A német külügyminiszter Orbán Viktoron gúnyolódott: „Magyarország nem lesz képes sokáig fenntartani vétóját!”

Magyarország és Szlovákia nem lesz képes sokáig fenntartani vétóját az Európai Unió Oroszország elleni, huszadik szankciós csomagja ellen – jelentette ki kedden Johann Wadephul német külügyminiszter az RBB Inforadio rádióállomásnak adott interjújában. Szerinte Orbán Viktor magyar kormányfő vélhetően csak az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulójával összefüggésben szeretett volna egy jelzést adni a szankcióval.
Arra számítok, hogy Magyarország megszavazza (az újabb szankciókat)”
– jelentette ki Wadephul.
A német diplomácia vezetője
azt vetette Magyarország szemére, hogy elárulja saját történelmét, emlékeztetve arra, hogy az országnak kulcsfontosságú szerepe volt a vasfüggöny összeomlásában a nyolcvanas évek végén.
Wadephul egyúttal Orbán Viktor miniszterelnököt is bírálta, akinek 2024-es moszkvai látogatása a tárcavezető szerint felháborodást keltett Európában, a látogatás „oroszbarát jellege miatt”.
Néha az az érzésem, hogy őt jobban érdekli, mi előnyös Vlagyimir Putyinnak azzal szemben, hogy mi szolgálja Európa érdekeit”
– mondta Wadephul, hozzátéve: „nem szabad hagyni, hogy ez irritáljon bennünket”.
Magyarország részéről Szijjártó Péter külügyminiszter előző nap, az európai uniós külügyi tanács ülésén jelentette be, hogy Magyarország nem járul hozzá az Ukrajnának szánt, korábban már politikai szinten jóváhagyott 90 milliárd eurós hitel végrehajtásához, valamint az újabb oroszellenes szankciókat is blokkolja.
Wadephul azt is kijelentette, hogy Magyarország rosszabb Szlovákiánál is, mert utóbbiak esetében „a blokád nem olyan drámai és kevésbé elvi, az ott felmerülő problémák és kérdések megoldhatók”.
