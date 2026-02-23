Nem leplezi tovább a brüsszeli adminisztráció: Kijev oldalán állnak a magyarokkal szemben

Megfagyott a levegő Brüsszelben: most már Von der Leyen is látja, nem szórakozhat Magyarországgal
Az uniós végrehajtó testület szerdára ismét összehívta az olajkoordinációs csoportot, valamint folyamatosan kapcsolatban állnak Kijevvel.
Brüsszel egyértelművé tette, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért dróntámadás okozta károkért Oroszország felelős. Az ellátásbiztonság a legfőbb prioritás, a helyreállítás ütemezése pedig az ukrán hatóságok hatáskörébe tartozik – hangzott el az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján, melyről a Portfolio is beszámolt.
Az összeállításban kiemelték, hogy
Emellett a testület jelezte azt is: a tagállamok vállalásait – beleértve az Ukrajnának szánt hitelcsomagot – tiszteletben kell tartani, ellenkező esetben az az EU lojális együttműködésről szóló alapelvének sérülését jelentené. Utóbbival világosan üzentek a magyar kormánynak, amely a 90 milliárdos segélyhitel megvétózását helyezte kilátásba.
A vezeték működőképességével kapcsolatban felidézték, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint a rendszer technikailag üzemképes, és a szállítás újraindítása az ukrán félen múlik.
Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője erre reagálva három szempontot emelt ki:
Nem teketóriázott Szijjártó Péter.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a találkozót az Európai Bizottság elnökli, szakértői szinten zajlik, és az érintett tagállamok mellett részt vesz rajta az Energiaközösség is. Ukrajna ugyanakkor nem kapott meghívást a megbeszélésre, de a Bizottság vállalta, hogy az ott elhangzott információkat megosztja Kijevvel.
Itkonen továbbá hozzátette: a formális ülésen túlmenően is
folyamatos kapcsolatban állnak Magyarországgal, Szlovákiával és Ukrajnával, hogy naprakész képet kapjunk a fejleményekről.
Arra az újságírói kérdésre, hogy mennyire tekinthetők stabilnak az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel kötött megállapodások, miután a politikus a korábbi vállalásával ellentétesen visszavonta támogatását az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomag ügyében, a Bizottság másik szóvivője, Paula Pinho azt válaszolta, hogy az Európai Tanács a hitelprogramról olyan konstrukcióban állapodott meg, amely lehetővé tette, hogy három tagállam – Magyarország, Szlovákia és Csehország – ne vegyen részt pénzügyileg a finanszírozásban.
Közlése szerint ez a feltétel teljesült, így a Bizottság azt várja el, hogy minden vezető tartsa tiszteletben az adott szavát és a közösen elfogadott megállapodást. Pinho hozzátette, Hozzátette: a vállalások be nem tartása a lojális együttműködés elvének sérelmét jelentené.
A Bizottság ugyanakkor nem bocsátkozott személyes minősítésbe, hanem intézményi szinten kezelte a kérdést.
A tájékoztatón szóba került a szlovák reakció is, mivel Robert Fico szlovák miniszterelnök arról beszélt: ha a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra az olajszállítás, utasíthatja az állami átviteli rendszerirányítót, hogy állítsa le az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-hálózati segítséget. Az újságírói kérdés arra irányult, hogy ez valóban megtörténhet-e, illetve összeegyeztethető-e az uniós és társulási kötelezettségekkel.
Anna-Kaisa Itkonen a konkrétumokat bár nem kommentálta, de kifejtette, hogy a kormányok közvetlenül nem szállítanak villamos energiát Ukrajnába. A szóvivő továbbá emlékeztetett arra is, hogy Ukrajna és Moldova villamosenergia-rendszere szinkronizálva van a kontinentális európai hálózattal, így az ukrán szolgáltatók piaci alapon, nagykereskedelmi áron vásárolnak villamos energiát az uniós piacokon, majd a korábban lekötött átviteli kapacitások felhasználásával juttatják azt haza.
Itkonen végül azt is hangsúlyozta, hogy az energiaáramlásokra az uniós jog és az Energiaközösség szabályai vonatkoznak, és minden esetleges korlátozást ezek fényében kell értékelni – írta a Portfolio.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülése után közzétett videójában közölte: Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított, ellátásbiztonsági veszély nincs, ugyanakkor ellenlépésekről döntöttek.
A miniszterelnök szerint Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen, ezzel energiabiztonsági kockázatot okozva. Ennek nyomán addig nem indítja újra a dízelszállítást Ukrajnába mindaddig, amíg az olajszállítás nem áll helyre, és az energiaellátás terén is „óvatosan” jár el azokban a kérdésekben, ahol Ukrajna Magyarországtól függ.
A kormányfő bejelentette azt is, hogy Magyarország megállítja az Ukrajnának szánt, korábban Brüsszelben elfogadott, de még nem folyósított hadikölcsönt, és amíg nem indul újra a szállítás a Barátság vezetéken, addig nem támogat semmilyen újabb szankciós döntést, így a tervezett 20. szankciós csomagot sem.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Philippe TURPIN / Photononstop / Photononstop via AFP
„A mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika” – szögezte le a miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülését követően.
