02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Putyin Zelenszkij Donald Trump EU-csatlakozás

Már nem csak kérés, sokkal inkább parancs: Zelenszkij az asztalt csapkodva követeli Ukrajna EU-csatlakozásának időpontját

2026. február 24. 13:31

Közben megint beleállt Trumpba és Putyinba.

2026. február 24. 13:31
null

Volodimir Zelenszkij nagyinterjút adott a Finncial Times-nak az orosz-ukrán háború negyedik évfordulója alkalmából, melyben szépen elismételt mindent, amit eddig hangoztatott, csak ezúttal – ha lehet – még agresszívabban – írja a VG a Financial Times cikke alapján.

A lap a következő pontokban foglalta össze Zelenszkij tételeit:

  • Ukrajna 2027-es dátumot akar az EU-csatlakozásra, és
  • kötelező érvényű biztonsági garanciákat is követel.
  • Az oroszok csak színészkednek a béketárgyalásokon, nem is akarnak békét. Ukrajna viszont békét akar.
  • Trumpék tévednek, ha azt hiszik, hogy Donbasz átadása az oroszoknak előrelendítené a békét.
  • A közhiedelemmel ellentétben nem is az oroszok nyomulnak előre, hanem az ukránok.
  • Putyint energiaszankciókkal kell térdre kényszeríteni.

Viszonylag új pontnak az számít a dokumentumban, hogy Zelenszkij részrehajlónak nevezi benne Trumpot. Kifejtette, hogy az amerikai elnök szerinte  jóval nagyobb nyomást gyakorolt Kijevre, mint Moszkvára.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt még megfejelte azzal is, hogy „gyenge színésznek” nevezte Putyint.

„Ami igazán fáj az oroszoknak, az az árnyékflottájuk megállítása, vállalataik működésének korlátozása, a kereskedelmi tevékenységük és az orosz energiahordozók exportjának megakadályozása, valamint a szankciók kijátszásának leállítása” – mondta Zelenszkij.

Remélem, hogy Trump elnök és az Egyesült Államok nyomást gyakorol Oroszországra, és megállítja Putyint”

– mondta ki az ukrán elnök.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

