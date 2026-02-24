Végre megszólalt Magyar Péter párttársa: minden centet és a szavazati jogot is el kell venni Magyarországtól

Az Európai Néppárt cseh EP-képviselője, Tomáš Zdechovský, tehát Magyar Péter brüsszeli párttársa azzal fenyegette meg Magyarországot, hogy ha továbbra is vétózza Ukrajna támogatását és az Oroszország elleni szankciókat, akkor el kell venni a szavazati jogát és minden uniós forrását – derült ki a Hlavné Správy cikkéből.

Kęstutis Budrys litván miniszter a 7-es cikk szerinti eljárás megindítását és uniós források felfüggesztését is lehetségesnek tartja.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, az EU védelmi bizottságának elnöke és Daniel Freund szélsőségesen magyarellenes EP-képviselő Orbán Viktor lépését Európa biztonsága elleni veszélynek tartják, sőt felvetik Magyarország szavazati jogának megvonását is – tudtuk meg a Der Spiegel beszámolójából.