Sokan vártak erre a pillanatra: nagy bejelentést tett Kubatov Gábor

Kubatov maga mondta ki: Varga Barnabást és Tóth Alexet is eladja a Fradi, „mint a szél”, már konkrét kérő is van!
Nem érdekli, mások mit mondanak.
A Fradi elnöke úgy fogalmazott: a magyar sport érdeke az első.
Mint arról beszámoltunk, ünnepélyes évértékelő beszédet mondott a FradiMédia felületén Kubatov Gábor. A Ferencvárosi Torna Club elnöke idei beszédében kiemelte: egyetért a miniszterelnök, Orbán Viktor korábbi kijelentésével, miszerint a Fradi mentette meg az idei magyar futballszezont, hiszen a Fradi a válogatott fájdalmas vb-selejtezős búcsúja után zsinórban negyedszer jutott tovább valamelyik európai kupasorozat főtáblájáról. Hozzátette, az FTC emellett multisport-egyesületként is kiemelkedik Európában, ezt az idén begyűjtött összesen 12 különböző trófeával támasztotta alá.
A zöld-fehérek első embere arról is beszélt, hogy rendezik feszültségektől nem mentes kapcsolatukat hazánk sportnapilapjával, a Nemzeti Sporttal.
„Egy évvel ezelőtt mi szakítottunk a Nemzeti Sporttal. Egy cikk volt az oka. És én azt a cikket próbáltam rendezni, próbáltam az újságíróval beszélni, de azt mondta, hogy szerinte ez így helyén volt. Ugye, nem először szakítottunk a Nemzeti Sporttal, itt a 14 év alatt már kétszer, háromszor éveket külön éltünk.
De ma megkértem a kollégáimat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat, hogy tudjunk együtt dolgozni a Nemzeti Sporttal. Két indokom is van. Az első, hogy a magyar sportnak ez az érdeke.
A második indok sokkal erősebb. Megboldogult Kopeczky Lajos bátyánk megkért rá, hogy ezt ne csináljam. És hogy ő mindent megtenne annak érdekében, hogy ez a dolog rendeződjék. Tehát a magyar sport miatt, meg Lajos bátyánk miatt – komoly ember volt, nagyon komoly értékrenddel, talán most már látja fönt is és biccent egyet – megkértem a kollégákat, hogy egyezzünk ki a Nemzeti Sporttal. Hogy gondoljunk végig a játékszabályokat és térjünk oda vissza”
– fogalmazott Kubatov Gábor a ferencvárosi évértékelőjén.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd