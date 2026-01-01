Figyelmeztet a Tisza Párt és szimpatizánsai kapcsán a szakértő: „Baromi sokunk felelőssége, hogy ez a pusztulat ne szakadjon ránk”

Majd hozzátette, hogy az alsó középosztály még náluk is irigyebb: „gyűlöli a Volvóban, Audiban pöffeszkedő agglomerációs arcokat, akiket a NER részének gondol, holott egyszerre lettek egy félbolond szekta tagjai, csak nem tudnak egymásról”.
És persze gyűlöli a nyugdíjasokat és a cigányokat, akiket lenéz, és akiktől csak az különbözteti meg kívülről nézve, hogy többet vesz a Pennyben a leértékelt szafaládéból és a vizes mustárból.
(...) Kommentelni, Hontot, Apátit, Ceglédit szidni, Edinkára nevetni, kutyát, macskát simogatni a 6. emeleten. És diktatúrázva várja boldogan, hogy a Messiás felfedezze a gyakorlatban is biztosan létező 4. dimenziót” – írta körül az említett társadlami réteget.
Forgács István gondolatait azzal zárta, hogy
baromi sokunk felelőssége, hogy ez a pusztulat ne szakadjon ránk.