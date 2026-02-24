Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt csercsa balázs csercsa Magyar Péter

Elfogyott a volt tiszás türelme: feljelentést tesz Magyar Péter alaptalan rágalmai miatt

2026. február 24. 14:15

Csercsa Balázs szerint rágalmazásra, üldöztetésre, fenyegetésekre számíthat az, aki szakít a Tiszával.

2026. február 24. 14:15
null

A Tisza Pártból kilépett Csercsa Balázs feljelentést tett Magyar Péter róla szóló Facebook-bejegyzései miatt. 

A párt egykori szakpolitikai vezetője leszögezte Facebookon írt posztjába egyértelművé tette: 

Természetesen nem felel meg a valóságnak, hogy engem a hatalom megvásárolt volna, 

állással kínáltak volna meg, amiért propagandahazugságokat mondtam volna, és egy szó sem lenne igaz mindabból, amit elmondtam.”

Csercsa egyértelművé tette: „Én saját elhatározásomból támogattam a Tiszát több, mint másfél éven keresztül, rendszeres pénzbeni támogatással és ingyenmunkával. Majd saját elhatározásomból távoztam.”

Megjegyezte: 

A támogatásom és az ingyenmunkám elég jó volt a Tiszának, egészen a kilépésemig, sőt, a havi rendszeres pénzbeni támogatást a mai napig próbálják levonni a számlámról, és kapom a »sikertelen fizetésről« szóló üzeneteket.”

Csercsa Balázs szerint „nem megengedhető, hogy egy nagy eléréssel rendelkező közszereplő oldalán, nagy nyilvánosság előtt, meggondolatlan, hirtelen, impulzív módon, teljesen alaptalanul, kitalációkkal rágalmazzanak meg egy egyszerű átlagpolgárt, egy családapát, mint amilyen én is vagyok.”

„Vajon milyen miniszterelnök lehet abból, akinek a hivatalos facebook oldalán valaki egy ilyen posztot közzétehet, ráadásul a posztot mind a mai napig nem távolítják el?” – tette fel a kérdést.

Hozzátette: 

Lám, efféle bánásmódra: rágalmazásra, üldöztetésre, fenyegetésekre számíthat az, aki a Tiszát odaadóan támogatta, majd úgy döntött, hogy ezt abbahagyja.”

Bejegyzését azzal zárta: „Remélem, a felelősök, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy a posztot közzétegyék és az oldalon megtartsák, elég bátrak lesznek ahhoz is, hogy a felelősségükkel szembenézzenek. Remélem, a Tisza Közössége és minden jóakaratú ember egyetért velem abban, hogy nem olyan országot akarunk építeni, ahol hasonló megtörténhet.”

Mint ismert, Csercsa Balázs korábban a Tisza Párt egyházügyi munkacsoport-vezetője volt. Miután kilépett a pártból, a nyilvánosságban leplezett le több belső visszáságot, továbbá a Magyar Péter elviselhetetlen személyiségéről szóló híreket is megerősítette.

Csercsa azt is elmondta, a Tiszának két gazdasági programja van. Az egyik nem nyilvános, abban vannak a valódi terveik arra vonatkozólag, hogy mit csinálnának, ha választást nyernének. A másikat kizárólag a nyilvánosságnak gyártották lá kampányeszközként.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

mencerszagoshabnyaladzas
2026. február 24. 22:17
Mindössze 47 nap csodálatos vergődést kívánunk nektek hazaárulók. Mi,igaz Magyarok! A patkány orbánotok, miért nem csinálta meg az ország összes falusi ganyé gyötrelmes útját, 16 év 2/3 felhatalmazás alatt? Egyenlő munkáért egyenlő bért!
Válasz erre
0
0
makapaka2
2026. február 24. 15:47
Csercsa nem tudta, hogy aki mellé beállt,az egy jellemtelen, hazug gazember?
Válasz erre
1
1
rasputin
2026. február 24. 14:56
ottavino 2026. február 24. 14:30 Egy szektából nem lehet csak úgy egyszerűen kilépni. Lsd. Waberer György. Elvették a cégét és fideszes kell hogy maradjon.
Válasz erre
0
10
rasputin
2026. február 24. 14:54
regi-nyarakon21 2026. február 24. 14:50 Jól tette, hogy feljelentést tett! Orosz az anyanyelved? feljelentést tesz
Válasz erre
0
8
