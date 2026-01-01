Sokan vártak erre a pillanatra: nagy bejelentést tett Kubatov Gábor

Mint arról beszámoltunk, ünnepélyes évértékelő beszédet mondott a FradiMédia felületén Kubatov Gábor. A Ferencvárosi Torna Club elnöke idei beszédében kiemelte: egyetért a miniszterelnök, Orbán Viktor korábbi kijelentésével, miszerint a Fradi mentette meg az idei magyar futballszezont, hiszen a Fradi a válogatott fájdalmas vb-selejtezős búcsúja után zsinórban negyedszer jutott tovább valamelyik európai kupasorozat főtáblájáról. Hozzátette, az FTC emellett multisport-egyesületként is kiemelkedik Európában, ezt az idén begyűjtött összesen 12 különböző trófeával támasztotta alá.

A zöld-fehérek első embere arról is beszélt, hogy rendezik feszültségektől nem mentes kapcsolatukat hazánk sportnapilapjával, a Nemzeti Sporttal.

„Egy évvel ezelőtt mi szakítottunk a Nemzeti Sporttal. Egy cikk volt az oka. És én azt a cikket próbáltam rendezni, próbáltam az újságíróval beszélni, de azt mondta, hogy szerinte ez így helyén volt. Ugye, nem először szakítottunk a Nemzeti Sporttal, itt a 14 év alatt már kétszer, háromszor éveket külön éltünk.