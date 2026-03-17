iráni háború Trump Hormuzi-szoros olajár

Trump fellépése után csökkenni kezdett az olajár, enyhült a feszültség a Hormuzi-szorosnál

2026. március 17. 09:07

Enyhülni látszik a feszültség a globális energiapiacon, miután néhány hajó ismét áthaladt a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson. Az olajár csökkenni kezdett, miután Donald Trump amerikai elnök nemzetközi segítséget sürgetett a tengeri útvonal blokádjának feloldásához.

Az olajár hétfőn mérséklődött, miután Donald Trump amerikai elnök ismét felszólította a nemzetközi szereplőket, hogy segítsenek feloldani a Hormuzi-szoros blokádját, miközben néhány tanker már át is haladt a stratégiai tengeri útvonalon – számolt be róla a Reuters.

A piacok azonnal reagáltak a fejleményekre: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron
  • a Brent típusú kőolaj ára 72 centtel, 0,7 százalékkal 102,42 dollárra csökkent hordónként, 
  • az amerikai West Texas Intermediate jegyzése 2,92 dollárral, három százalékkal 95,79 dollárra esett. 

A Reuters szerint az árak mérséklődését az a várakozás is erősítette, hogy a globális szereplők igyekeznek csökkenteni az energiapiaci feszültséget és a fogyasztókra nehezedő terheket az iráni háború idején.

Az olajárra azonnal reagált a piac

Az olajár alakulását jelentősen befolyásolja a Hormuzi-szoros helyzete, mivel ez a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. A Reuters beszámolója szerint Irán engedélyezte, hogy egyes hajók ismét áthaladjanak a szoroson, ami enyhítette a korábbi aggodalmakat az ellátás megszakadásával kapcsolatban.

A piacok ugyanakkor továbbra is érzékenyen reagálnak minden fejleményre, mivel a térségben zajló konfliktus komoly zavarokat okozhat a globális energiaellátásban. 

Az Eurasia Group elemzői szerint a bizonytalanság még nem szűnt meg teljesen. Mint fogalmaztak:

A Hormuzi-szoros lezárása azt jelenti, hogy a 100 dolláros olajár már alapforgatókönyv, nem pedig kockázati lehetőség. A nyersolaj ára hosszabb ideig magas maradhat, mivel időbe telik a készletek újjáépítése, még akkor is, ha áprilisban javul az ellátás.

Az elemzők szerint még akkor is időbe telhet a készletek újjáépítése, ha az olajszállítás áprilisban ismét javulni kezd.

Tartalékokkal próbálják mérsékelni az energiaárakat

A Reuters arról is beszámolt, hogy a kormányok világszerte igyekeznek megvédeni a fogyasztókat az energiaköltségek emelkedésétől, amelyet a háború miatti ellátási zavarok és az infláció erősítenek.

Ebben szerepet kaphat a Nemzetközi Energiaügynökség is. Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója hétfőn közölte, hogy a szervezet tagországai szükség esetén további olajtartalékokat bocsáthatnak a piacra.

Az ügynökség már korábban megállapodott minden idők legnagyobb stratégiai tartalékfelszabadításáról. Vasárnap azt közölték, hogy több mint 400 millió hordó olaj kerülhet a piacra a közeljövőben, hogy enyhítsék a háború okozta árkilengéseket.

Ezt is ajánljuk a témában

A térségben közben továbbra is feszült a helyzet. Izrael legalább három további hétig tartó hadműveletekre készül Irán ellen, miközben az Egyesült Államok energiaügyi minisztere, Chris Wright vasárnap azt mondta, arra számít, hogy az iráni háború a következő hetekben véget érhet, ami az olajellátás helyreállását és az energiaköltségek csökkenését is magával hozhatja.

Donald Trump a hétvégén további csapásokkal fenyegette meg Irán Kharg-szigetét, amely az ország olajexportjának mintegy 90 százalékát kezeli. Az amerikai elnök ugyanakkor azt is jelezte, hogy Washington kapcsolatban áll Teheránnal, bár szerinte Irán egyelőre nem áll készen komoly tárgyalásokra a konfliktus lezárásáról.

Közben az Egyesült Arab Emírségekben működő ADNOC állami olajvállalat felfüggesztette a nyersolaj-rakodást, miután egy dróntámadás tüzeket okozott egy fontos exportterminálnál. A Reuters szerint ugyanakkor Fujairah kikötőjében részben újraindult a rakodás, ahol a három tengeri csatlakozópontból kettő ismét működik. A Fujairah kikötőn keresztül naponta mintegy egymillió hordó Murban típusú nyersolajat szállítanak ki, ami a világ teljes keresletének körülbelül egy százalékát teszi ki.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Monte Carlo
2026. március 17. 09:44
Momentán 103 USD a felcsökkent olajár.
falcatus-2
2026. március 17. 09:44
5.rész Na , ezért van égetően szüksége az USA-nak Európára a fegyveres konfliktusaiban.: A terhes felelősség megosztása másokkal.
falcatus-2
2026. március 17. 09:43
4.rész idáig jut: USA nem tarthatja meg az idők végezetéig szuperhatalmi szerepét, ezért azt reméli: a következő néhány évtized elteltével kialakulhat egy olyan globális együttműködési rendszer, amely fokozatosan átveheti a világ stabilitásáért és békéjéért viselt felelősség súlyos terhét.” Végül: Az USA globális hatalmának fennmaradására irányuló minden geostratégia kudarcot vallhat akkor, ha nem élvezi a "hátország" támogatását. Ez azért is fontos, mert az amerikai közvéleményben mindmáig él az elkülönülési politika és a szűklátókörűség szelleme. Az amerikai polgár csak akkor hajlandó vérét - és pénzét - ködös, idegen célokra áldozni, ha szabadságát közvetlen veszély fenyegeti. A "gonosz birodalmának" eltűnése, na meg a vietnami háború gyászos emléke pedig nem kedvez a költséges birodalmi beavatkozásoknak. Már csak ezért is kizárólag a globális hatalom és az ezzel járó TERHES FELELŐSSÉG MÁSOKKAL TÖRTÉNŐ MEGOSZTÁSA enyhítheti a világ legerősebb államának nyomasztó magányosságát.
falcatus-2
2026. március 17. 09:42
3.rész • A geostratégiai elgondolás természetesen nem korlátozódhat vén kontinensünkre, hanem ki kell használni A VILÁG FELTÉTELEZETT FESZÜLTSÉGGÓCAIT, AZ ÁLLAMOK KÖZÖTTI ELLENTÉTEKET, SZÁMÍTÁSBA VÉVE A TÖRTÉNELMI HAGYOMÁNYOKAT. Az eurázsiai sakktáblán új és fontos szereplő Ukrajna, geopolitikai pillérnek tekintendő, mivel puszta léte segít Oroszország átalakításában. Ukrajna nélkül Oroszország többé nem birodalom. VALAMIKOR 2005-2010 között Ukrajna már alkalmas lesz arra, hogy mind az EU-val, mind a NATO-val komoly tárgyalásokba kezdjen. Németországnak, Lengyelországnak geopolitikai érdeke, hogy Ukrajnát fokozatosan belevonják egy különleges francia-német-lengyel kapcsolatokba. (térképet is mellékel Brezinsky. Ezt a négy országot egy tömbbé alakította a jelenlegi természetes határvonalaikkal.) Ukrajna különleges fontossággal bír Amerika számára- főleg , mint írja -1994-et követően tulajdonít fokozott fontosságot az amerikai-ukrán kapcsolatnak nehogy visszataláljon a közös karámba.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!