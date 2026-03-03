Vadul hirdette az ellenzéki média, mit tettek az oroszok a Barátság kőolajvezetékkel, majd gyorsan jött a valóság

Így még senki sem égette le Zelenszkijt: Hernádi Zsolt mindent kitálalt a Barátság kőolajvezeték helyzetéről (VIDEÓ)
Úgy hazudott az ukrán elnök, mint a vízfolyás.
Mindvégig állították, hogy meg van rongálódva a vezeték és nem tehetnek az ukránok semmiről, de ezek mára rosszul öregedő mondatok lettek.
Nagyot ment februárban és március első napjaiban a teljes baloldali média élükön a HVG-vel, a 444-gyel és a Telex-szel, akik görcsösen próbálták bizonygatni, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében teljesen az ukránoknak van igaza, a magyar kormány pedig téved. Január 27-én Czinkóczi Sándor, a 444 újságírója számolt be arról, hogy az oroszok csapást mértek egy infrastrukturális létesítményre a Lviv megyei Brodi városában, ahol a kigyulladó olajkészítmények miatt sűrű füstoszlop alakult ki. Mint írta, az ukrán sajtó szerint a megtámadott létesítmény a Barátság kőolajvezetékhez kapcsolódik.
Február közepén érkezett csatasorban a HVG is, amely azt írta: „miután az oroszok lebombázták a Barátság kőolajvezetéket, most az ukránokra mutogatnak”. Két nappal később érkezett újra a 444 is, amelyik öles betűkkel számolt be az ukrán külügyi szóvivő szavairól. Mint ismert, Heorhij Tihij szerint Magyarország az első naptól tudja, hogy Oroszország lőtte le a „kedvenc olajinjekciójukat”.
Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket, a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek”
– véli az ukrán politikus.
Miután Orbán Viktor nyilvánosságra hozta azokat a felvételeket, amelyek alapján egyértelművé vált, semmi baja a Barátság kőolajvezetéknek és csak ukrán zsarolásról van szó, bejelentkezett újra Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szavairól részletesen írt a Telex is, amely szerint a műholdról a technikai tartályokat lehet látni, egy nagy tartályt, amely szét van szakítva. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. Idézték az ukrán elnököt, aki elmondta, a csővezeték a föld alatt van. „Hogyan láthatná Orbán, hogy a föld alatt mi történik a csővel? Ezen meglepődöm, de mindenesetre minden előfordulhat”.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
A valóság gyorsan utolérte az ellenzéki portálokat, Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója hétfő este az ATV-ben beszélt arról, „Nyugodt lelkiismerettel leszögezhetjük, hogy önmagában a Barátság kőolajvezetékben károsodás nem történt”. Hozzáfűzte: az ukrajnai kollégáktól folyamatosan olyan tájékoztatást kaptak gyakorlatilag a tűz kitörése után, hogy néhány napon belül lokalizálják a tüzet, eloltják és néhány napon belül a vezetéket újraindítják.
Az interjú óta egyébként maga Volodimir Zelenszkij is bevallotta, hogy politikai okok miatt nem indítja újra a vezetéket Magyarország felé, így csak megerősítette, amit a magyar kormány a kezdetektől állított.
Orbán Viktor így összegezett a Facebook-posztban: „Hernádi Zsolt MOL-vezér helyzetértékelése: az ukrán olajblokádnak politikai oka van.
Teljesen egyértelmű, hogy az ukrán elnök hazudott.
Hát persze! Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása. Azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse.
Magyarország nem hagyja magát! Letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiaellátását.”
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP