02. 24.
kedd
Végre megszólalt Magyar Péter párttársa: minden centet és a szavazati jogot is el kell venni Magyarországtól

2026. február 24. 11:04

Összefogtak Brüsszel szélsőségesen háborúpárti politikusai, mindent bevetnének Magyarország ellen, hogy Orbán Viktor ne vétózza a 90 milliárd eurós EU-hitelt Ukrajnának.

2026. február 24. 11:04
null

Az Európai Néppárt cseh EP-képviselője, Tomáš Zdechovský, tehát Magyar Péter brüsszeli párttársa azzal fenyegette meg Magyarországot, hogy ha továbbra is vétózza Ukrajna támogatását és az Oroszország elleni szankciókat, akkor el kell venni a szavazati jogát és minden uniós forrását – derült ki a Hlavné Správy cikkéből.

Kęstutis Budrys litván miniszter a 7-es cikk szerinti eljárás megindítását és uniós források felfüggesztését is lehetségesnek tartja.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, az EU védelmi bizottságának elnöke és Daniel Freund szélsőségesen magyarellenes EP-képviselő Orbán Viktor lépését Európa biztonsága elleni veszélynek tartják, sőt felvetik Magyarország szavazati jogának megvonását is – tudtuk meg a Der Spiegel beszámolójából. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Horst_Tappert
2026. február 24. 13:03
Örömmel látom, hogy még ezek sem tesznek Pöti győzelmére.
madre79
2026. február 24. 12:53
Vannak ötleteim ennek a mocsoknak a megbüntetését illetően!
orokkuruc-2
2026. február 24. 12:44
Újból és újból el kell mondani, hogy az EUmaffia zsarolt ÉS hozzáértő emberek serege? Persze nem szakmákhoz értenek, hanem bürokratizmushoz. Szóval Juncker hosszú idő alatt szedte őket össze, és most a megbízók céljaiért mindent bele kell adni. Szóval a cél Oroszo. szétszedése, irtózatos javainak elvétele. Ehhez szükséges eszköz a hidegháború végével visszaerősödő nyugat európai technológia és az orosz nyersanyagok találkozásának megszüntetése. Ehhez terület Ukrajna. EUmaffia természetesen nem segíti az ukrán lakosság életét, kizárólag Orosz o. nyengítése a cél, fizettségül megkapja, amit közben sikerül kisajtolnia az utolsókat rúgó Ukrajnából. Szóval ez ne legyen már újdonság..
5m007h 0p3ra70r
2026. február 24. 12:41
>>Kęstutis Budrys litván miniszter a 7-es cikk szerinti eljárás megindítását és uniós források felfüggesztését is lehetségesnek tartja.<< Aha. Az az eljárás már több mint 10 év elindult. Gondoltam szólok, hátha a kolléga még új.
