Nekünk a rohadt ukrán maffiaállammal van vitánk – Bayer Zsolt és Fodor Gábor a Reakcióban (VIDEÓ)

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Ha a Tisza rendszerváltást szeretne, akkor előtte diktatúrát kell csinálnia – tette helyre Kacsoh Dániel és két valódi(!) rendszerváltó beszélgetőtársa, Bayer Zsolt, illetve Fodor Gábor Magyar Péter pártjának „lózungjait” és téves fogalomfelfogásait. A Reakcióban beszéltek a miniszterelnököt és családját fenyegető ukránokról is.
Vajon a Kossuth téren vagy a Hősök terén voltak többen március 15-én, és mire enged következtetni a résztvevők létszáma? – ezzel a felütéssel kezdett a Reakció friss részében Kacsoh Dániel.
A „rendszerváltó házibuli” két résztvevője, Bayer Zsolt és Fodor Gábor felidézte, milyen is volt az igazi rendszerváltás és a valódi diktatúra
– elmondták azt is, hogy miért nem beszélhetünk ezekről napjainkban.
Bayer Zsolt felidézte: a bizonyos Z-generáció, amelyben szignifikáns a Tisza Párt előnye,
most azt üvölti, hogy „itt mocskos szemét diktatúra van”, csakhogy nekik „halvány segédfogalmuk sincs a diktatúráról”.
Fodor Gábor kifejtette: amikor a választók úgy érzik, hogy „baj van a világban, baj van körülöttünk”, akkor fontos az ország vezetése szempontjából „a tapasztalat és a biztonság”.
Szerinte ez általában a kormánypártot „erősíti egy árnyalattal”, és így van ez most is.
Bayer kiemelte: létezik egy ukrán nemzet, amely a fronton harcol, és van egy ukrán állam, ami egy
rohadt maffiaállam, (…) és nekünk sajnos velünk van vitánk”.
Úgy fogalmazott: a milliárdos ukrán állami vezetők „kölykei Monte Carlóban szívja a kokót és k*rvázik reggeltől estig – mert ők meg tudták fizetni, hogy ne kelljen megdögleniük Donbászban”. A beszélgetésben előkerült az is, hogy
a Tisza Párt rendezvényének díszlete, a színpad, az installáció, a kivetítők, a médiatámogatás mind arra utal, hogy a mozgalom „valakinek a zöldmezős beruházása”.
