Aljas eszközökhöz nyúlnának a horvátok: így zsarolnák Magyarországot az orosz olajért cserébe

Az energetikai szakértő szerint a Barátság kőolajvezeték kiesése miatt Magyarországnak most szüksége van horvát segítségre az orosz olaj szállításában, ezért azt javasolja, hogy a horvát kormány tegyen ajánlatot a Mol részvényeinek megvásárlására.
Đuro Božanović energetikai szakértő szerint a jelenlegi helyzet lehetőséget teremt Horvátország számára, hogy biztonságos ellátási láncokkal segítse Magyarországot, cserébe pedig visszaszerezze az INA irányítási jogait a Mol-tól – írja a Večernji list.
Božanović úgy véli, hogy
a Barátság kőolajvezeték kiesése miatt Magyarországnak most szüksége van horvát segítségre az orosz olaj szállításában, ezért azt javasolja, hogy a horvát kormány tegyen ajánlatot a Mol részvényeinek megvásárlására.
Érdemes felidézni, hogy Magyar Péter nemrég Münchenben tárgyalt a horvát miniszterelnökkel, és azóta drasztikusan megváltozott a szomszédos ország energiapolitikája az ügyben.
