Új év, de van, ami nem változik – Magyar Péter önmerényletet és alkotmányos puccsot vizionált, Orbán Viktor higgadt államférfiként jelent meg (VIDEÓ)

Lezajlottak az újévi interjúk és beszédek, üzentek a politikusok a magyaroknak. A Tisza Párt elnöke valamivel több mint 20 perces beszédet intézett követőihez, melyben most is hemzsegtek az erőszakos indulatszavak.

Vége van, menniük kell!”

„Hazugság, hamisítványok”, „Mocsok és gyűlöletkeltés minden mennyiségben” – többek között így jellemezte politikai ellenfeleit Magyar Péter megszólalásában.