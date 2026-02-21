Rendkívüli: megérkeztek az adatok, fölényes Fidesz-győzelem született szombaton (VIDEÓ)

Olyat hazudott Magyar Péter, hogy az már nevetséges: közel sincs annyi aláírása a Tiszának, mint amennyit mondott
Megint lebukott...
Az ellenzéki párt vezetője óriásit kamuzott.
Az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylése nyomán kiderült, hogy Magyar Péter állítása a Tisza Párt által gyűjtött aláírások számáról jelentősen eltért a valóságtól. A pártelnök délig több mint 250 ezer ajánlásról beszélt országosan, azonban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos adatai szerint a mai nap hivatalos zárásáig, délután 16 óráig csupán mintegy 110 ezer aláírás érkezett.
Az adatok szerint a Tisza Párt 16 óráig összesen 13 806 ívet nyújtott be, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhetett. Ez alapján a ténylegesen leadott ajánlások száma jelentősen elmaradt a bejelentett 250 ezertől.
Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 24 523 ívet adott le, ami közel 196 ezer ajánlást jelent, nagyságrendileg 85 ezerrel többet, mint a Tisza Párt.
Az Alapjogokért Központ szerint a Tisza Párt kezdetektől inkább látszatpolitikát folytatott: pártnak tűnik, de valójában digitális mozgalom, és a látszólagos kutatási vezetés, a programjuk vagy a magyar érdekek képviselete is sokszor illúzió. Az ajánlásgyűjtés sem kivétel: Magyar Péter állításai jelentősen eltértek a hivatalos számoktól, ami a párt látszatjellegét ismét igazolja.
A bejegyzés rávilágít arra is, hogy Magyar Péter korábban más ügyekben – például az Európai Parlamenti mandátuma, a mentelmi joga vagy a párt programja kapcsán – is többször megtévesztette a választókat, így az újabb eltérés a valóságtól folytatja ezt a tendenciát.
Fölényes Fidesz győzelem! Peti! A számok nem hazudnak, csak te”
– írta Facebook-oldalán Kocsis Máté.
