Színt vallott a teljes magyar ellenzék: Von der Leyen után most Zelenszkijhez dörgölőztek Magyar Péterék (VIDEÓ)

Négy éve tört ki az orosz-ukrán háború. Négy éve tart az értelmetlen öldöklés, sok százezer halálos áldozattal. Négy éve nyögi az európai és a magyar gazdaság a háború hatásait – emlékeztetett Facebook-oldalán Orbán Viktor.

„Magyarország a kezdettől fogva a béke oldalán állt. Ehhez képest Zelenszkij elnök ma, az évforduló napján is Magyarországot zsarolja és fenyegeti. Mindezt azért, mert kimaradunk a háborúból, mert nem adunk pénzt Ukrajnának és mert nem mondunk le az olcsó orosz energiáról.