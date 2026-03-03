„Ez Magyarország kivéreztetése” – reagált Zelenszkij beismerésére Orbán Balázs (VIDEÓ)

Itt Orbán Balázs azt a kérdést tette fel, hogy miért is kellene hálásnak lennünk. „Azért, mert elzárta a kőolajat, ami a magyaroké? Ami a magyar gazdaság versenyképességét és a magyar családok védelmét jelenti” – sorolta.

„Ez Magyarország kivéreztetése”

Orbán Viktor politikai igazgatója hozzátette, hogy közben a Közel-Kelet is „felrobbant”: csak a tegnapi napon a földgáz ára 50 százalékkal emelkedett, de a nyugati kőolaj ára is jelentősen nőtt.

Ebben a helyzetben, hogy az ukránok Brüsszellel és a magyar ellenzéki pártokkal közösen dolgoznak az orosz olaj levágásáért, „az Magyarország és Európa kivéreztetése”.

„Az, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnát és Brüsszelt támogatja az orosz olaj és egyébként az orosz energia kivezetésében, az egyszerűen felháborít. Az nem egy pártpolitikai kérdés” – hangoztatta.