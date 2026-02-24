Ft
Brüsszel Ukrajna Ursula von der Leyen Mark Rutte Európai Bizottság

Ursula von der Leyen összetrombitálta a brüsszeli elitet, és kitálalt: eszük ágában sincs meghátrálni, Ukrajnának az EU-ban van a helye – a NATO-vezér is csatlakozott

2026. február 24. 12:01

Elbüszkélkedtek vele, hogy mennyi pénzt adtak eddig Ukrajnának, és azzal is, hogy mennyit terveznek adni a továbbiakban.

2026. február 24. 12:01
null

Az Európai Unió továbbra is rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát, és átfogó, igazságos és tartós békére törekszik az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jog elvei alapján – írta Ursula von der Leyen az Európai Bizottság, António Costa, az Európai Tanács, és Roberta Metsola az Európai Parlament elnöke az ukrajnai háború negyedik évfordulóján közzétett közös nyilatkozatában.

Az uniós vezetők ismét tiszteletüket fejezték ki az ukrán nép „rendíthetetlen kitartása és elszántsága” előtt.

Hangsúlyozták: szerinük Moszkva nem érte el katonai céljait, és mivel nem tud előrenyomulni a frontvonalon, szándékosan polgári és kritikus infrastruktúrát támad.

Az Európai Unió célja egy „átfogó, igazságos és tartós béke, amely Ukrajna szuverenitásán és területi integritásán alapul”. „Egyetlen ország sem kebelezheti be szomszédját. A határokat nem lehet erővel megváltoztatni. Az agresszort nem lehet jutalmazni” – fogalmaztak.

A közlemény szerint az EU 2022 óta közel 200 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának, és az európai vezetők további 90 milliárd eurós csomagról állapodtak meg a 2026-2027-es időszakra, hogy Kijev fedezni tudja sürgős költségvetési és védelmi kiadásait.

A csomagból 60 milliárd eurót katonai célokra fordítanak, az első kifizetésre a lehető leghamarabb sor kerül.

Emlékeztettek: az EU és tagállamai a téli időszakban példátlan energiasegítséget biztosítottak Ukrajnának, valamint légvédelmi és drónelhárító rendszereket, továbbá humanitárius támogatást juttattak el az országba. Új sürgősségi csomag is készül generátorok és humanitárius segélyek szállítására. Az energiaellátás megerősítése érdekében

az EU Kijevvel közösen új energiabiztonsági és felkészültségi terven dolgozik.

A nyilatkozat azt is elismételte, hogy az EU továbbra is eltökélt abban, hogy tovább növelje a nyomást Moszkvára.

Az uniós vezetők jelezték: a harcok lezárását követően az EU és tagállamai készek hozzájárulni olyan erős és hiteles biztonsági garanciákhoz, amelyek biztosítják, hogy Oroszország soha többé ne támadhassa meg Ukrajnát. Kiemelték továbbá, hogy Oroszországnak felelnie kell az elkövetett bűncselekményekért és az okozott károkért.

A közlemény kitért Ukrajna EU-csatlakozására is. Virágnyelven fogalmazva leírták: Ukrajna jövője egy biztonságos és prosperáló Európai Unióban van.

„Az ország a rendkívül nehéz körülmények ellenére jelentős előrelépést tett a csatlakozási reformok terén, és teljes mértékben számíthat az EU támogatására a csatlakozási folyamatban és a háború utáni újjáépítésben” – írták.

„Kiállunk Ukrajna mellett. Az igazságos és tartós békéért. Egy erős és szuverén Ukrajnáért egy erős és szuverén Európában” – zárták a közös nyilatkozat az uniós vezetők.

A NATO-vezér is megszólalt

Mark Rutte NATO-főtitkár a brüsszeli elithez csatlakozva maga is nyilatkozatot tett, és újra elmondta: a szövetség továbbra is kiáll Ukrajna mellett. A főtitkár emlékeztetett: a háború 2022. február 24-én kezdődött, és a szövetség azóta is támogatja Ukrajnát.

„A NATO a kezdetektől Ukrajna mellett állt. Ma is önök mellett állunk, és a jövő kihívásai során is kitartunk” – fogalmazott. Mark Rutte hangsúlyozta: elengedhetetlen, hogy Ukrajna továbbra is megkapja a szükséges katonai, pénzügyi és humanitárius támogatást. A katonai segítségnyújtást létfontosságúnak„ nevezte, ugyanakkor hozzátette:

Ukrajnának többre van szüksége”.

„Egy segítségígéret nem vet véget a háborúnak. Ukrajnának ma és minden nap lőszerre van szüksége, amíg a vérontás véget nem ér” – mondta. A NATO főtitkára arra is felszólította a tagállamokat, hogy tegyenek kötelezettségvállalásokat az Ukrajnában megteremtendő béke biztosítására a harcok lezárultát követően.

Hozzátette: ehhez erős ukrán fegyveres erőkre van szükség, amelyek képesek az elrettentésre és az ország megvédésére, valamint hatékony biztonsági garanciákra Ukrajna partnerei – vagyis Európa, Kanada és az Egyesült Államok – részéről.

„Az ukrán emberek igazságos és tartós békét érdemelnek. Az ő biztonságuk a mi biztonságunk. Európában nem lehet valódi béke Ukrajnában megvalósuló valódi béke nélkül” – fogalmazott a NATO főtitkára.

(MTI)

Nyitókép: Mark Rutte és Von der Leyen (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)

