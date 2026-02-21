Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A szakértő szerint közölték a Tisza Párt elnökével, mi a feltétele a hivatalban maradásának.
Na, ezek a Tisza-szavazók.
„Fene se érti, de itt sincs semmi »nerezés«. Csak a jéghideg ténymegállapítás van, miszerint a bíróság szabadon engedte a gázolót, majd a kényszerintézkedéseken is enyhített. Mondom: a bíróság. Nem »a zorbán«...
Persze, mondhatjuk, ez egy kirívó eset. Mondhatjuk, de ne mondjuk. Mert ami a hazai utakon folyik, az tényleg elborzasztó tud lenni, és erről a legjobb látleletet a Budapesti Autósok Közössége (BpiAutósok.hu) szolgáltatja, közzétéve szinte naponta a megdöbbentőnél megdöbbentőbb felvételeiket arról, kik is szabadulnak rá az utakra, kiknek van jogosítványa, kik után fogjuk meg a kilincset.
És ezeket a felvételeket előszeretettel mutatja meg olvasóinak politikai szimpátiától függetlenül minden orgánum.
Van ezeken minden: forgalommal szemben száguldozás, »sima« száguldozás, leállósávban száguldozás, életveszélyes előzések, pofátlan, bicskanyitogató manőverek, hajmeresztő sávváltások, idegbeteg idióták verekedései közlekedési afférok megoldása gyanánt, zebrán gázolások, cserbenhagyások – minden az égvilágon.
(...) Végül pedig egy kis szociológia. Mai tudásunk szerint a Tisza szavazóinak döntő részét teszik ki azok a budapesti és más nagyvárosi Z generációs fiatalok, akik a felső-középosztályból jönnek, apuci és anyuci a takaros családi villából kiröppenő fiókának már réges-régen megvették a saját lakást és a s…gge alá tolták a (luxus)autót. Persze az elmúlt tizenhat évben felvettek minden támogatást, kihasználták a létező összes családtámogatást és adókedvezményt, most pedig őrjöngve szidják a »rendszert« és alig várják, hogy mehessenek április 12-én a pszichopata hazudozóra szavazni, mert »változás kell« és »elviselhetetlen a diktatúra«.
Nagy valószínűséggel a két aljas gazember által »neresnek« kikiáltott gázoló is az.”
