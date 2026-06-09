Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
06. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás kacsoh dániel kohán mátyás kurucz dániel reakció

Sulyok Tamás nem a Fidesz köztársasági elnöke | REAKCIÓ Kurucz Dániellel és Kohán Mátyással (VIDEÓ)

2026. június 09. 07:00

„Sulyok Tamás úgy kezeli Magyar Pétert, mint egy joviális nagypapa az eléggé dinka unokáját” – kommentálta Kurucz Dániel, a Köztér csatorna alapítója az államfő és a kormányfő nexusát Kacsoh Dániel Reakció című műsorában, melynek Kohán Mátyás, a Mandiner munkatársa is vendége volt.

2026. június 09. 07:00
null

A vasárnapi, Sulyok Tamás melletti szimpátiatüntetés volt terítéken a Reakció legújabb epizódjában, amelyben Kurucz Dániellel, a Köztér alapítója, a vasárnapi demonstráció főszervezője, valamint Kohán Mátyással, a Mandiner munkatársával beszélgetett Kacsoh Dániel.

Kurucz Dániel kiemelte, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

a tüntetés „organikusan” szerveződött, állami vagy pártpénzek nélkül, civil összefogásban. 

Akkor is így van ez – szögezte le –, ha Orbán Viktor is megosztotta a rendezvényt. A főszervező szerint 

ha Magyar Péter kiposztolta volna, annak is örültek volna.

Kohán Mátyás visszautasította azt a visszatérő tiszás narratívát, mely szerint Magyarországon a közelmúltban „rendszerváltás” történt. Úgy véli: 

a választói felhatalmazás nem ad legitimitást közjogi intézmények – így az államfői státusz – önkényes lefejezésére, az „latin-amerikai alkotmányossági felfogás”.

Kurucz Dániel szerint a Tisza Párt elnöke hatalmas politikai blöfföt „ad elő” a Sándor-palotával szemben. 

Kiemelte és méltatta Sulyok „taktikáját” az ellene irányuló hadjáratban: azt, hogy ő a sárdobálás helyett a méltóságteljes kiállást választotta. 

Sulyok Tamás úgy kezeli Magyar Pétert, mint egy nagyon joviális nagypapa az eléggé dinka unokáját. [...] És nem tud ezzel mit kezdeni Magyar Péter, nincs felület, amibe bele tud bokszolni.”

A főszervező felidézte a tüntetésen történt incidensét is Bede Zsolttal; szerinte az a fajta viselkedés, amit Bedétől láthattak, egy „prolishow”.

A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján megtekinthető.

Nyitókép: Mandiner

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
berzerk
2026. június 09. 07:57
Ezt a kurucz gyereket miért nyomjátok? Irány a liberális vonal? A faszom sem kíváncsi erre a kis nyálasra. Rossz lóra tesztek, ha ez lesz az irányvonal.
Válasz erre
0
0
antoniosalazar
2026. június 09. 07:54
ittésmost 2026. június 09. 07:31 Egy lényegi kérdés kimaradt: Sulyok T a hadseregparancsnok. Szerintem MP-t az EU gyarmatosítóink erőltetik, hogy leváltsa - és olyan legyen aközt.elnök, aki beleegyezik, hogy belevigye az országot az ukrajnai háborúba. Hamár ezt felvetetted. Sorozási behívódat megkaptad már?
Válasz erre
0
0
antoniosalazar
2026. június 09. 07:52
Sulyok Tamás nem a Fidesz köztársasági elnöke De. Orbán jelölte a fidesz szavazta meg.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. június 09. 07:51
Dinka? Egy pszichopata drogos.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!