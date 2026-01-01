Sulyok Tamás és Kapu Tibor újévi üzenete: Sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszt!

Ne feledjük az ősi hagyományok üzenetét: mi, emberek csakis együtt vagyunk képesek igazán nagy dolgokra, egymástól elválasztva a lét csak dadog –

mondta az államfő. A köztársasági elnök hozzátette: adjon az Isten jó egészséget mindnyájunknak, minden embertársunknak, világszerte minden magyarnak és a velünk egy hazában élő minden embernek! "Ahol nehézség támad, legyen őszinte odafordulás, és sokasodjanak a bátorító szavak!" - kérte az államfő.

Sulyok Tamás a fiataloknak azt kívánta, hogy találják meg a boldogságukat, s tanulják meg, hogyan legyenek sikeresek, az idősebbek pedig találjanak rá az életünkben elrejtett fontos üzenetekre. „ Fedezzük fel az utakat a természet minden szépségéhez, s óvjuk meg világunkat utódaink javára” – mutatott rá a köztársasági elnök, aki az új évre is világsikereket elérő díjazottakat kívánt a tudományos, a kulturális és a sportéletben, valamint a magyarság szabad és örömteli megélését a Kárpát-medencében és a világ távolabbi közösségeiben. Az államfő felhívta a figyelmet arra is, hogy január elseje a béke világnapja.