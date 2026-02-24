Színt vallott a teljes magyar ellenzék: Von der Leyen után most Zelenszkijhez dörgölőztek Magyar Péterék (VIDEÓ)

Egyszerre fagyott Von der Leyen és Zelenszkij arcára a mosoly: érzékeny pontot talált el Orbán
„Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is” – mondta a miniszterelnök.
„Az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt” – mondta Orbán Viktor.
Négy éve tört ki az orosz-ukrán háború. Négy éve tart az értelmetlen öldöklés, sok százezer halálos áldozattal. Négy éve nyögi az európai és a magyar gazdaság a háború hatásait – emlékeztetett Facebook-oldalán Orbán Viktor.
„Magyarország a kezdettől fogva a béke oldalán állt. Ehhez képest Zelenszkij elnök ma, az évforduló napján is Magyarországot zsarolja és fenyegeti. Mindezt azért, mert kimaradunk a háborúból, mert nem adunk pénzt Ukrajnának és mert nem mondunk le az olcsó orosz energiáról.
Tegnap óta ráadásul az is világossá vált, hogy a teljes ellenzék beállt az ukránok mellé, a Tiszával együtt.
Az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt. Ezért Zelenszkij oldalára álltak, a magyar emberekkel szemben. Így állunk négy évvel a háború kirobbanása után. Ezek után nem lehet kérdés: áprilisban a Fidesz a biztos választás” – fogalmazott a miniszterelnök.
