A legaljasabb demagógok

2026. február 21. 06:39

Na, ezek a Tisza-szavazók.

2026. február 21. 06:39
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Fene se érti, de itt sincs semmi »nerezés«. Csak a jéghideg ténymegállapítás van, miszerint a bíróság szabadon engedte a gázolót, majd a kényszerintézkedéseken is enyhített. Mondom: a bíróság. Nem »a zorbán«...

Persze, mondhatjuk, ez egy kirívó eset. Mondhatjuk, de ne mondjuk. Mert ami a hazai utakon folyik, az tényleg elborzasztó tud lenni, és erről a legjobb látleletet a Budapesti Autó­sok Közössége (BpiAutósok.hu) szolgáltatja, közzétéve szinte naponta a megdöbbentőnél megdöbbentőbb felvételeiket arról, kik is szabadulnak rá az utakra, kiknek van jogosítványa, kik után fogjuk meg a kilincset.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
Tovább a cikkhezchevron

És ezeket a felvételeket előszeretettel mutatja meg olvasóinak politikai szimpátiától függetlenül minden orgánum.

Van ezeken minden: forgalommal szemben száguldozás, »sima« száguldozás, leállósávban száguldozás, életveszélyes előzések, pofátlan, bicskanyitogató manőverek, hajmeresztő sávváltások, idegbeteg idióták verekedései közlekedési afférok megoldása gyanánt, zebrán gázolások, cserbenhagyások – minden az égvilágon.

(...) Végül pedig egy kis szociológia. Mai tudásunk szerint a Tisza szavazóinak döntő részét teszik ki azok a budapesti és más nagyvárosi Z generációs fiatalok, akik a felső-középosztályból jönnek, apuci és anyuci a takaros családi villából kiröppenő fiókának már réges-régen megvették a saját lakást és a s…gge alá tolták a (luxus)autót. Persze az elmúlt tizenhat évben felvettek minden támogatást, kihasználták a létező összes családtámogatást és adókedvezményt, most pedig őrjöngve szidják a »rendszert« és alig várják, hogy mehessenek április 12-én a pszichopata hazudozóra szavazni, mert »változás kell« és »elviselhetetlen a diktatúra«.

Na, ezek a Tisza-szavazók.

Nagy valószínűséggel a két aljas gazember által »neresnek« kikiáltott gázoló is az.”

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

 

 

chiron
2026. február 21. 07:26
A kocsimban van két kés, naprakészen élezett pengével. Just in case. Ha úgy történik, hogy valaki, drogosan vagy másképp halált okoz, nem várom meg a (Magyarországon is béna) úgynevezett igazságszolgáltatást. Úgyhogy NER-es, meg másféle posztkomcsi köcsögök az úton, ha az általam szeretett emberekben kárt tesztek, akkor ott haltok meg a helyszínen, úgymond, másodlagos sérülésekben. Leülöm vagy kimagyarázom. Felkészültem. Csak szóltam a fajtádnak, hogy van olyan, aki leszarja az igazságszolgáltatást, mert megoldja a helyszínen. Hogy később, mások, már ne aggódjanak miatta. Ne találkozzunk így, mert én nem kegyelmezek. Tudom, hogy megmentem így azokat, akik utánam, utánunk jönnének az áldozatok sorában. Szóval gyorshajtó, stb. köcsögök, a túlélésetek egyetlen módja, ha nem találkozunk. Szóltam.
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. február 21. 07:20
Jogos észrevétel.
Válasz erre
2
0
[email protected]
2026. február 21. 07:19
Bayer Zsolt NAGYON PONTOSAN, HITELESEN ÉS ÉLETSZERŰEN IDENTIFIKÁLJA--AZAZ: BEAZONOSITJA--A TISZA SZAVAZÓ IFJONCOK EMBERTIPUSÁT ÉS MAGUKAT EZEKET A "MINDENSZAROZÓ" ÉS MINDENT JOBBAN TUDÓ "ÉLETCSÁSZÁR"-ELKÉNYEZTETETT ÁM MINDENNEL ELÉGEDETLEN FATTYAKAT. Ehhez még annyit tennők csak hozzá, hogy ezek az ifjú emberféle "aranymadarak" nem tudják, mert koruknál fogva nem is tudhatják MILLEN "FASZAGÁNYOS" IS VOLT A HORN-GYURCSÁNY-MEGGYESI-BAJNAI ÉRA, amikoris ugye "minden jobb volt" és ugye ők--gyurcsányi-öszödölők--"nem lopták szét sz országot", mint a zorbány hanem ÁTBASZTÁK A JÓMAGYAR NÉPET AMIBEN CSAK LEHETETT, sőt ezt az átbaszást maga gyurcsányfletó ismerte el "nyilvános balatonöszödi" közgyónásában. No: EZ AZ ÁTBASZÁS KELL EZEKNEK AZ IFJÚ ELSŐSZAVAZÓ ARANYÉLETŰ FATTYAKNAK!!!
Válasz erre
3
0
dryanflowd-
2026. február 21. 07:16
„Fene se érti... – "A Kúrián is elvesztette a perét Bayerné" – a 'vérpecér' (nem »a zorbán«)
Válasz erre
1
3
