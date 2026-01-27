Hidat építenének Budapesten, hogy párbeszéd alakuljon ki Orbán Viktor, Karácsony Gergely és a kerületek között

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
A Fidesz-KDNP a 2026-os áprilisi parlamenti választásokon Fazekas Csillát indítja a fővárosi 01. számú választókerületben. A fiatal politikust arról kérdeztük, mit csinál a Fidesz Budapesten, és hogy milyen programmal nyerné el a budapestiek bizalmát.
„Az elmúlt években az I. kerületben eltakarítottuk az előző, baloldali városvezetés csontvázait, amellett, hogy saját programunk megvalósításában is nagy léptekkel haladunk előre” – nyilatkozta a Mandinernek Fazekas Csilla, akit a Fidesz-KDNP az április 12-i országgyűlési választásokon képviselőjelöltként indít abban a választókerületben, amely összesen 6 kerületet érint a Belvárostól Újbudáig. Mit csinál a Fidesz Budapesten? Interjúnk a fiatal politikussal.
„2022 óta önkormányzati képviselőként, 2024 óta alpolgármesterként dolgozom Budapest I. kerületében. Meghallgatjuk az itt lakók kéréseit és problémáit, rendezett, fejlődő városért, élő helyi közösségekért dolgozunk” – mondta a politikus, aki férjével együtt már régóta a kerületben él.
Fazekas Csilla az ELTE-n végzett kommunikáció- és médiatudomány alapszakon, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) szerzett marketing közgazdász mesterdiplomát. Közéleti tevékenységét az ifjúságpolitikában Böröcz László mellett kezdte, részt vett a Kőrösi Csoma Sándor Programban ösztöndíjasként Bécsben. 2021 óta a Budavári Fidesz alelnöke. A fiatal politikus a Fidesz „új generációs” budapesti politikusainak egyike. Ismertségét jelentősen növelte a 2022-es budavári időközi választás, ahol győzelmével megfordította a kerületi erőviszonyokat az addig ellenzéki vezetésű testületben.
Az elmúlt években rengeteg épület újult meg állami támogatásból Budapest szívében az Operaháztól a Várkert Bazárig. „Foglalkoznunk kell a csodálatos évszázados lakóépületekkel is, hogy megőrizhessék a történelmi hagyományokat, miközben támogatnunk kell, hogy fenntartható és energiahatékony otthonokká váljanak, hogy az itt élők kiadásai hosszútávon is csökkenhessenek” - közölte Fazekas Csilla, hozzátéve: 2025-ben az I. kerületben soha nem látott mértékű társasház-felújítási pályázati forrást biztosítottak a lakóközösségek számára.
A képviselőjelölt – a nyugati nagyvárosokhoz hasonlóan – Budapesten is korlátozná az Airbnb-lakások működését.
„Sajnos sok szomorú történetet hallok a zajos lakáshotelekről, hangos legénybúcsúkról, amikor az ott élők pihenését zavarják meg viselkedni nem tudó vendégek, sok család számára élhetetlenné téve Budapest szívét. A rövid távú lakáskiadással járó problémák nagy hatással vannak a belső kerületek kiürülésére” – számolt be a jelenségről a politikus.
A tapasztalat- és véleménycsere érdekében meg is kereste az érintett polgármestereket a választókerületben, mivel itt koncentrálódik az Airbnb-lakások körülbelül 80 százaléka.
„Alapvetően a szigorítás pártján vagyok, mert a közbiztonságra, a közterületek tisztaságára is kihat a turizmus minősége, nem szeretném, ha az egész belváros bulinegyeddé, a vár pedig skanzenné válna, de fontosnak tartom a párbeszédet, együttműködést a kérdésben a kerületek vezetői és a lakosság között” – fogalmazott az alpolgármester.
„Valljuk be – a tapasztalatok alapján – a nők emocionálisabbak, mint a férfiak: megértőbbek és kompromisszumkészebbek, ezért máshogy közelítik meg a problémákat” – válaszolt a politikus arra a kérdésre, hogy hölgyként nem találja-e túl keménynek a közéleti pályát.
„A fővárosi Fidesz-frakciót is nő vezeti, ráadásul a fővárosi jobboldali képviselők között is szép számmal vannak hölgyek, ahogy a közigazgatásban is számos női vezető van, az I. kerületi hivatalban az irodavezetők többsége hölgy” – tette hozzá.
Az I. kerületben – és a főváros más részein is – sokakat foglalkoztat a felelős állattartás kérdése. A nyugati társadalmakhoz hasonlóan Budapesten is egyre többen tartanak házi kedvenceket: macskákat és kutyákat. Az elmúlt években a közterületi kutyagumi-kérdés és a lakóközösségben történő állattartás újra és újra előtérbe kerül.
A békés egymás mellett éléshez a gazdáknak be kell tartani a városi állattartás szabályait, ehhez pedig biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és infrastruktúrát is” – fogalmazott Fazekas Csilla, akinek szívügyei közé tartoznak a házi kedvencek.
Sokáig ő maga is állattartó volt: Miló nevű kutyája nemrégen, 17 éves korában hunyt el.
Budapesten óriási problémát jelent, hogy a főváros vezetése képtelen a közlekedési dugókat felszámolni. Karácsony Gergely főpolgármestert sokszor éri az a kritika: rendeleteivel és intézkedéseivel üldözi az autósokat, ahelyett, hogy parkolóházakat építene és modernizálná a fővárosi tömegközlekedést.
„Legszívesebben gyalog vagy kerékpárral járok, de néha muszáj autóba ülni. Hogy ne ürüljön ki a belváros, hanem kisgyermekes családok költözzenek be, egyszerűen elengedhetetlen az autós közlekedés és parkolási nehézségek megoldása” – mondta az alpolgármester.
Hozzátette, hogy a főváros átmenő forgalmát a jövőre megépülő Déli Körvasút fogja csökkenteni, ugyanis az agglomerációból érkezőknek lehetőségük lesz arra, hogy közösségi közlekedéssel érjék el úticéljaikat.
Már tervben van a budai villamosvonalak fejlesztése: a vonattal érkezők rá tudnak majd kapcsolódni a metró, a HÉV vagy a villamos vonalakra.
Ezek – fogalmazott Fazekas Csilla – rendkívüli és elengedhetetlen fejlesztések ahhoz, hogy valóban érdemben csökkenhessen a forgalom, a zaj és a légszennyezettség Budapesten. Szerinte lehet újabb hidakban is gondolkodni, de az első lépés a meglévő, viharvert hidak, első sorban a Petőfi híd felújítása.
Az a célom, hogy képviselőként én is hidat építhessek a kormány, a főváros és a kerületek között. Úgy gondolom, hogy az önkormányzati tapasztalataimmal hitelesen tudnám képviselni a választókerületemben élők érdekeit az Országgyűlésben”
– közölte a képviselő.
Képek forrása: Facebook