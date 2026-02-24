Ft
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen dmitro kuleba hortay olivér vonat ukrajna európai bizottság

Megérkezett Ursula von der Leyen Ukrajnába: különleges ajándékkal fogadták, de ez még nem minden (VIDEÓ)

2026. február 24. 08:45

Az Európai Bizottság elnöke vonattal utazott.

2026. február 24. 08:45
null

Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a Facebook-oldalán közölt egy felvételt arról, ahogyan Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megérkezik Ukrajnába, és 

a vonatról leszállva nem más, mint Ukrajna volt külügyminisztere, Dmitro Kuleba fogadja, kezében egy kék-sárga virágcsokorral,

 sok-sok mosollyal az arcán.

Az embernek sírni támad kedve. 

