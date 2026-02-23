Nem leplezi tovább a brüsszeli adminisztráció: Kijev oldalán állnak a magyarokkal szemben

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a találkozót az Európai Bizottság elnökli, szakértői szinten zajlik, és az érintett tagállamok mellett részt vesz rajta az Energiaközösség is. Ukrajna ugyanakkor nem kapott meghívást a megbeszélésre, de a Bizottság vállalta, hogy az ott elhangzott információkat megosztja Kijevvel.

Itkonen továbbá hozzátette: a formális ülésen túlmenően is

folyamatos kapcsolatban állnak Magyarországgal, Szlovákiával és Ukrajnával, hogy naprakész képet kapjunk a fejleményekről.

Arra az újságírói kérdésre, hogy mennyire tekinthetők stabilnak az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel kötött megállapodások, miután a politikus a korábbi vállalásával ellentétesen visszavonta támogatását az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomag ügyében, a Bizottság másik szóvivője, Paula Pinho azt válaszolta, hogy az Európai Tanács a hitelprogramról olyan konstrukcióban állapodott meg, amely lehetővé tette, hogy három tagállam – Magyarország, Szlovákia és Csehország – ne vegyen részt pénzügyileg a finanszírozásban.

Közlése szerint ez a feltétel teljesült, így a Bizottság azt várja el, hogy minden vezető tartsa tiszteletben az adott szavát és a közösen elfogadott megállapodást. Pinho hozzátette, Hozzátette: a vállalások be nem tartása a lojális együttműködés elvének sérelmét jelentené.