Már nem csak kérés, sokkal inkább parancs: Zelenszkij az asztalt csapkodva követeli Ukrajna EU-csatlakozásának időpontját

Volodimir Zelenszkij nagyinterjút adott a Finncial Times-nak az orosz-ukrán háború negyedik évfordulója alkalmából, melyben szépen elismételt mindent, amit eddig hangoztatott, csak ezúttal – ha lehet – még agresszívabban – írja a VG a Financial Times cikke alapján.

A lap a következő pontokban foglalta össze Zelenszkij tételeit: