Szintet lépett Magyar Péter: már azt sem hallja, ha kérdeznek tőle valamit (VIDEÓ)

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Mután Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, nagy nyomás nehezedett Magyarországra – mutatott rá az elemző.
Nem nagyon hatja meg a Tisza Párt elnökét, hogy megzsarolták a hazáját.
Újra nagyot ment Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke eljutott odáig, hogy már meg sem hallja, ha kérdeznek tőle valamit.
Hétfőn bemutattak egy felvételt arról, hogy Magyar Péter teljesen figyelmen kívül hagyta a Hír TV ukrán zsarolásra vonatkozó kérdéseit.
Azt követően, hogy a Tisza Párt elnöke nem ítélte el Ukrajna hazánk elleni akcióját, most kínos közjátékba kezdett. Úgy tett, mintha nem is hallaná a riporter kérdéseit.
Nyitókép: Képernyőfotó
A felvételt itt tudja megtekinteni: