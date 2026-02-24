Ft
orosz-ukrán háború kárpátalja ukrajna

Kárpátalja vére: nincs megállás, egyre nő a kényszersorozás magyar áldozatainak száma

2026. február 24. 13:35

A sorozás közbeni halálesetek nem csupán egyéni tragédiák, hanem a kárpátaljai magyarság létét fenyegetik.

2026. február 24. 13:35
null

A kárpátaljai magyar közösség továbbra is súlyos árat fizet az ukrajnai háborúért, amely immár négy éve tombol. Ahogy fogy az emberanyag, úgy folyamodnak egyre brutálisabb eszközökhöz a toborzók, nem véletlenül, hiszen ha nem sikerül az előírt kvótát teljesíteni, könnyen kerülhetnek ők maguk is a frontra. Az ukrán hatóságok kényszersorozási gyakorlata különösen sújtja a határon túli magyarságot, ahol a kisebbségi jogok folyamatos megsértése mellett most már az életveszélyes frontszolgálat is fenyegeti őket. A legfrissebb adatok szerint közel 80 kárpátaljai magyar vesztette életét a harcokban vagy a sorozás során. Cikkünkben összegyűjtöttük a legtragikusabb eseteket, amelyek rávilágítanak a helyzet súlyosságára.

Ukrajna 2022 óta folytat intenzív mozgósítást, a kényszersorozás módszerei gyakran erőszakosak és jogsértőek. Sok embert az utcáról ragadnak el, egészségi állapotuktól függetlenül. Ennek az eljárásnak már gúnyneve is van az ukrán közbeszédben: buszoztatás. Az elmúlt években számos megrázó történet került napvilágra, amelyekben kárpátaljai magyar férfiak haltak meg a sorozás vagy a kiképzés során. 

Reban Zsolt esete: A beregszászi járásból származó férfi korábban többször is alkalmatlannak minősült katonai szolgálatra szívbetegsége miatt. Ennek ellenére idén január elején az utcáról vitték el a toborzók. Néhány nappal később egy kiképzőközpontban rosszul lett, összeesett és meghalt. A család szerint a kényszersorozás közvetlen oka volt a tragédiának.

Balogh Gábor halála: A 45 éves forgolányi családapa katonai kiképzés közben hunyt el szövődményes tüdőgyulladásban. A férfi halálához valószínűleg az ukrán kiképzőközpontok embertelen körülményei – hideg, zsúfoltság és orvosi ellátás hiánya – járultak hozzá.

S. József tragédiája: A 45 éves beregszászi magyar férfit 2025 júliusában az utcán fogták el a toborzók, majd Ungvárra vitték. Testvére szerint vasdorongokkal verték meg, mert ellenállt a sorozásnak. Néhány nappal később belehalt sérüléseibe.

Novák P. öngyilkossága: A huszti családapát Magyarországra szökés közben fogták el a határőrök, majd egy toborzóirodába vitték, ahol felesége állítása szerint félholtra verték. A verés után értesítették Kijevet, és frontra készültek küldeni, amikor Novák a mosdóban öngyilkos lett.

Imre, amputálva a frontra: Mindkét lábfejét amputálni kellett az ukrán hadsereg hibájából, a lába állapota ellenére sem kerülhette el a TCK figyelmét, ismét elkapták, s ahelyett, hogy leszázalékolták volna, november elején kényszermobilizálták. Imrét Rovnóra vitték, amelyet a helyi folklór csak a hírhedt náci lágerekhez szokott hasonlítani.

Bár a hivatalos veszteségi adatokat nem hozzák nyilvánosságra, további esetekről szóló beszámolók szerint már közel száz kárpátaljai magyar halt meg a fronton, távol a szülőföldjétől, egy olyan háborúban, amelyhez semmi köze nincs. Ezek az esetek nem csupán egyéni tragédiák, hanem a kárpátaljai magyarság létét fenyegetik.

Az emberek közé lövetnek az ukrán parancsnok

Olekszij Szeredjuk, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) egyik különleges egységéhez tartozó Bratstvo zászlóalj parancsnoka rendkívül kemény szavakkal illette azokat, akik bírálják a mozgósítást vagy akadályozzák a területi hadkiegészítő központok munkáját. „Azok, akik szabotálják a mozgósítást – Ukrajna ellenségei, és veszélyesebbek, mint az orosz katonák. Az utóbbiakra legalább tudok lőni” – jelentette ki. Szeredjuk arra is figyelmeztetett, eljöhet az az idő, amikor mozgósítást a fegyveres erők harcoló zászlóaljai fogják végrehajtani, ahogy ez a történelemben már többször megtörtént. „Szívből fogok nevetni” – fogalmazott. Hozzátette, az ő zászlóaljuk jelenleg a front közelében dolgozik. „Az út során minden egyes bujkálót kiszedtünk a házakból.”

Nyitókép forrása: Florent Vergnes / AFP

