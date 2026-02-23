Aljas eszközökhöz nyúlnának a horvátok: így zsarolnák Magyarországot az orosz olajért cserébe

2026. február 23. 11:51

Az energetikai szakértő szerint a Barátság kőolajvezeték kiesése miatt Magyarországnak most szüksége van horvát segítségre az orosz olaj szállításában, ezért azt javasolja, hogy a horvát kormány tegyen ajánlatot a Mol részvényeinek megvásárlására.

Đuro Božanović energetikai szakértő szerint a jelenlegi helyzet lehetőséget teremt Horvátország számára, hogy biztonságos ellátási láncokkal segítse Magyarországot, cserébe pedig visszaszerezze az INA irányítási jogait a Mol-tól – írja a Večernji list. Božanović úgy véli, hogy

a Barátság kőolajvezeték kiesése miatt Magyarországnak most szüksége van horvát segítségre az orosz olaj szállításában, ezért azt javasolja, hogy a horvát kormány tegyen ajánlatot a Mol részvényeinek megvásárlására. Érdemes felidézni, hogy Magyar Péter nemrég Münchenben tárgyalt a horvát miniszterelnökkel, és azóta drasztikusan megváltozott a szomszédos ország energiapolitikája az ügyben.

Kapcsolódó vélemény A horvátok álláspontja azóta változott meg látványosan, hogy Magyar Péter a horvát kormányfővel tárgyalt Brüsszel és Kijev Ukrajna uniós tagságát szeretné elérni bármi áron, ezért támogatják minden erővel Magyar Pétert.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

