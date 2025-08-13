Putyin ettől most biztos berezelt: Magyar Péter üzent az orosz elnöknek

Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon, Von der Leyen kijelölte Orbán Viktor utódját
Az is érdekes, ki szellőztette meg a hírt.
A Tisza elnöke szerint Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba.
Az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon – jelentette ki szerdán kiadott közleményében az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája. Az SZVR szerint Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében.
Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi „rendszerváltás” forgatókönyveit.
Ezt is ajánljuk a témában
Az is érdekes, ki szellőztette meg a hírt.
„Az Európai Bizottság úgy tekint a jelenlegi magyar vezetésre, mint egyre komolyabb akadályra az egységes Európa előtt” – olvasható a közleményben. Az SZVR tudni véli, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak.
A hírre az esti órákban, a Balatonfüreden haknizó Magyar Péter is reagált, aki szerint az, hogy a magyar közmédia beszámolt erről a hírről, nem más, mint a nyílt beismerése annak, hogy Vlagyimir Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba.
Azt tudom üzenni Vlagyimir Putyinnak, hogy tőle sem félünk, Orbán Viktortól sem félünk, a propagandistáktól sem félünk”
– üzente az EP-képviselő.
Nyitókép: Hegedüs Róbert