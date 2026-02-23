Szintet lépett Magyar Péter: már azt sem hallja, ha kérdeznek tőle valamit (VIDEÓ)

Újra nagyot ment Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke eljutott odáig, hogy már meg sem hallja, ha kérdeznek tőle valamit.

Hétfőn bemutattak egy felvételt arról, hogy Magyar Péter teljesen figyelmen kívül hagyta a Hír TV ukrán zsarolásra vonatkozó kérdéseit.

Azt követően, hogy a Tisza Párt elnöke nem ítélte el Ukrajna hazánk elleni akcióját, most kínos közjátékba kezdett. Úgy tett, mintha nem is hallaná a riporter kérdéseit.