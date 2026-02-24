Árgus szemekkel figyel az orosz hadsereg: megérkezett Kijevbe Von der Leyen, azonnal üzentek Putyinnak

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tudta elérni háborús céljait, nem törte meg az ukránokat, nem nyerte meg ezt a háborút – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő egy keddi videóüzenetében.

A politikus hangoztatta: „megvédtük Ukrajnát, és mindent meg fogunk tenni a béke megteremtése és az igazságszolgáltatás érdekében. Békét akarunk, erős, méltóságteljes és tartós békét”.