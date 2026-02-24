Ft
család dány választás orbán viktor

Orbán Viktor nem finomkodott: „Szombat óta tarolunk, Magyar Pétert és a Tiszát még hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát” (VIDEÓ)

2026. február 24. 14:47

Nem stúdió, nem kampányszínpad, hanem egy csendes falusi utca és egy nyitott kapu: őszinte vendégszeretettel fogadták a miniszterelnököt.

2026. február 24. 14:47
null

Miközben az ellenzék a közösségi médiában kampányol, a kormánypárt továbbra is a klasszikus, személyes jelenlétben hisz. Orbán Viktor Facebook-oldalán tett közzé egy videót, melyben személyesen látogat el Tóthékhoz: a miniszterelnököt szívélyes fogadtatás és őszinte vendégszeretet várta a háznál. 

„Kopogtatás Tóthéknál. Dobozolás helyett aláírásgyűjtés.

Szombat óta tarolunk, Magyar Pétert és a Tiszát még hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát. Nálunk kemény meló van, mert mi tudjuk, ha beleteszed a melót, meglesz a győzelem is. Hajrá, magyarok!”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Nyitókép forrása: Fischer Zoltán/MTI

