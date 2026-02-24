Árgus szemekkel figyel az orosz hadsereg: megérkezett Kijevbe Von der Leyen, azonnal üzentek Putyinnak

Egyszerre fagyott Von der Leyen és Zelenszkij arcára a mosoly: érzékeny pontot talált el Orbán
„Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is” – mondta a miniszterelnök.
Bejelentették, ezt a háborút nem nyerte meg az orosz elnök.
Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tudta elérni háborús céljait, nem törte meg az ukránokat, nem nyerte meg ezt a háborút – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő egy keddi videóüzenetében.
A politikus hangoztatta: „megvédtük Ukrajnát, és mindent meg fogunk tenni a béke megteremtése és az igazságszolgáltatás érdekében. Békét akarunk, erős, méltóságteljes és tartós békét”.
Közlése előtt nem sokkal megérkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrán fővárosba, Kijevbe,
hogy a négy éve tartó háború évfordulója alkalmából tolmácsolja az Európai Unió támogatását. A politikus az X közösségi portálon kijelentette: „egyértelmű üzenetet szeretne küldeni az ukrán népnek és a támadónak is: nem adjuk fel, amíg a béke helyre nem áll”.
Az uniós vezető az Európai Tanács elnökével, António Costával együtt részt vesz egy háromoldalú találkozón Zelenszkijjel.
Emellett részt vesznek a Kijev szövetségeseit tömörítő Tettrekészek Koalíciójának videokonferenciáján. Az Európai Tanács közölte, hogy Ursula von der Leyen és António Costa részt vesz egy megemlékezésen is, és ellátogat az orosz támadásokban megrongálódott egyik ukrán energetikai létesítményhez.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is” – mondta a miniszterelnök.
(MTI)
Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt” – mondta Orbán Viktor.
Megkongatta a vészharangot az orosz titkosszolgálat.
Orbán Viktor fölhívta a figyelmet a helyzet abszurditására.