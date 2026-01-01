Ft
sulyok tamás tisza párt magyar péter kapu tibor újévi beszéd vereség egység puccs orbán viktor

Új év, de van, ami nem változik – Magyar Péter önmerényletet és alkotmányos puccsot vizionált, Orbán Viktor higgadt államférfiként jelent meg (VIDEÓ)

2026. január 01. 16:15

„Olyan, mintha Magyar már a vereségét készítené elő, ami után balhét és káoszt akar csinálni” – fogalmazott Deák Dániel elemző.

2026. január 01. 16:15
null

Lezajlottak az újévi interjúk és beszédek, üzentek a politikusok a magyaroknak. A Tisza Párt elnöke valamivel több mint 20 perces beszédet intézett követőihez, melyben most is hemzsegtek az erőszakos indulatszavak.

Vége van, menniük kell!”

„Hazugság, hamisítványok”, „Mocsok és gyűlöletkeltés minden mennyiségben” – többek között így jellemezte politikai ellenfeleit Magyar Péter megszólalásában.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője videójában úgy fogalmazott, a Tisza-vezér „szokásához híven még szilveszterkor is hergelt”. Sőt, tovább is ment,

egyenesen alkotmányos puccsot vizionált, megfenyegette a köztársasági elnököt, sőt, még az alkotmánybírákat is

– hívta fel a figyelmet az elemző. Magyar Péter azt üzente nekik, hogy „a legsúlyosabb következményekkel számolhatnak”

Azonban itt még nem ért véget az „agymenés”: az ellenzéki politikus ismét önmerényletről és berepülő drónokról „hadovált” – tette hozzá Deák. 

„Mintha a vereségét készítené elő”

„Olyan, mintha már a vereségét készítené elő, 

ami után balhét és káoszt akar csinálni”.

Ezzel szemben nagy kontrasztot jelentett Orbán Viktor miniszterelnök, aki ismét higgadt, nyugodt államférfiként jelent meg. A nemzet egységét hangsúlyozva világosan elmondta, hogy mire kér felhatalmazást a választóktól. 

Arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból”

– szögezte le a kormányfő az év végi interjúban. 

Kapu Tibor is az összetartozásról beszélt

Sulyok Tamás államfő pedig Kapu Tiborral állt a szilveszterező magyarok elé. A kutatóűrhajós szintén az összetartozásról beszélt:

sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszthatna”

– húzta alá.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: 

