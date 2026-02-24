Magyar Péter magasrangú ukrán politikusokkal és katonákkal találkozhatott Kijevben – sajtóhír

Putyin ettől most biztos berezelt: Magyar Péter üzent az orosz elnöknek
A Tisza elnöke szerint Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba.
A Rossa Primavera nagy összefoglalót készített a magyarországi választásokról, amelyben többek között azt írja, a Tisza Párt elnöke Brüsszel bábja, akinek az lenne a feladata, hogy végleg lemondjon az olcsó orosz energiáról.
Ha Magyar Péter győz, Oroszország végleg elveszíti kereskedelmi kapcsolatait Magyarországgal – írja a Rossa Primavera, amely részletes beharangozót közölt az áprilisi magyarországi választások előtt, bemutatva a legnagyobb pártokat.
A cikk azt állítja, hogy
amikor a kémügy miatt Magyarországról kiutasított Tseber Roland megszervezte Magyar Péter kijevi látogatását 2024-ben, a Tisza Párt elnöke magasrangú ukrán politikusokkal és katonákkal is találkozott – bár ő ezt mindvégig tagadta.
A szerző emlékezetet arra is, hogy az orosz Külső Hírszerző Szolgálat információi alapján az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon, a cikk pedig már brüsszeli bábként hivatkozik Magyar Péterre, akit kifejezetten arra jelöltek ki, hogy megdöntse az Orbán-kormányt a választásokon.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza elnöke szerint Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala