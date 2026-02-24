A magyar miniszter úgy felmosta a padlót az Ukrajnát védőkkel, hogy csak úgy csillog-villog

Bóka János a levélre reagálva úgy fogalmazott: az Európai Unió 90 milliárd eurót biztosít Ukrajna számára, amellyel Magyarország nem értett egyet, ugyanakkor nem akadályozta meg, hogy a többi tagállam – magyar pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül – elfogadja és végrehajtsa a tervet.

Hozzátette: a döntés óta Ukrajna politikai okokból az „energiafegyverhez” nyúl és beavatkozik a magyar választási kampányba, hogy bizonytalanságot és káoszt keltsen, és ezzel a Tisza Pártot segítse hatalomra.

Azt nem várhatja el tőlünk egyetlen európai intézmény és egyetlen uniós tagállam sem, hogy úgy tegyünk, mintha mi sem történt volna. Ezek nagyon súlyos fejlemények, amelyekre valamilyen módon válaszolni kell”

– szögezte le.

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország nem enged a nyomásgyakorlásnak sem Ukrajna, sem az uniós intézmények részéről. Mindaddig, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra a szállítás, nem járul hozzá Ukrajnának kedvező döntésekhez.