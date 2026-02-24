A német külügyminiszter Orbán Viktoron gúnyolódott: „Magyarország nem lesz képes sokáig fenntartani vétóját!”

azt vetette Magyarország szemére, hogy elárulja saját történelmét, emlékeztetve arra, hogy az országnak kulcsfontosságú szerepe volt a vasfüggöny összeomlásában a nyolcvanas évek végén.

Wadephul egyúttal Orbán Viktor miniszterelnököt is bírálta, akinek 2024-es moszkvai látogatása a tárcavezető szerint felháborodást keltett Európában, a látogatás „oroszbarát jellege miatt”.

Néha az az érzésem, hogy őt jobban érdekli, mi előnyös Vlagyimir Putyinnak azzal szemben, hogy mi szolgálja Európa érdekeit”

– mondta Wadephul, hozzátéve: „nem szabad hagyni, hogy ez irritáljon bennünket”.

Magyarország részéről Szijjártó Péter külügyminiszter előző nap, az európai uniós külügyi tanács ülésén jelentette be, hogy Magyarország nem járul hozzá az Ukrajnának szánt, korábban már politikai szinten jóváhagyott 90 milliárd eurós hitel végrehajtásához, valamint az újabb oroszellenes szankciókat is blokkolja.