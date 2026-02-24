Már nem csak kérés, sokkal inkább parancs: Zelenszkij az asztalt csapkodva követeli Ukrajna EU-csatlakozásának időpontját

Zelenszkij Trumpnak üzent: Jöjjön Kijevbe és akkor megérti, ki az agresszor!
Nem biztos, hogy ezzel a módszerrel hatni fog az ameirkai elnökre.
Közben megint beleállt Trumpba és Putyinba.
Volodimir Zelenszkij nagyinterjút adott a Finncial Times-nak az orosz-ukrán háború negyedik évfordulója alkalmából, melyben szépen elismételt mindent, amit eddig hangoztatott, csak ezúttal – ha lehet – még agresszívabban – írja a VG a Financial Times cikke alapján.
A lap a következő pontokban foglalta össze Zelenszkij tételeit:
Viszonylag új pontnak az számít a dokumentumban, hogy Zelenszkij részrehajlónak nevezi benne Trumpot. Kifejtette, hogy az amerikai elnök szerinte jóval nagyobb nyomást gyakorolt Kijevre, mint Moszkvára.
Ezt még megfejelte azzal is, hogy „gyenge színésznek” nevezte Putyint.
„Ami igazán fáj az oroszoknak, az az árnyékflottájuk megállítása, vállalataik működésének korlátozása, a kereskedelmi tevékenységük és az orosz energiahordozók exportjának megakadályozása, valamint a szankciók kijátszásának leállítása” – mondta Zelenszkij.
Remélem, hogy Trump elnök és az Egyesült Államok nyomást gyakorol Oroszországra, és megállítja Putyint”
– mondta ki az ukrán elnök.
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP