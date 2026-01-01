Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rendszer kormány tisza párt forgács istván szekta intézkedés szakértő

Figyelmeztet a Tisza Párt és szimpatizánsai kapcsán a szakértő: „Baromi sokunk felelőssége, hogy ez a pusztulat ne szakadjon ránk”

2026. január 01. 17:06

Forgács István szerint a „Tisza-szekta” sem akarja elengedni az eddigi kormányzati intézkedéseket, sőt, tudatalatt hálásak is ezekért a rendszernek.

2026. január 01. 17:06
null

Forgács István romaügyi szakértő 2026 első napján közösségi oldalán kijelentette,  hogy nem adjuk:

  • a munka-alapú társadalmat, 
  • az anyák adómentességét,
  • a családi adókedvezményt,
  • a 25 év alattiak adómentességét,
    az alacsony SZJA-t,
  • az ingyenes közétkeztetést a rászoruló gyerekeknek,
  •  az ingyentankönyvet,
  • a zsidó-keresztény hagyományokon nyugvó  magyar államot, 
  • a kerítést a határon,
  • az otthonteremtési támogatásokat,
  • Európa egyik legjobb szakképzési rendszerét,
  • a magyar-amerikai viszonyokat,
  • és az olcsó energiát és a rezsicsökkentést.

Majd e terjedelmes felsorolás után arról írt, hogy 

igazából ezeket a Tisza-szekta sem akarja elengedni. Sőt. Ezekért a tudatalattijában kbsztt-ul hálás a rendszernek.

„Sokunk felelőssége, hogy ez a pusztulat ne szakadjon ránk”

Csak a felső középosztály irigy. Azt hiszi, kizárólag ő tett a saját nyugati típusú jóléte érdekében, magát sikálja habosra ezért”. 

A szakértő arra is rámutatott, hogy a kritikusok „többsége 7 számjegyűt keres. És valami furcsa gőggel tekint az alsóbb csoportokra, és szolgáknak tartja őket, akik a felsorolt dolgokért hálásak is tudnak lenni a kormánynak”

„Amúgy meg leszarja, hogy mi lesz majd, mert a kormánytól mindent megkapott, legfeljebb megvonja majd a vállát. És elmegy a wellnessbe kipihenni a vidám, hónapokon át tartó kommentelgetést, kommentolvasást. A 300 ezer forintos telefonján” – vázolt fel Forgács egy lehetséges forgatókönyvet.

Majd hozzátette, hogy az alsó középosztály még náluk is irigyebb: „gyűlöli a Volvóban, Audiban pöffeszkedő agglomerációs arcokat, akiket a NER részének gondol, holott egyszerre lettek egy félbolond szekta tagjai, csak nem tudnak egymásról”

És persze gyűlöli a nyugdíjasokat és a cigányokat, akiket lenéz, és akiktől csak az különbözteti meg kívülről nézve, hogy többet vesz a Pennyben a leértékelt szafaládéból és a vizes mustárból.

 (...) Kommentelni, Hontot,  Apátit, Ceglédit szidni, Edinkára nevetni, kutyát, macskát simogatni a 6. emeleten. És diktatúrázva várja boldogan, hogy a Messiás felfedezze a gyakorlatban is biztosan létező 4. dimenziót” – írta körül az említett társadlami réteget.

Forgács István gondolatait azzal zárta, hogy 

baromi sokunk felelőssége, hogy ez a pusztulat ne szakadjon ránk. 

És biztos vagyok benne, hogy leszünk is hozzá elegen”.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

zsocc44
2026. január 01. 17:49
Ettől tartok! Minimális értelme és esélye van a választási csalásnak. Ellenben az valós veszély, hogy egy biztosra vehető Fidesz győzelem esetén ez a félnótás a 2006-os eseményekhez hasonlót akar kirobbantani!
iphone-13
2026. január 01. 17:37
KÉPEN EGY HAZAÁRULÓ SZAR LÁTHATÓ!
dejavu
2026. január 01. 17:34
pár napja megsirattam egy-két szimpatikus tehettséget, akik sajnos Orbán hatvanpusztai aranybudiján húzták le magukat. Varga, Gulyás, Navracsics után szegény Forgács Pista is kapitulált. Személyesen ismertem, nagyon jó fej volt, okos és humoros. Ezt az egybites szart ő sosem tolta.
cinkegolyó
2026. január 01. 17:26
Forgács István romaügyi szakértő, aki a a munka-alapú társadalmat tartja normálisnak, nem a munkakerülők gyerekgyártásból való megélhetését, amit a Magyar Péter által beígért családi pótlék emelés - mint mézesmadzag a szavazatszerzéshez - tenne lehetővé. Köszönet Forgács István munkájáért, aki reálisan látja, hogy a roma társadalom felemelkedéséhez a munka alapú társadalom elfogadása szükséges.
