02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Rodrygo Real Madrid Szoboszlai Dominik

Hihetetlen pletyka látott napvilágot: Szoboszlairól ír a BBC, már az angol sportcsatornán is bemondták

2026. február 24. 10:51

A spanyolok érdekes elmélettel álltak elő. Szerintük Szoboszlai akár egy csereüzlet révén is elkerülhet Madridba.

2026. február 24. 10:51
null

Bár a BBC átigazolási pletykákat gyűjtő pletykarovata is megírta, hogy egyes spanyol fortások szerint Szoboszlai Dominik egy csereüzlet keretében a Real Madrid futballistája lehet.

A fichajes.net cikkére hivatkoznak, amely nem tartozik a legmegbízhatóbb források közé, és a cikkből is inkább arra lehet következtetni, hogy ez a játékoscsere csak egy lehetséges verzió, konkrétumok nincsenek.

Azzal nem írtak újat, hogy a Real Madrid érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt, míg a Liverpool korábban már szerette volna megkaparintani Rodrygót, aki már nem számít alapembernek a blancóknál. Ugyanakkor még mindig csak 25 éves, és benne van a potenciál, hogy Mohamed Szalah örökébe lépjen.

Nagy kérdés, lesz-e bármi a Rodrygo-Szoboszlai csere ötletéből
Nagy kérdés, lesz-e bármi a Rodrygo-Szoboszlai csere ötletéből (Fotó: Fadel Senna/AFP)

A portál szerint a Real egy olyan játékost keres, mint Szoboszlai, vagyis aki dinamikát hoz a középpályára, képes gólokat szerezni és átjátszani a vonalakat. A magyar játékos tehát nemcsak kiegészítő ember lenne, hanem egy olyasvalaki, aki valódi erősítést jelentene középen.

A csere lehetősége nem elképzelhetetlen, de elég bonyolult lenne kivitelezni. Szoboszlai fontos játékosnak számít Liverpoolban, így az ő elengedése szakmailag nem lenne egy könnyű döntés”

– olvasható a cikkben, amely hozzáteszi: Rodrygótól sem válna meg egykönnyen a spanyol csapat, tekintve, hogy továbbra is értékes a klubnak, és fényes jövő áll előtte, de a jelenben is sokat tud segíteni. Ebből kifolyólag a két klubnak – amennyiben cserét akarnak – úgy kell tudnia megegyeznie egymással, hogy gazdaságilag mindkettőnek megérje.

„Ugyanakkor a körülmények arra mutatnak rá, hogy ez egy előnyös tárgyalás lehet mindkét fél számára, mert a Madrid egy ereje teljében lévő játékossal erősíthetné meg a középpályáját, míg a Liverpool egy már képességeit bizonyított tehetséges játékossal erősíthetné meg a támadószekcióját” – írták, és megjegyezték: ha a tárgyalások gyümölcsözőek lesznek, akkor a két csapat az európai piac egyik legnagyobb üzletét bonyolíthatja le.

A Transfermarkt szerint

  • Szoboszlai piaci értéke 85 millió euró, míg
  • Rodrygóé úgy 60 millió euró, hogy két éve még 110 millió eurót ért.

A Szoboszlai–Rodrygo csere volt a téma a Sky Sportsnál is

Nyitókép: Paul Ellis/AFP

 

