekas Csilla, hozzátéve: 2025-ben az I. kerületben soha nem látott mértékű társasház-felújítási pályázati forrást biztosítottak a lakóközösségek számára.

A képviselőjelölt – a nyugati nagyvárosokhoz hasonlóan – Budapesten is korlátozná az Airbnb-lakások működését.

„Sajnos sok szomorú történetet hallok a zajos lakáshotelekről, hangos legénybúcsúkról, amikor az ott élők pihenését zavarják meg viselkedni nem tudó vendégek, sok család számára élhetetlenné téve Budapest szívét. A rövid távú lakáskiadással járó problémák nagy hatással vannak a belső kerületek kiürülésére” – számolt be a jelenségről a politikus.

A tapasztalat- és véleménycsere érdekében meg is kereste az érintett polgármestereket a választókerületben, mivel itt koncentrálódik az Airbnb-lakások körülbelül 80 százaléka.

„Alapvetően a szigorítás pártján vagyok, mert a közbiztonságra, a közterületek tisztaságára is kihat a turizmus minősége, nem szeretném, ha az egész belváros bulinegyeddé, a vár pedig skanzenné válna, de fontosnak tartom a párbeszédet, együttműködést a kérdésben a kerületek vezetői és a lakosság között” – fogalmazott az alpolgármester.

Nők a közéletben

„Valljuk be – a tapasztalatok alapján – a nők emocionálisabbak, mint a férfiak: megértőbbek és kompromisszumkészebbek, ezért máshogy közelítik meg a problémákat” – válaszolt a politikus arra a kérdésre, hogy hölgyként nem találja-e túl keménynek a közéleti pályát.

„A fővárosi Fidesz-frakciót is nő vezeti, ráadásul a fővárosi jobboldali képviselők között is szép számmal vannak hölgyek, ahogy a közigazgatásban is számos női vezető van, az I. kerületi hivatalban az irodavezetők többsége hölgy” – tette hozzá.

A kutyagumi-kérdés, avagy felelős állattartás a fővárosban

Az I. kerületben – és a főváros más részein is – sokakat foglalkoztat a felelős állattartás kérdése. A nyugati társadalmakhoz hasonlóan Budapesten is egyre többen tartanak házi kedvenceket: macskákat és kutyákat. Az elmúlt években a közterületi kutyagumi-kérdés és a lakóközösségben történő állattartás újra és újra előtérbe kerül.

A békés egymás mellett éléshez a gazdáknak be kell tartani a városi állattartás szabályait, ehhez pedig biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és infrastruktúrát is” – fogalmazott Fazekas Csilla, akinek szívügyei közé tartoznak a házi kedvencek.

Sokáig ő maga is állattartó volt: Miló nevű kutyája nemrégen, 17 éves korában hunyt el.

Autósüldözés vagy 21. századi tömegközlekedés

Budapesten óriási problémát jelent, hogy a főváros vezetése képtelen a közlekedési dugókat felszámolni. Karácsony Gergely főpolgármestert sokszor éri az a kritika: rendeleteivel és intézkedéseivel üldözi az autósokat, ahelyett, hogy parkolóházakat építene és modernizálná a fővárosi tömegközlekedést.

„Legszívesebben gyalog vagy kerékpárral járok, de néha muszáj autóba ülni. Hogy ne ürüljön ki a belváros, hanem kisgyermekes családok költözzenek be, egyszerűen elengedhetetlen az autós közlekedés és parkolási nehézségek megoldása” – mondta az alpolgármester.

Hozzátette, hogy a főváros átmenő forgalmát a jövőre megépülő Déli Körvasút fogja csökkenteni, ugyanis az agglomerációból érkezőknek lehetőségük lesz arra, hogy közösségi közlekedéssel érjék el úticéljaikat.

Már tervben van a budai villamosvonalak fejlesztése: a vonattal érkezők rá tudnak majd kapcsolódni a metró, a HÉV vagy a villamos vonalakra.

Ezek – fogalmazott Fazekas Csilla – rendkívüli és elengedhetetlen fejlesztések ahhoz, hogy valóban érdemben csökkenhessen a forgalom, a zaj és a légszennyezettség Budapesten. Szerinte lehet újabb hidakban is gondolkodni, de az első lépés a meglévő, viharvert hidak, első sorban a Petőfi híd felújítása.

Az a célom, hogy képviselőként én is hidat építhessek a kormány, a főváros és a kerületek között. Úgy gondolom, hogy az önkormányzati tapasztalataimmal hitelesen tudnám képviselni a választókerületemben élők érdekeit az Országgyűlésben”

– közölte a képviselő.

Képek forrása: Facebook

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
•••
2026. január 27. 16:41 Szerkesztve
"Az a célom, hogy képviselőként én is hidat építhessek a kormány, a főváros és a kerületek között." Ne fáradj ilyesmivel, nem vevők rá. Tudod miért nem szexelnek a bokszolók tétmérkőzés előtt? Mert nem szeretik egymást.
Válasz erre
0
0
csakis_a_tisza
2026. január 27. 16:39
A nőknek nem szabad hatalmat adni a kezébe. Ha egy női főnöknek nem vagy szimpi azonnal lehúz mindenhol, bármit teszel addig nem nyugszik míg el nem űz. A nőknek a fakanál mellett a helye.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 27. 16:31
Kamugeri es 500fos rablobandaja, csak ahazudozashoz, csalashoz es lopashoz ert, ezekrol meg kar veluk beszelni
Válasz erre
1
0
herbert
2026. január 27. 16:19
A Fidesz végső kétségbeesésében előhúzta a feminista kártyát.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!