Új év, de van, ami nem változik – Magyar Péter önmerényletet és alkotmányos puccsot vizionált, Orbán Viktor higgadt államférfiként jelent meg (VIDEÓ)

„2026 a háborús döntés éve lesz!” – figyelmeztetett Orbán Viktor évzáró interjújában (VIDEÓ)
Európa eldöntötte, hogy háborúba megy – fogalmazott a 2025-ös évet lezáró, értékelő interjúban Orbán Viktor.
„Olyan, mintha Magyar már a vereségét készítené elő, ami után balhét és káoszt akar csinálni” – fogalmazott Deák Dániel elemző.
Lezajlottak az újévi interjúk és beszédek, üzentek a politikusok a magyaroknak. A Tisza Párt elnöke valamivel több mint 20 perces beszédet intézett követőihez, melyben most is hemzsegtek az erőszakos indulatszavak.
Vége van, menniük kell!”
„Hazugság, hamisítványok”, „Mocsok és gyűlöletkeltés minden mennyiségben” – többek között így jellemezte politikai ellenfeleit Magyar Péter megszólalásában.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője videójában úgy fogalmazott, a Tisza-vezér „szokásához híven még szilveszterkor is hergelt”. Sőt, tovább is ment,
egyenesen alkotmányos puccsot vizionált, megfenyegette a köztársasági elnököt, sőt, még az alkotmánybírákat is
– hívta fel a figyelmet az elemző. Magyar Péter azt üzente nekik, hogy „a legsúlyosabb következményekkel számolhatnak”.
Azonban itt még nem ért véget az „agymenés”: az ellenzéki politikus ismét önmerényletről és berepülő drónokról „hadovált” – tette hozzá Deák.
„Olyan, mintha már a vereségét készítené elő,
ami után balhét és káoszt akar csinálni”.
Ezzel szemben nagy kontrasztot jelentett Orbán Viktor miniszterelnök, aki ismét higgadt, nyugodt államférfiként jelent meg. A nemzet egységét hangsúlyozva világosan elmondta, hogy mire kér felhatalmazást a választóktól.
Arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból”
– szögezte le a kormányfő az év végi interjúban.
Sulyok Tamás államfő pedig Kapu Tiborral állt a szilveszterező magyarok elé. A kutatóűrhajós szintén az összetartozásról beszélt:
sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszthatna”
– húzta alá.
A hagyományoktól eltérően a köztársasági elnök immáron az űrhajóssal, Kapu Tiborral együtt köszöntötte a 2026-os esztendőt.