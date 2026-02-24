Kárpátalja vére: nincs megállás, egyre nő a kényszersorozás magyar áldozatainak száma

A kárpátaljai magyar közösség továbbra is súlyos árat fizet az ukrajnai háborúért, amely immár négy éve tombol. Ahogy fogy az emberanyag, úgy folyamodnak egyre brutálisabb eszközökhöz a toborzók, nem véletlenül, hiszen ha nem sikerül az előírt kvótát teljesíteni, könnyen kerülhetnek ők maguk is a frontra. Az ukrán hatóságok kényszersorozási gyakorlata különösen sújtja a határon túli magyarságot, ahol a kisebbségi jogok folyamatos megsértése mellett most már az életveszélyes frontszolgálat is fenyegeti őket. A legfrissebb adatok szerint közel 80 kárpátaljai magyar vesztette életét a harcokban vagy a sorozás során. Cikkünkben összegyűjtöttük a legtragikusabb eseteket, amelyek rávilágítanak a helyzet súlyosságára.

Ukrajna 2022 óta folytat intenzív mozgósítást, a kényszersorozás módszerei gyakran erőszakosak és jogsértőek. Sok embert az utcáról ragadnak el, egészségi állapotuktól függetlenül. Ennek az eljárásnak már gúnyneve is van az ukrán közbeszédben: buszoztatás. Az elmúlt években számos megrázó történet került napvilágra, amelyekben kárpátaljai magyar férfiak haltak meg a sorozás vagy a kiképzés során.