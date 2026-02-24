Ft
02. 24.
kedd
tisza párt magyarország Magyar Péter kijev választás európai bizottság oroszország

Magyar Péter magasrangú ukrán politikusokkal és katonákkal találkozhatott Kijevben – sajtóhír

2026. február 24. 15:14

A Rossa Primavera nagy összefoglalót készített a magyarországi választásokról, amelyben többek között azt írja, a Tisza Párt elnöke Brüsszel bábja, akinek az lenne a feladata, hogy végleg lemondjon az olcsó orosz energiáról.

2026. február 24. 15:14
null

Ha Magyar Péter győz, Oroszország végleg elveszíti kereskedelmi kapcsolatait Magyarországgal – írja a Rossa Primavera, amely részletes beharangozót közölt az áprilisi magyarországi választások előtt, bemutatva a legnagyobb pártokat.

A cikk azt állítja, hogy

amikor a kémügy miatt Magyarországról kiutasított Tseber Roland megszervezte Magyar Péter kijevi látogatását 2024-ben, a Tisza Párt elnöke magasrangú ukrán politikusokkal és katonákkal is találkozott – bár ő ezt mindvégig tagadta.

A szerző emlékezetet arra is, hogy az orosz Külső Hírszerző Szolgálat információi alapján az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon, a cikk pedig már brüsszeli bábként hivatkozik Magyar Péterre, akit kifejezetten arra jelöltek ki, hogy megdöntse az Orbán-kormányt a választásokon.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

vittttya
2026. február 24. 16:17
Retek véglény, foslidérc ❗... remélem utoléri a karmája 🤮🤮🤮👎👎👎👎👎👎
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. február 24. 16:05
EZ NEM ÚJDONSÁG RUSZIN SZENDIT MÁR RÉG LE KELLETT VOLNA CSUKNI UGYANEZÉRT KI VOLT AZ AKI AZT IS KINEVEZTE ?
Ízisz
2026. február 24. 15:57
Z. peter magyar mentelmi joga 47 nap múlva megszűnik, mert nem azért fizette weber, hogy elveszítse a választást!!! Ezt tudja ő is!!! Még több fehér port fog tömni a hazaáruló büdös pofájába!!! 💯👎❗
szantofer
2026. február 24. 15:57
Hogy is van az a bennfentes kereskedés? Szia Uram! Egy kis bennfentes kereskedés érdekel? A Barátság kóolajvezeték elleni orosz támadás január 27-én történt, a hivatalos bejelentés (ami után csökkentek a MOL részvények árai) viszont csak február 12-én. A kettő között: "Január 27-én Székely Ákos pénzügyi vezérigazgató-helyettes 29 852 darab Mol-részvényt adott el 3978 forint/darab átlagáron, ebből 118 751 256 forint bevétele származott. A január 29-i közzététel szerint Ratatics Péter, a fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója január 26-án 52 795 darab részvényt adott el 3820 forint/darab átlagáron, ebből 201 676 900 forint bevételre tett szert. Február 5-én Anthony Radev, a Mol Nyrt. igazgatósági tagja 160 072 darab Mol-részvényt adott el 4013 forintos átlagáron, amiből 642 368 936 forint bevétele lett. Február 6-án Járai Zsigmond igazgatósági tag 150 620 darab Mol-részvényt értékesített 4016 forint/darab átlagáron, ez 604 889 920 forint bevételt hozott neki."
