Sulyok Tamás nem a Fidesz köztársasági elnöke | REAKCIÓ Kurucz Dániellel és Kohán Mátyással (VIDEÓ)

Hazugságok, balhék és bukás: miért pózolt Magyar Péter a volt brit kormányfő könyvével?
Valós üzenetet látunk vagy a filmszínház újabb fejezetét? Kovács András írása.
„Sulyok Tamás úgy kezeli Magyar Pétert, mint egy joviális nagypapa az eléggé dinka unokáját” – kommentálta Kurucz Dániel, a Köztér csatorna alapítója az államfő és a kormányfő nexusát Kacsoh Dániel Reakció című műsorában, melynek Kohán Mátyás, a Mandiner munkatársa is vendége volt.
A vasárnapi, Sulyok Tamás melletti szimpátiatüntetés volt terítéken a Reakció legújabb epizódjában, amelyben Kurucz Dániellel, a Köztér alapítója, a vasárnapi demonstráció főszervezője, valamint Kohán Mátyással, a Mandiner munkatársával beszélgetett Kacsoh Dániel.
Kurucz Dániel kiemelte, hogy
a tüntetés „organikusan” szerveződött, állami vagy pártpénzek nélkül, civil összefogásban.
Akkor is így van ez – szögezte le –, ha Orbán Viktor is megosztotta a rendezvényt. A főszervező szerint
ha Magyar Péter kiposztolta volna, annak is örültek volna.
Kohán Mátyás visszautasította azt a visszatérő tiszás narratívát, mely szerint Magyarországon a közelmúltban „rendszerváltás” történt. Úgy véli:
a választói felhatalmazás nem ad legitimitást közjogi intézmények – így az államfői státusz – önkényes lefejezésére, az „latin-amerikai alkotmányossági felfogás”.
Kurucz Dániel szerint a Tisza Párt elnöke hatalmas politikai blöfföt „ad elő” a Sándor-palotával szemben.
Kiemelte és méltatta Sulyok „taktikáját” az ellene irányuló hadjáratban: azt, hogy ő a sárdobálás helyett a méltóságteljes kiállást választotta.
Sulyok Tamás úgy kezeli Magyar Pétert, mint egy nagyon joviális nagypapa az eléggé dinka unokáját. [...] És nem tud ezzel mit kezdeni Magyar Péter, nincs felület, amibe bele tud bokszolni.”
A főszervező felidézte a tüntetésen történt incidensét is Bede Zsolttal; szerinte az a fajta viselkedés, amit Bedétől láthattak, egy „prolishow”.
A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján megtekinthető.
Nyitókép: Mandiner