amikor a kémügy miatt Magyarországról kiutasított Tseber Roland megszervezte Magyar Péter kijevi látogatását 2024-ben, a Tisza Párt elnöke magasrangú ukrán politikusokkal és katonákkal is találkozott – bár ő ezt mindvégig tagadta.

A szerző emlékezetet arra is, hogy az orosz Külső Hírszerző Szolgálat információi alapján az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon, a cikk pedig már brüsszeli bábként hivatkozik Magyar Péterre, akit kifejezetten arra jelöltek ki, hogy megdöntse az Orbán-kormányt a választásokon.