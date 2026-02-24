Az öt legfontosabb pont: ezért hullott darabokra Magyarország és Ukrajna kapcsolata

Az ukrán-magyar viszony az elmúlt évtizedben példátlan mélységbe süllyedt. A 2010-es évek elején még alapvetően konstruktív, a kárpátaljai magyar kisebbség védelmét is szem előtt tartó kapcsolatok helyét mára nyílt feszültség, kölcsönös konfliktusok és a legsúlyosabb elem – a magyar választásokba való nyílt beavatkozás – vette át. A leépülés nem „derült égből” jött: 2014-től kezdődően egyre gyakoribbá váltak a szórványos támadások a magyar szervezetek és képviselők ellen, de a valódi fordulópont 2017 volt.

A következőkben kronologikusan és tematikusan sorra vesszük azokat az állomásokat, amelyek meghatározóan befolyásolták a kétoldalú viszonyt, és amelyek végül a mai mélyponthoz vezettek.