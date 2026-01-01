újév sulyok tamás kapu tibor újévi beszéd élő 2026

Sulyok Tamás és Kapu Tibor újévi üzenete: Sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszt!

2026. január 01. 00:23

A hagyományoktól eltérően a köztársasági elnök immáron az űrhajóssal, Kapu Tiborral együtt köszöntötte a 2026-os esztendőt.

null

Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére - hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után a közmédiában.

Az államfő Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszöntötte az új évet a közmédia csatornáin. A köztársasági elnök erőt és bátorságot kívánt ahhoz, hogy megkeressük és meglássuk a jót egymásban, világosan lássuk személyes céljainkat azzal a szilárd tapasztalattal, hogy sokszor éppen a kudarcok segítenek bennünket azok elérésében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Ne feledjük az ősi hagyományok üzenetét: mi, emberek csakis együtt vagyunk képesek igazán nagy dolgokra, egymástól elválasztva a lét csak dadog –

mondta az államfő. A köztársasági elnök hozzátette: adjon az Isten jó egészséget mindnyájunknak, minden embertársunknak, világszerte minden magyarnak és a velünk egy hazában élő minden embernek! "Ahol nehézség támad, legyen őszinte odafordulás, és sokasodjanak a bátorító szavak!" - kérte az államfő.

Sulyok Tamás a fiataloknak azt kívánta, hogy találják meg a boldogságukat, s tanulják meg, hogyan legyenek sikeresek, az idősebbek pedig találjanak rá az életünkben elrejtett fontos üzenetekre. „ Fedezzük fel az utakat a természet minden szépségéhez, s óvjuk meg világunkat utódaink javára” – mutatott rá a köztársasági elnök, aki az új évre is világsikereket elérő díjazottakat kívánt a tudományos, a kulturális és a sportéletben, valamint a magyarság szabad és örömteli megélését a Kárpát-medencében és a világ távolabbi közösségeiben. Az államfő felhívta a figyelmet arra is, hogy január elseje a béke világnapja. 

Hozza el 2026 a béke örömét egész Európának -

hangsúlyozta.


Egynek minden nehéz, 15 millió magyarnak semmi sem lehetetlen

 

Kapu Tibor beszédében felidézte, hogy a 2025-ös év élete eddigi legmeghatározóbb időszaka volt.

Idén magyar szó hangzott a világűrből és a magyar zászló az ember által ma elérhető legnagyobb magasságba emelkedett. Magyarként magyar tudományos kísérleteket végezhettem el, ez volt a küldetésem. Büszke vagyok arra, hogy megmutathattam a világnak, mire vagyunk képesek -

 mondta Kapu Tibor. Hangsúlyozta: a nemzetünket sikeressé kovácsoló események és eredmények nem maguktól születnek meg, kell hozzá a szorgalmunk, elhivatottságunk, munkánk, bátorságunk és egy olyan mentalitás, amely túlmutat saját magán és céljain, és minden magyar érdekében cselekszik, tisztességgel. Kiemelte: ezek a történelmi katarzisok kötöttek össze minket, formáltak nemzetté az évezredek alatt, ez a mi nagy közös családunk. Kapu Tibor a bolygó bármely pontján élő honfitársakat köszöntve kiemelte: a világűrből nem látszanak a határok, ahogy a szívünkben sem. 

Hazánk, a gyönyörű Kárpát-medence a világűrből azonban szépen látható -

tette hozzá. A kutatóűrhajós felhívta a figyelmet arra is, hogy a Földből, a bölcsőnkből csak egy van, vigyázzunk rá. Emlékeztetett: vannak, és kell is, hogy legyenek közéleti viták, de ezek közepette is egy nemzethez tartozunk, sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszthatna. A 2026-os évre azt kívánta, hogy bánjunk egymással tisztelettel és méltósággal, tekintsünk bizalommal és reménnyel az új esztendőre. "Egynek minden nehéz, 15 millió magyarnak semmi sem lehetetlen" - hangsúlyozta Kapu Tibor.

Nyitókép: HUNOR-Magyar Űrhajós Program Facebook oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

csulak
2026. január 01. 10:38
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
5m007h 0p3ra70r
2026. január 01. 09:34
» szantofer 2026. január 01. 08:34 Két ember, aki tudja milyen a súlytalanság.« Te és édesanyád.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 01. 09:33
» kalmanok5m007h 0p3ra70r 2026. január 01. 08:52 A zsiráf bútorok?« Hát, felőlem így is nevezheted a gazdádat.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 01. 08:52
» mr-woof-2 2026. január 01. 00:30 Az elmúlt 1000 év legjobb újévi beszéde volt Magyar Péteré!« Na. Így néz ki az elfogultság iskolapéldája. 🐑💩🧎🧎‍♂️🧎‍♀️🫵🏻🤡🦧
