Orbán Viktor reagált a Fidesz fölényes győzelemére: „Ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk” (VIDEÓ)

Rendkívüli: megérkeztek az adatok, fölényes Fidesz-győzelem született szombaton (VIDEÓ)
Az ellenzéki párt vezetője óriásit kamuzott.
„Fantasztikus nap ez a mai. Óriási.”
Ahogy arról beszámoltunk, szombaton a Fidesz jelöltjei jelentősen megelőzték a Tisza Párt képviselőit az aláírásgyűjtésben: mintegy 85 ezerrel több ajánlást gyűjtöttek össze.
„Tiszás lebukás, fölényes fideszes győzelem. 1:0 ide”
– írta a Facebookon közzétett videójához Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, gratulál a kormánypárt jelöltjeinek, mindenki fantasztikus munkát végzett.
„Az, hogy a Tisza meg lebukik, az természetes, mert hát mindig hazudnak, ez az egész egy digitális blöff, ami előbb utóbb kipukkan, és a valós számok felszínre kerülnek. Most is ez történt” – hangsúlyozta a kormányfő.
„Ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk”
– zárta a gondolatot Orbán Viktor.
Megint lebukott...
