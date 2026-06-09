Sulyok Tamás nem a Fidesz köztársasági elnöke | REAKCIÓ Kurucz Dániellel és Kohán Mátyással (VIDEÓ)

Akkor is így van ez – szögezte le –, ha Orbán Viktor is megosztotta a rendezvényt. A főszervező szerint

ha Magyar Péter kiposztolta volna, annak is örültek volna.

Kohán Mátyás visszautasította azt a visszatérő tiszás narratívát, mely szerint Magyarországon a közelmúltban „rendszerváltás” történt. Úgy véli: