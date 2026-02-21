Ft
tisza párt fidesz Magyar Péter győzelem orbán viktor

Orbán Viktor reagált a Fidesz fölényes győzelemére: „Ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk” (VIDEÓ)

2026. február 21. 19:24

„Fantasztikus nap ez a mai. Óriási.”

2026. február 21. 19:24
null

Ahogy arról beszámoltunk, szombaton a Fidesz jelöltjei jelentősen megelőzték a Tisza Párt képviselőit az aláírásgyűjtésben: mintegy 85 ezerrel több ajánlást gyűjtöttek össze.

„Tiszás lebukás, fölényes fideszes győzelem. 1:0 ide”

– írta a Facebookon közzétett videójához Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, gratulál a kormánypárt jelöltjeinek, mindenki fantasztikus munkát végzett.

„Az, hogy a Tisza meg lebukik, az természetes, mert hát mindig hazudnak, ez az egész egy digitális blöff, ami előbb utóbb kipukkan, és a valós számok felszínre kerülnek. Most is ez történt” – hangsúlyozta a kormányfő. 

„Ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk”

– zárta a gondolatot Orbán Viktor.

Kapcsolódó cikkek

Nyitókép: Facebook

 

westend
2026. február 21. 20:37
recipp 2026. február 21. 20:03 "Börtönbe a rohadék bűnözővel" - jogos, de hát poloskádat védi a manfréd meg a mentelmi jog jenőke. Szóval inkább piálj tovább..
Válasz erre
1
0
recipp
2026. február 21. 20:03
Ha nem tudtuk volna kivédeni az ukránok lépését, akkor a benzin holnap reggel ezer forint lenne – így vette még hülyébbre a szoponcait Orbán a (DPK) háborúellenes gyűlésén, Békéscsabán arra utalva, hogy az ukránok nem szállítanak nyersanyagot a Barátság kőolajvezetéken. höhöhööö Nem zavarja a puhos disznót,hogy az oroszok lőtték szét Érdekes a környező országokban ahol leváltak az orosz olajról mindenhol olcsóbb az üzemanyag. Hülye gyerek! Tőzsdei áron lehet eladni az üzemanyagot. Ha belenyulsz olyan büntit kapsz,hogy belezavarodol,mint már sok mindenért fizetjük a büntetést. Az OMV vagy akár a Rompetrol megteriti az országot,ha letiltod azért megint megbüntetnek. Annyit értél el,hogy a lengyelek románok,csehek fognak kaszálni az ukrán piacon. A csehek leváltak, még is olcsóbb az üzemanyag náluk. Ordas kamu egy notórius hazudozótól Orbán a családi maffia lopott ezermilliárdjairól tereli el a figyelmet .Börtönbe a rohadék bűnözővel .
Válasz erre
0
4
states-2
2026. február 21. 19:51
Lepedőpeti kozmikus sebességgel márkizajosodik, már nem csak beérte, de a fehérporosodása óta simán előzi.
Válasz erre
2
0
westend
•••
2026. február 21. 19:42 Szerkesztve
nemvagyoktiszas 2026. február 21. 19:30 " Miért hinné el bárki az agymosottakon kívül? " - hát poloskás picinyem, bizony nem is hiszi el a pötikéd számait rajtatok kívül senki :) De további jó vergődést!
Válasz erre
4
0
