Hihetetlen pletyka látott napvilágot: Szoboszlairól ír a BBC, már az angol sportcsatornán is bemondták

A portál szerint a Real egy olyan játékost keres, mint Szoboszlai, vagyis aki dinamikát hoz a középpályára, képes gólokat szerezni és átjátszani a vonalakat. A magyar játékos tehát nemcsak kiegészítő ember lenne, hanem egy olyasvalaki, aki valódi erősítést jelentene középen.

A csere lehetősége nem elképzelhetetlen, de elég bonyolult lenne kivitelezni. Szoboszlai fontos játékosnak számít Liverpoolban, így az ő elengedése szakmailag nem lenne egy könnyű döntés”

– olvasható a cikkben, amely hozzáteszi: Rodrygótól sem válna meg egykönnyen a spanyol csapat, tekintve, hogy továbbra is értékes a klubnak, és fényes jövő áll előtte, de a jelenben is sokat tud segíteni. Ebből kifolyólag a két klubnak – amennyiben cserét akarnak – úgy kell tudnia megegyeznie egymással, hogy gazdaságilag mindkettőnek megérje.

„Ugyanakkor a körülmények arra mutatnak rá, hogy ez egy előnyös tárgyalás lehet mindkét fél számára, mert a Madrid egy ereje teljében lévő játékossal erősíthetné meg a középpályáját, míg a Liverpool egy már képességeit bizonyított tehetséges játékossal erősíthetné meg a támadószekcióját” – írták, és megjegyezték: ha a tárgyalások gyümölcsözőek lesznek, akkor a két csapat az európai piac egyik legnagyobb üzletét bonyolíthatja le.

A Transfermarkt szerint