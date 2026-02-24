Von der Leyenék továbbra is szembe mennek a világgal: a Bizottság elnöke Ukrajnába látogat és a háború további támogatására buzdít
Ursula von der Leyen és António Costa a háború kirobbanásának harmadik évfordulójára utazik hétfőn Ukrajnába.
Az Európai Bizottság elnöke vonattal utazott.
Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a Facebook-oldalán közölt egy felvételt arról, ahogyan Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megérkezik Ukrajnába, és
a vonatról leszállva nem más, mint Ukrajna volt külügyminisztere, Dmitro Kuleba fogadja, kezében egy kék-sárga virágcsokorral,
sok-sok mosollyal az arcán.
Az embernek sírni támad kedve.
Danyiil Hetmancev szerint Ukrajna nem képes betömni a költségvetésén tátongó lyukakat.