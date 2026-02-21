Orbán Viktor reagált a Fidesz fölényes győzelemére: „Ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk” (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, szombaton a Fidesz jelöltjei jelentősen megelőzték a Tisza Párt képviselőit az aláírásgyűjtésben: mintegy 85 ezerrel több ajánlást gyűjtöttek össze.

„Tiszás lebukás, fölényes fideszes győzelem. 1:0 ide”

– írta a Facebookon közzétett videójához Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, gratulál a kormánypárt jelöltjeinek, mindenki fantasztikus munkát végzett.