Orbán Viktor nem finomkodott: „Szombat óta tarolunk, Magyar Pétert és a Tiszát még hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát” (VIDEÓ)

Elfogyott a volt tiszás türelme: feljelentést tesz Magyar Péter alaptalan rágalmai miatt
Csercsa Balázs szerint rágalmazásra, üldöztetésre, fenyegetésekre számíthat az, aki szakít a Tiszával.
Nem stúdió, nem kampányszínpad, hanem egy csendes falusi utca és egy nyitott kapu: őszinte vendégszeretettel fogadták a miniszterelnököt.
Miközben az ellenzék a közösségi médiában kampányol, a kormánypárt továbbra is a klasszikus, személyes jelenlétben hisz. Orbán Viktor Facebook-oldalán tett közzé egy videót, melyben személyesen látogat el Tóthékhoz: a miniszterelnököt szívélyes fogadtatás és őszinte vendégszeretet várta a háznál.
Ezt is ajánljuk a témában
Csercsa Balázs szerint rágalmazásra, üldöztetésre, fenyegetésekre számíthat az, aki szakít a Tiszával.
„Kopogtatás Tóthéknál. Dobozolás helyett aláírásgyűjtés.
Szombat óta tarolunk, Magyar Pétert és a Tiszát még hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát. Nálunk kemény meló van, mert mi tudjuk, ha beleteszed a melót, meglesz a győzelem is. Hajrá, magyarok!”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Ezt is ajánljuk a témában
„Fantasztikus nap ez a mai. Óriási.”
Nyitókép forrása: Fischer Zoltán/MTI