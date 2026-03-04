Ft
Álvaro Arbeloa Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik Jürgen Klopp

Angliában levezették: ezért lehet Szoboszlai a Real játékosa

2026. március 04. 11:13

Szenved a Real Madrid, így a hírek szerint nőtt az esélye annak, hogy Klopp vegye át a csapat irányítását. Ez Szoboszlai Dominik jövőjére is hatással lehet.

2026. március 04. 11:13
null

Továbbra is téma a nemzetközi sajtóban Szoboszlai Dominik esetleges Real Madridba igazolása. Ezúttal a onefootball.com közölt egy terjedelmes cikket a témában, aminek az a konklúziója, hogy nőttek az esélyei annak, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a blancókhoz igazoljon.

A cikk megemlíti, hogy Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya elárulta, hogy Szoboszlai gyerekkori álma a Real Madridban játszani. A spanyol klub pedig folyamatosan figyeli őt, Keith Wyness, az Everton és az Aston Villa korábbi vezérigazgatója pedig a Football Insidernek úgy fogalmazott, hogy a Realnál nem elégedettek a csapat teljesítményével, ezért a nyáron erősíteni akarnak, és „Szoboszlai egyike lehet azoknak, akik a csapathoz igazolnak”.

A Real egyébként hétfőn egy újabb vereséget szenvedett a bajnokságban, hazai pályán kapott ki a Getafétól. Spanyol források szerint és Fabrizio Romano sportújságíró is arról számolt be, hogy máris inog a kispad a nemrég kinevezett Álvaro Arbeloa alatt, akivel az együttes eddig 12 tétmérkőzésen nyolc győzelmet és négy vereséget számlál.


A rossz nyelvek szerint a megbízott tréner már elvesztette játékosai támogatását, és kapott egy négy meccses ultimátumot, amelyen bizonyítania kell – ebbe beletartozik két bajnoki, a Celta Vigo és az Elche elleni, valamint a két Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő.

Mindeközben Franciaországban a L'Équipe kedden arról számolt be, hogy egyre valószínűbb Jürgen Klopp távozása a Red Bulltól, márpedig ha szabaddá válik, átvehetné a Real Madridot. Ha pedig ez megtörténne, csak tovább nőne az esélye annak, hogy Szoboszlai a spanyol óriáshoz kerüljön. 

Szoboszlait aligha cserélik el

Rodrygo térdsérülése után Szoboszlait aligha cseréli már el a Liverpool
Rodrygo térdsérülése után Szoboszlait aligha cseréli már el a Liverpool (Fotó: Fadel Senna/AFP)

Felröppentek olyan hírek is, miszerint a magyar középpályás akár egy csere keretében is csatlakozhatna a madridiakhoz, mivel a Liverpool már régóta szeretné megkaparintani Rodrygót, akit Mohamed Szalah utódjaként képzelnek el a klubnál. Csakhogy a brazil szélső a minap elszakította a keresztszalagját, és emiatt hosszú kihagyás vár rá, ami azt jelenti, hogy aligha vált csapatot a nyáron.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Miguel Medina/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

