Végre megszólalt Magyar Péter párttársa: minden centet és a szavazati jogot is el kell venni Magyarországtól

Felháborítóan nagyképű: így reagált Zelenszkij Magyarország legfrissebb döntésére
Az ukrán elnök nagyon bízik Brüsszelben.
Összefogtak Brüsszel szélsőségesen háborúpárti politikusai, mindent bevetnének Magyarország ellen, hogy Orbán Viktor ne vétózza a 90 milliárd eurós EU-hitelt Ukrajnának.
Az Európai Néppárt cseh EP-képviselője, Tomáš Zdechovský, tehát Magyar Péter brüsszeli párttársa azzal fenyegette meg Magyarországot, hogy ha továbbra is vétózza Ukrajna támogatását és az Oroszország elleni szankciókat, akkor el kell venni a szavazati jogát és minden uniós forrását – derült ki a Hlavné Správy cikkéből.
Kęstutis Budrys litván miniszter a 7-es cikk szerinti eljárás megindítását és uniós források felfüggesztését is lehetségesnek tartja.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, az EU védelmi bizottságának elnöke és Daniel Freund szélsőségesen magyarellenes EP-képviselő Orbán Viktor lépését Európa biztonsága elleni veszélynek tartják, sőt felvetik Magyarország szavazati jogának megvonását is – tudtuk meg a Der Spiegel beszámolójából.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök nagyon bízik Brüsszelben.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.