Angliában levezették: ezért lehet Szoboszlai a Real játékosa



A rossz nyelvek szerint a megbízott tréner már elvesztette játékosai támogatását, és kapott egy négy meccses ultimátumot, amelyen bizonyítania kell – ebbe beletartozik két bajnoki, a Celta Vigo és az Elche elleni, valamint a két Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő.

Mindeközben Franciaországban a L'Équipe kedden arról számolt be, hogy egyre valószínűbb Jürgen Klopp távozása a Red Bulltól, márpedig ha szabaddá válik, átvehetné a Real Madridot. Ha pedig ez megtörténne, csak tovább nőne az esélye annak, hogy Szoboszlai a spanyol óriáshoz kerüljön.

Szoboszlait aligha cserélik el

Rodrygo térdsérülése után Szoboszlait aligha cseréli már el a Liverpool (Fotó: Fadel Senna/AFP)

Felröppentek olyan hírek is, miszerint a magyar középpályás akár egy csere keretében is csatlakozhatna a madridiakhoz, mivel a Liverpool már régóta szeretné megkaparintani Rodrygót, akit Mohamed Szalah utódjaként képzelnek el a klubnál. Csakhogy a brazil szélső a minap elszakította a keresztszalagját, és emiatt hosszú kihagyás vár rá, ami azt jelenti, hogy aligha vált csapatot a nyáron.