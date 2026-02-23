Ft
ina magyarország barátság horvátország mol Magyar Péter szakértő

Aljas eszközökhöz nyúlnának a horvátok: így zsarolnák Magyarországot az orosz olajért cserébe

2026. február 23. 11:51

Az energetikai szakértő szerint a Barátság kőolajvezeték kiesése miatt Magyarországnak most szüksége van horvát segítségre az orosz olaj szállításában, ezért azt javasolja, hogy a horvát kormány tegyen ajánlatot a Mol részvényeinek megvásárlására.

2026. február 23. 11:51
null

Đuro Božanović energetikai szakértő szerint a jelenlegi helyzet lehetőséget teremt Horvátország számára, hogy biztonságos ellátási láncokkal segítse Magyarországot, cserébe pedig visszaszerezze az INA irányítási jogait a Mol-tól – írja a Večernji list.

Božanović úgy véli, hogy

a Barátság kőolajvezeték kiesése miatt Magyarországnak most szüksége van horvát segítségre az orosz olaj szállításában, ezért azt javasolja, hogy a horvát kormány tegyen ajánlatot a Mol részvényeinek megvásárlására.

Érdemes felidézni, hogy Magyar Péter nemrég Münchenben tárgyalt a horvát miniszterelnökkel, és azóta drasztikusan megváltozott a szomszédos ország energiapolitikája az ügyben.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

ennemertem
2026. február 23. 14:36
úgy látszik a horvát is már nem nép, hanem foglalkozás, kutya népség
arpadan
2026. február 23. 14:34
Olcsó magyarnak híg a leve! A magyartartás csak akkor gazdaságos, ha a törzsállományunktól szaporulatot nyerünk, és azt fölneveljük. Az erogén zónákat piros-fehér-zölddel jeleztük… Hogyan öltöztessük a magyarokat? Ami a pelenkázást illeti, legjobb a magyart minden étkezés előtt tisztába tenni. Szoptatás 3 óránként. Levegőt minden magyar igényel, de nem huzat formájában. A Kárpát-medence huzatos… (magyarul: húzzon el innen minden magyar). A rágalmaktól magyarod minősége alig változik, az esetleges vizeletfoltokkal ne törődj, bazmeg." Micsoda szellemi magaslat, kulturális emelkedettség, erkölcsi érzékenység, lelki gazdagság, stiláris kifinomultság ! Méltán a felvilágosult, kiművelt, européer "értelmiség egyik idolja ! Ugyanő írta: Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá. Nos, neki sikerült... Ettől függetlenül neki is jár: nyugodjék békében
arpadan
2026. február 23. 14:34
Néhány hozzászóló vélt vagy valós ( ? ) szellemi/erkölcsi/minden-is felsőbbrendűségi tudatában osztja az eszet és hülyéz másokat. Hátha imádni fogják... Idézet: "A csokorba kötött magyart szétbontjuk, és éles késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fásszárúak, mert azokat törjük vagy kalapáccsal zúzzuk. Nehogy megrohadjon a magyar. Az összement magyart a savó leöntése után túrónak használhatjuk… A magyar emlős. Egy magyar nem csinál nyarat. A magyar a sötét, ahová Európa ugrik. Ki tartson magyart? Kezdő magyarbarát inkább kanmagyart tartson, ne szukát! Tanácsosabb fajtiszta magyart beszerezni, mint valami bizonytalan származású magyart. Öreg magyart ne vegyünk! A magyart következetesen dicsérjük vagy dorgáljuk! Lágy, barátságos hang: jól van, jó magyar, illetve keményen, határozottan: pfuj, magyar, helyedre! A magyar a tartós fogyasztási cikkek kategóriájába tartozik. Folt.köv.
states-2
2026. február 23. 14:27
Ukrán-horvát ügynököt Csík Péternak hívják.
