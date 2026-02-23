Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális Magyarország energia Ukrajna Magyar Péter Barátság kőolajvezeték ellenzék Hír TV baloldal

Szintet lépett Magyar Péter: már azt sem hallja, ha kérdeznek tőle valamit (VIDEÓ)

2026. február 23. 13:55

Nem nagyon hatja meg a Tisza Párt elnökét, hogy megzsarolták a hazáját.

2026. február 23. 13:55
null

Újra nagyot ment Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke eljutott odáig, hogy már meg sem hallja, ha kérdeznek tőle valamit.

Hétfőn bemutattak egy felvételt arról, hogy Magyar Péter teljesen figyelmen kívül hagyta a Hír TV ukrán zsarolásra vonatkozó kérdéseit.

Azt követően, hogy a Tisza Párt elnöke nem ítélte el Ukrajna hazánk elleni akcióját, most kínos közjátékba kezdett. Úgy tett, mintha nem is hallaná a riporter kérdéseit.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Képernyőfotó

A felvételt itt tudja megtekinteni:

 

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lyon-v-2
2026. február 23. 14:50
Ez az ember kinek képzeli magát ? Az egyik legfontosabb kérdésben egyszerűen alkalmi süketet játszik ? Ki ez a köcsög majmun egyáltalán, hogy ő akar vezető lenni de vastagon lesz.rja a leglényegesebb problémákat ? Ez nem való semmire ilyen ember, még talicskát sem bíznék rá nem hogy egy ország vezetőségében vegyen részt.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. február 23. 14:48
Szoktatja a sajtót, hogy április 12-én este se kérdezzék meg, hogy mit szól az 5. Orbán- kétharmadhoz.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 23. 14:40
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
Conduct
•••
2026. február 23. 14:36 Szerkesztve
Elvtársak,el kellene engedni az ukrán maszlagot.Ez csak az oroszbérenc gazember,Vitya vesszőparipája.Inkább az M1-es autópálya felújítására kellene vetni figyelmeteket ami több magyar áldozatot szed mint az orosz agresszor által kirobbantott háború.Egész biztosan a világ leglassabb és a legdrágább felújítása.Járhatatlan,balesetben mentők által megközelíthetetlen.Ezt a kibaszott sok pénzt amit uszításra költ el a “magyar” kormány miért nem oda csoportosítja?
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!