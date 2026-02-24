Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarország ukrajna oroszország

Az öt legfontosabb pont: ezért hullott darabokra Magyarország és Ukrajna kapcsolata

2026. február 24. 11:24

Tíz év alatt Ukrajna a jószomszédság helyett a sovinizmust és a zsarolást választotta.

2026. február 24. 11:24
null

Az ukrán-magyar viszony az elmúlt évtizedben példátlan mélységbe süllyedt. A 2010-es évek elején még alapvetően konstruktív, a kárpátaljai magyar kisebbség védelmét is szem előtt tartó kapcsolatok helyét mára nyílt feszültség, kölcsönös konfliktusok és a legsúlyosabb elem – a magyar választásokba való nyílt beavatkozás – vette át. A leépülés nem „derült égből” jött: 2014-től kezdődően egyre gyakoribbá váltak a szórványos támadások a magyar szervezetek és képviselők ellen, de a valódi fordulópont 2017 volt.

A következőkben kronologikusan és tematikusan sorra vesszük azokat az állomásokat, amelyek meghatározóan befolyásolták a kétoldalú viszonyt, és amelyek végül a mai mélyponthoz vezettek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

2017: Az oktatási törvény – a jogfosztás kezdete

Minden a Petro Porosenko nevéhez fűződő oktatási törvénnyel kezdődött. A jogszabály ellehetetlenítette a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatását, és az ukrán nyelv védelme nevében lényegében asszimilációra ítélte a magyar iskolahálózatot. A Kárpátaljai Megyei Tanács, a Beregszászi Járási és Városi Tanács egyhangúlag kérte Porosenkótól a törvény megsemmisítését (vagy vétóját), mert az „sérti az ukrán alkotmányt, törvényeket, nemzetközi egyezményeket és kétoldalú megállapodásokat”, és „ellehetetleníti a magyar tannyelvű alap- és középiskolai oktatást”.

Trócsányi László akkori igazságügyi miniszter véleménycikkében világosan megfogalmazta a tétet: nem az „anyanyelv oktatása” (azaz tantárgyként való tanítása), hanem az anyanyelvi oktatás (azaz a teljes tananyag magyarul) a kérdés.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Anyanyelvi oktatás vagy az anyanyelv oktatása – ez a tétje az ukrán oktatási törvénynek

A Velencei Bizottság a magyar véleménnyel összhangban megkérdőjelezi, hogy Ukrajnában az államnyelv megfelelő ismerete csak a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatás felszámolásával lenne elérhető. Ukrajnának tárgyalásokat kell folytatnia a nemzeti kisebbségek képviselőivel az oktatási törvény anyanyelven történő oktatásra vonatkozó rendelkezéseiről.

A Velencei Bizottság is elismerte a törvény problémáit:

  • túl rövid felkészülési idő,
  • pedagógushiány,
  • egyeztetések hiánya és
  • nemzetközi kötelezettségek megsértése.

Magyarország hiába vetett be minden diplomáciai eszközt az ENSZ-ben, az EBESZ-ben és az EU-ban – Kijev nem hátrált meg, és végül bevezetette a magyar kisebbség jogait sértő szabályokat.

2018-2019: A nyelvtörvény és a nyílt atrocitások

2018-ban Molotov-koktélos támadás érte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári irodáját, magyar helységnévtáblákat fújtak le, emlékműveket rongáltak meg.

2019-ben elfogadták az államnyelvtörvényt, amely B1-es szintű ukrán nyelvtudást írt elő minden állampolgárnak, büntethetővé tette a magyar nyelv használatát a hivatalos és a közszférában, és szinte teljesen felszámolta a kisebbségi nyelvi jogokat (a magánbeszélgetések és vallási szertartások kivételével). Összesen 99 kárpátaljai magyar iskola került veszélybe.

Volodimir Zelenszkij megválasztása sem hozott enyhülést. Első lépései között Olekszij Petrovot, a volt SZBU-tábornokot, az ukrán kémelhárítás korábbi vezetőjét nevezte ki Kárpátalja kormányzójává, aki aztán korábbi helyettesét, Oleg Kocjubát vette maga mellé kormányzóhelyettesnek.

Ebben az időszakban kezdték tervezni a munkácsi vár turulszobrának eltávolítása és az ukrán címer kihelyezését, Viktor Baloga kárpátaljai parlamenti képviselő pedig tervet dolgozott ki Beregszász magyar jellegének megszüntetésére.

Szélsőséges ukrán szervezetek petíciót indítottak a magyarok deportálása mellett, és nyilvánosságra hozták a kettős állampolgársággal rendelkező magyarok adatait – valószínűleg az ukrán belbiztonsági szolgálatok megfigyelései alapján.

A lista megjelenése után azonnal megindult a köztisztviselők és önkormányzati képviselők vegzálása. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ukrajna hátba támadta Magyarországot

Magyarországnak érdeke Ukrajna megmaradása, folyamatosan segítettük a létéért küzdő, válságban lévő keleti szomszédunkat. A hála elmarad érte.

2020: Állami támadás a magyar intézmények ellen

2020 november 30-án fegyveres SZBU-kommandósok támadtak rá a KMKSZ-t és Brenzovics László elnököt.

Látható volt, hogy az ukrán államhatalom a számára kedvező nemzetközi helyzetet kihasználva a kárpátaljai magyarság intézményes nemzetiségi és politikai érdekvédelmének felszámolására szánta el magát.

Ezt is ajánljuk a témában

2022-2024: A háború árnyékában folytatódó jogfosztás

A 2022-es teljes körű háború kitörése után Magyarország hatalmas humanitárius segítséget nyújtott, de katonai támogatást nem. Ukrajna válaszul tovább szűkítette a jogokat: megindult a magyar iskolák igazgatóinak elmozdítása, a nyelvtörvények újabb szigorítása, valamint a kárpátaljai magyar közösség kriminalizálása.

2025-ben például a palágykomoróci templomot gyújtották fel, soviniszta feliratokkal.

2025-2026: Példátlan mélypont – kémbotrány és energiazsarolás

Tagadhatatlan, hogy a magyar-ukrán viszony 2025-2026-ban érte el a mélypontot. 2025. május 9-én robbant ki az ukrán-kémbotrány. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) bejelentette: lebuktatott egy állítólagos magyar katonai hírszerzés által irányított ügynökhálózatot Kárpátalján. Két kárpátaljai magyart vettek őrizetbe hazaárulás és kémkedés vádjával. Az ukrán hatóságok azonban semmilyen komoly, hiteles bizonyítékot nem mutattak be – mindössze néhány, nehezen értelmezhető messenger-üzenet képernyőképét.

Ezt is ajánljuk a témában

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter válaszul két ukrán diplomatát utasított ki. Nem sokkal később a Terrorelhárítási Központ Budapesten elfogott egy ukrán állampolgárt kémkedés gyanújával. Magyarország később újabb két ukrán kémet leplezett le és utasított ki. 

Az ügyet tovább súlyosbítja, hogy egyik kulcsszereplője Tseber Roland, akit kémkedés miatt utasítottak ki Magyarországról. Tseber szoros kapcsolatban áll Magyar Péterrel (ő szervezte a Tisza Párt elnökének ukrajnai látogatását), rendszeresen kiáll mellette, támadja a magyar kormányt, és más ellenzéki figurákkal is találkozik (pl. Rácz András nyíltan eldicsekedett a kijevi találkozójukról). 

Azt már biztosan tudhatjuk, hogy az idei év egyik legsúlyosabb konfliktusa a Barátság kőolajvezeték körül robbant ki. 

Ukrajna tudatosan leállította a Oroszországból érkező olaj tranzitot Magyarország és Szlovákia felé, miközben a vezeték műszakilag üzemképes. A magyar kormány szerint ez egyértelmű politikai zsarolás, miközben Brüsszellel, Zágrábbal és a magyar ellenzék összejátszásával próbál nyomást gyakorolni a választások előtt.

Magyarország válaszul leállította az Ukrajnába irányuló dízelexportot, blokkolta a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot (2026-2027), valamint az EU 20. Oroszország elleni szankciós csomagját.

Látható, hogy Magyarország az elmúlt tíz évben végtelen türelmet tanúsított Ukrajnával szemben, minden atrocitás és provokáció ellenére. Cserébe Kijev soviniszta, ukranizációs politikával támadt a kárpátaljai magyarokra, és gyakorlatilag túszul ejtette a kisebbséget. Ez mára oda vezetett, hogy a két ország kapcsolata a mélyponton van. Tíz év alatt Ukrajna semmit sem tanult, inkább a konfliktust és a zsarolást választotta a jószomszédi viszony helyett.

Nyitókép forrása: HENRY NICHOLLS/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fzx
2026. február 24. 12:49
Ha velünk így bántak, hogy bántak a 30%- nyi orosz kisebbséggel? Ezek után nem meglepő az orosz támadás! Már akkor is ők akarták kontrollálni Európa energiaellátását, és nemcsak minket, henem a németeket is akadályozták az orosz energia importjában, Emiatt épültek az elkerülő vezetékek, ami az ukránokat sokkolta, és mindent megtettek ezek blokkolására, pedig háború még nem volt!
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 24. 12:33
Nem kell küldeni, nyújtani semmit a megtámadott Ukrajnának, aztán kész. Az EU az orosz szankciók és az ukrán hitel alól is felmentést adott. Csak hagyni kell, hogy mások azt csináljanak, ami szerintük helyes, abba nem kell beleröfögni. Ennyi. Magyarország ha akar akár határkerítést is építhet az ukrán határra.
Válasz erre
0
0
erdelyirita65
2026. február 24. 12:26
Mindeközben Magyarország befogadta a háborús menekülteket (jelenleg többezer ukrán diák magyar nyelvi felzárkózását fizeti a kormány), folyamatosan szállítjuk a humanitárius segélyeket Kárpátaljára és a frontövezetbe, ukrán diákokat nyaraltatunk, ukrán sérült katonákat fogadunk kórházainkban. De minden hiába! Az olgarchikus maffia latorállam beemelte a nemzetközi diplomáciai térbe azt az alvilági magatartást ami az elmúlt évtizedekben Ukrajnában meghonosodott. Követelés, zsarolás, hazudozás ... Testtartásuk és viselkedésük már egy cseppet sem különbözik a tálibokétól.
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 24. 12:15
A sorosozás kifulladt, át kellett térni másik ellenségképre, hogy lehessen tovább lopni.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!