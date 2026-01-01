Ft
Kubatov Gábor Fradi bejelentés

Sokan vártak erre a pillanatra: nagy bejelentést tett Kubatov Gábor

2026. január 01. 15:42

A Fradi elnöke úgy fogalmazott: a magyar sport érdeke az első.

2026. január 01. 15:42
null

Mint arról beszámoltunk, ünnepélyes évértékelő beszédet mondott a FradiMédia felületén Kubatov Gábor. A Ferencvárosi Torna Club elnöke idei beszédében kiemelte: egyetért a miniszterelnök, Orbán Viktor korábbi kijelentésével, miszerint a Fradi mentette meg az idei magyar futballszezont, hiszen a Fradi a válogatott fájdalmas vb-selejtezős búcsúja után zsinórban negyedszer jutott tovább valamelyik európai kupasorozat főtáblájáról. Hozzátette, az FTC emellett multisport-egyesületként is kiemelkedik Európában, ezt az idén begyűjtött összesen 12 különböző trófeával támasztotta alá.

A zöld-fehérek első embere arról is beszélt, hogy rendezik feszültségektől nem mentes kapcsolatukat hazánk sportnapilapjával, a Nemzeti Sporttal.

„Egy évvel ezelőtt mi szakítottunk a Nemzeti Sporttal. Egy cikk volt az oka. És én azt a cikket próbáltam rendezni, próbáltam az újságíróval beszélni, de azt mondta, hogy szerinte ez így helyén volt. Ugye, nem először szakítottunk a Nemzeti Sporttal, itt a 14 év alatt már kétszer, háromszor éveket külön éltünk.

De ma megkértem a kollégáimat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat, hogy tudjunk együtt dolgozni a Nemzeti Sporttal. Két indokom is van. Az első, hogy a magyar sportnak ez az érdeke.

A második indok sokkal erősebb. Megboldogult Kopeczky Lajos bátyánk megkért rá, hogy ezt ne csináljam. És hogy ő mindent megtenne annak érdekében, hogy ez a dolog rendeződjék. Tehát a magyar sport miatt, meg Lajos bátyánk miatt – komoly ember volt, nagyon komoly értékrenddel, talán most már látja fönt is és biccent egyet – megkértem a kollégákat, hogy egyezzünk ki a Nemzeti Sporttal. Hogy gondoljunk végig a játékszabályokat és térjünk oda vissza”

– fogalmazott Kubatov Gábor a ferencvárosi évértékelőjén.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 2 komment

gyozike26
2026. január 01. 17:22
Az NB1 leghülyébb klubvezetője kubatov
Héja
2026. január 01. 16:32
Helyes intézkedés.
