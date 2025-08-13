Ft
08. 13.
szerda
Putyin ettől most biztos berezelt: Magyar Péter üzent az orosz elnöknek

2025. augusztus 13. 21:07

A Tisza elnöke szerint Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba.

2025. augusztus 13. 21:07
null

Az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon – jelentette ki szerdán kiadott közleményében az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája. Az SZVR szerint Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. 

Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi „rendszerváltás” forgatókönyveit.

„Az Európai Bizottság úgy tekint a jelenlegi magyar vezetésre, mint egyre komolyabb akadályra az egységes Európa előtt” – olvasható a közleményben. Az SZVR tudni véli, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. 

A hírre az esti órákban, a Balatonfüreden haknizó Magyar Péter is reagált, aki szerint az, hogy a magyar közmédia beszámolt erről a hírről, nem más, mint a nyílt beismerése annak, hogy Vlagyimir Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba. 

Azt tudom üzenni Vlagyimir Putyinnak, hogy tőle sem félünk, Orbán Viktortól sem félünk, a propagandistáktól sem félünk” 

– üzente az EP-képviselő. 

Nyitókép: Hegedüs Róbert

Összesen 77 komment

survivor
2025. augusztus 13. 22:55
Európai Út Dzsingisz kán, pestis,Vilaghaború...
Gintonic68
2025. augusztus 13. 22:54
Magyarnak súgja meg valaki, hogy Pressman idején hogyan voltak a választások, itt kis hazánkban... Samantha Powel is itt ugrált, anno!!! USAID lóvé, stb.stb....💰💰 DatAdat Bajnai...stb.stb. Volt itt már minden, de a kétharmad meg beállt!!!😅
survivor
2025. augusztus 13. 22:49
Tudjuk, Trumpot is megvadoltak. Es most itt van. Amit a KGB mond , arra jó odafigyelni..... Amugy SEMMI újat NEM mondott... Mar Merkel Mutti is ezt akarta....
pollip
2025. augusztus 13. 22:45
Ursula és Weber az EU parlamentjében megmondta, hogy OV bukását szeretné hogy S a helyére MP -t választották! Ők! De ők nem fognak szavazni, mi viszont igen! Tehát: nem félünk Brüsszeltől, nem félünk Ursulától és Webertől, hiába akarnak beavatkozni a magyar választásokba!
