02. 24.
kedd
02. 24.
kedd
Színt vallott a teljes magyar ellenzék: Von der Leyen után most Zelenszkijhez dörgölőztek Magyar Péterék (VIDEÓ)

2026. február 24. 12:07

„Az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt” – mondta Orbán Viktor.

2026. február 24. 12:07
null

Négy éve tört ki az orosz-ukrán háború. Négy éve tart az értelmetlen öldöklés, sok százezer halálos áldozattal. Négy éve nyögi az európai és a magyar gazdaság a háború hatásait – emlékeztetett Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Magyarország a kezdettől fogva a béke oldalán állt. Ehhez képest Zelenszkij elnök ma, az évforduló napján is Magyarországot zsarolja és fenyegeti. Mindezt azért, mert kimaradunk a háborúból, mert nem adunk pénzt Ukrajnának és mert nem mondunk le az olcsó orosz energiáról.

Tegnap óta ráadásul az is világossá vált, hogy a teljes ellenzék beállt az ukránok mellé, a Tiszával együtt.

Az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt. Ezért Zelenszkij oldalára álltak, a magyar emberekkel szemben. Így állunk négy évvel a háború kirobbanása után. Ezek után nem lehet kérdés: áprilisban a Fidesz a biztos választás” – fogalmazott a miniszterelnök.

Nyitókép: Facebook

 

mlotta
2026. február 24. 12:22
Ez már a 2 heti rend? Annyira elviselhetetlen az iskolai cigány terror Ercsiben, hogy már két magyar diák akart öngyilkos lenni Az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában egy héten belül két bántalmazott gyerek is öngyilkossági szándékát jelezte az iskolában, az egyikük meg is kísérelte az öngyilkosságot. Az iskolában régóta probléma a diákok agresszív magatartása, a történtek után egy tanulót elbocsátottak az intézményből.
Válasz erre
0
2
states-2
2026. február 24. 12:21
Miután Ukrajna közutálatnak örvend az országban, ez olyan plusz 5 százalék a Fidesznek. Úton a következő Orbán-kétharmad.
Válasz erre
4
0
billysparks
2026. február 24. 12:17
Az áprilisi választás arról fog szólni, hogy Magyarországot vagy Ukrajnát választják a magyar választók. Az ukrán provokáció nem jött jól ukrán Petinek, a DK pedig be sem jut. A Fidesz kétharmad már most adott egy erős Mi Hazánk mellett. Történelmi vereséget fog szenvedni a labanc oldal.
Válasz erre
4
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 24. 12:13
Túl kicsi játékos itt a hokedlimalac. Taknyán tenyerelik, aztán aláír mint a kisangyal. Cserébe kér egy kis euró segílykét a kiscsaládnak.
Válasz erre
0
3
