Ursula von der Leyen összetrombitálta a brüsszeli elitet, és kitálalt: eszük ágában sincs meghátrálni, Ukrajnának az EU-ban van a helye – a NATO-vezér is csatlakozott

Az Európai Unió célja egy „átfogó, igazságos és tartós béke, amely Ukrajna szuverenitásán és területi integritásán alapul”. „Egyetlen ország sem kebelezheti be szomszédját. A határokat nem lehet erővel megváltoztatni. Az agresszort nem lehet jutalmazni” – fogalmaztak.

A közlemény szerint az EU 2022 óta közel 200 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának, és az európai vezetők további 90 milliárd eurós csomagról állapodtak meg a 2026-2027-es időszakra, hogy Kijev fedezni tudja sürgős költségvetési és védelmi kiadásait.

A csomagból 60 milliárd eurót katonai célokra fordítanak, az első kifizetésre a lehető leghamarabb sor kerül.

Emlékeztettek: az EU és tagállamai a téli időszakban példátlan energiasegítséget biztosítottak Ukrajnának, valamint légvédelmi és drónelhárító rendszereket, továbbá humanitárius támogatást juttattak el az országba. Új sürgősségi csomag is készül generátorok és humanitárius segélyek szállítására. Az energiaellátás megerősítése érdekében