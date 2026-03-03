Ft
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt volodimir zelenszkij orbán balázs brüsszel orosz-ukrán háború Magyar Péter

„Ez Magyarország kivéreztetése” – reagált Zelenszkij beismerésére Orbán Balázs (VIDEÓ)

2026. március 03. 11:34

„Mi azon spekulálunk, hogy lehet az üzemanyagárakat szinten tartani, addig Magyar Péter és az ellenzéki párt ukránokkal szövetkezik” – mutatott rá a miniszterelnök politikai igazgatója.

2026. március 03. 11:34
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán egy videóban reagált Volodimir Zelenszkij beismerésére.

A Fidesz-KDNP kampányfőnöke felidézte, hogy hétfőn bizonyítékokat mutattak be arról, hogy 

politikai okokból nem engedik az orosz kőolajat a Barátság vezetéken, mivel műszaki akadálya nincs.

„A balos sajtó mindent megtett annak érdekében, hogy kinevesse a felvételeket. Erre jött Zelenszkij elnök este, és közölte, hogy nincs akarat, hogy engedjék újra. Ráadásul azt is közötel, hogy Magyarországnak hálásnak kell lennie” – hangzott el.

Itt Orbán Balázs azt a kérdést tette fel, hogy miért is kellene hálásnak lennünk. „Azért, mert elzárta a kőolajat, ami a magyaroké? Ami a magyar gazdaság versenyképességét és a magyar családok védelmét jelenti” – sorolta.

„Ez Magyarország kivéreztetése”

Orbán Viktor politikai igazgatója hozzátette, hogy közben a Közel-Kelet is „felrobbant”: csak a tegnapi napon a földgáz ára 50 százalékkal emelkedett, de a nyugati kőolaj ára is jelentősen nőtt.

Ebben a helyzetben, hogy az ukránok Brüsszellel és a magyar ellenzéki pártokkal közösen dolgoznak az orosz olaj levágásáért, „az Magyarország és Európa kivéreztetése”.

„Az, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnát és Brüsszelt támogatja az orosz olaj és egyébként az orosz energia kivezetésében, az egyszerűen felháborít. Az nem egy pártpolitikai kérdés” – hangoztatta.

Orbán Balázs emlékeztetett, hogy Magyar Péter és képviselői az Európai Parlamentben többször is megszavazták először az orosz gáz kivezetését, majd az orosz olaj kivezetését is. 

Ráadásul az ukrán sajtó mindennap megírja, hogy megvan a megállapodás a Tisza és az ukránok között,

ami arról szól, hogy kivezetik az orosz energiát Magyarországról – mutatott rá a politikus. 

„Egy ilyen közel-keleti helyzetben, miko kilőnek az energiaárak, amikor mindenki azon spekulál, hogy hogy lesz olcsó energia, 

mi azon spekulálunk, hogy lehet az üzemanyagárakat szinten tartani, hogy lehet a rezsicsökkentést megőrizni.

Közben Magyar Péter és az ellenzéki párt ukránokkal szövetkezik. Tehát ha van nagy botránya a magyar politikának, akkor ez az”– húzta alá Orbán Balázs. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

