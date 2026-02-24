Hihetetlen pletyka látott napvilágot: Szoboszlairól ír a BBC, már az angol sportcsatornán is bemondták

„Reméljük, Szoboszlai tanul a hibájából” – egyre jobban aggódnak Liverpoolban
Klopp szavaira figyelmeztetnek.
A spanyolok érdekes elmélettel álltak elő. Szerintük Szoboszlai akár egy csereüzlet révén is elkerülhet Madridba.
Bár a BBC átigazolási pletykákat gyűjtő pletykarovata is megírta, hogy egyes spanyol fortások szerint Szoboszlai Dominik egy csereüzlet keretében a Real Madrid futballistája lehet.
A fichajes.net cikkére hivatkoznak, amely nem tartozik a legmegbízhatóbb források közé, és a cikkből is inkább arra lehet következtetni, hogy ez a játékoscsere csak egy lehetséges verzió, konkrétumok nincsenek.
Azzal nem írtak újat, hogy a Real Madrid érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt, míg a Liverpool korábban már szerette volna megkaparintani Rodrygót, aki már nem számít alapembernek a blancóknál. Ugyanakkor még mindig csak 25 éves, és benne van a potenciál, hogy Mohamed Szalah örökébe lépjen.
A portál szerint a Real egy olyan játékost keres, mint Szoboszlai, vagyis aki dinamikát hoz a középpályára, képes gólokat szerezni és átjátszani a vonalakat. A magyar játékos tehát nemcsak kiegészítő ember lenne, hanem egy olyasvalaki, aki valódi erősítést jelentene középen.
A csere lehetősége nem elképzelhetetlen, de elég bonyolult lenne kivitelezni. Szoboszlai fontos játékosnak számít Liverpoolban, így az ő elengedése szakmailag nem lenne egy könnyű döntés”
– olvasható a cikkben, amely hozzáteszi: Rodrygótól sem válna meg egykönnyen a spanyol csapat, tekintve, hogy továbbra is értékes a klubnak, és fényes jövő áll előtte, de a jelenben is sokat tud segíteni. Ebből kifolyólag a két klubnak – amennyiben cserét akarnak – úgy kell tudnia megegyeznie egymással, hogy gazdaságilag mindkettőnek megérje.
„Ugyanakkor a körülmények arra mutatnak rá, hogy ez egy előnyös tárgyalás lehet mindkét fél számára, mert a Madrid egy ereje teljében lévő játékossal erősíthetné meg a középpályáját, míg a Liverpool egy már képességeit bizonyított tehetséges játékossal erősíthetné meg a támadószekcióját” – írták, és megjegyezték: ha a tárgyalások gyümölcsözőek lesznek, akkor a két csapat az európai piac egyik legnagyobb üzletét bonyolíthatja le.
Nyitókép: Paul Ellis/AFP